EVNSPC: Nhiều công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Công trình tăng năng lực cấp điện tại các đặc khu

Một trong những sự kiện tiêu biểu của EVNSPC nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là khởi công công trình Trạm biến áp (TBA) 220kV Phú Quốc, tỉnh An Giang. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bảo đảm cung cấp điện ổn định, lâu dài, đáp ứng sự tăng trưởng phụ tải ngày càng cao, tạo nền tảng hạ tầng điện vững chắc, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thu hút đầu tư và khẳng định vai trò, vị thế của đặc khu Phú Quốc trong thời gian tới; đồng thời góp phần đảm bảo điện an toàn, tin cậy cho Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027.

Công trình có tổng mức đầu tư gần 878 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. Khi đi vào vận hành, TBA 220kV Phú Quốc sẽ tiếp nhận điện từ đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc và chuyển từ vận hành cấp điện áp 110kV thành 220kV, hoàn thiện đấu nối lưới điện 110kV trên toàn đặc khu bảo đảm cấp điện trong vận hành bình thường với tiêu chí N-1. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh An Giang, cho biết ngày 15.12, Phú Quốc ghi dấu nhiều cột mốc quan trọng là trở thành điểm đến của vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu của Việt Nam; thu hút nhiều dự án đầu tư quy mô lớn; từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị, cảng biển, sân bay, sẵn sàng phục vụ APEC năm 2027. Trong bối cảnh đó, việc đầu tư TBA 220kV Phú Quốc là yêu cầu tất yếu, mang tính chiến lược và cấp bách.

Công trình Trạm biến áp 220kV Phú Quốc (đặc khu Phú Quốc, An Giang), với tổng mức đầu tư gần 878 tỉ đồng, đã được EVNSPC khởi công ngày 20.12 ẢNH: HOÀNG KHÔI

Cũng tại tỉnh An Giang, ngày 17.12, EVNSPC đã khởi công TBA 110kV Lại Sơn (đặc khu Kiên Hải), với tổng vốn đầu tư hơn 101 tỉ đồng. Khi đóng điện đưa vào vận hành, TBA 110kV Lại Sơn sẽ khai thác hiệu quả đường dây 110kV An Biên - Lại Sơn, cung cấp điện ổn định liên tục, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, dịch vụ, sản xuất, du lịch trên đảo Lại Sơn và các đảo lân cận; phục vụ phát triển kinh tế biển và du lịch biển...

EVNSPC khởi công công trình Trạm biến áp 110kV Lại Sơn tại đặc khu Kiên Hải ngày 17.12 ẢNH: HOÀNG KHÔI

Đóng điện, khánh thành 3 công trình hơn 425 tỉ đồng

Cùng với các công trình khởi công, EVNSPC đã đóng điện, khánh thành 3 công trình trọng điểm tại các tỉnh Tây Ninh, Cà Mau, Đồng Nai với tổng vốn đầu tư hơn 425 tỉ đồng.

Theo đó, tại Tây Ninh, sáng 19.12, EVNSPC phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khánh thành công trình TBA 110kV Tầm Vu 2 và đường dây đấu nối. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 147 tỉ đồng, khi đi vào hoạt động đáp ứng kịp thời nhu cầu phụ tải khu vực các xã Thuận Mỹ, An Lục Long, Tầm Vu và khu vực lân cận; cải thiện chất lượng điện áp, giảm tổn thất điện năng trên lưới phân phối khu vực, giảm tải cho TBA 110kV Tầm Vu hiện hữu.

EVNSPC khánh thành công trình Trạm biến áp 110kV Tầm Vu 2 và đường dây đấu nối, tỉnh Tây Ninh ngày 19.12 ẢNH: HOÀNG KHÔI

Tại Cà Mau, ngày 19.12, EVNSPC đã tổ chức đóng điện công trình Trạm 110kV Thới Bình và nhánh rẽ trạm 110kV Thới Bình, với tổng mức đầu tư khoảng 120 tỉ đồng. Khi đưa vào vận hành sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm tải, giảm bán kính cấp điện cho TBA 110kV An Xuyên và TBA 110kV Khánh An hiện hữu. Đồng thời, đảm bảo nhu cầu phụ tải cho khu vực, tăng cường cung cấp điện cho xã Thới Bình trong các năm tới…

Trạm biến áp 110kV Thới Bình và nhánh rẽ trạm 110kV Thới Bình, tỉnh Cà Mau nhìn từ trên cao ẢNH: HOÀNG KHÔI

Còn tại tỉnh Đồng Nai, công trình TBA 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối, với tổng mức đầu tư hơn 158 tỉ đồng, đã được khánh thành vào sáng 16.12, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hạ tầng điện phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Các hạng mục chính của công trình gồm đường dây 110kV kết cấu 2 mạch dài 3,8km; 2 máy biến áp 40MVA (tổng công suất 80MVA) cùng 6 xuất tuyến 22kV cấp điện trực tiếp cho phụ tải sân bay.

EVNSPC khánh thành công trình Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối, tỉnh Đồng Nai vào ngày 16.12 ẢNH: HOÀNG KHÔI

Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành nhìn từ trên cao ẢNH: HOÀNG KHÔI

Các trạm biến áp 110kV, 220kV do EVNSPC đầu tư đều được thiết kế theo tiêu chí trạm không người trực, tích hợp đầy đủ các chức năng điều khiển, giám sát từ xa.