Kinh tế

EVNSPC: Nỗ lực đảm bảo điện tại phía Nam sau sáp nhập

Hoàng Khôi
31/08/2025 08:00 GMT+7

Trong 8 tháng đầu năm 2025, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân các tỉnh thành phía Nam trước và sau sáp nhập.

Cung cấp điện theo mô hình tổ chức mới

Từ ngày 1.7, EVNSPC đã triển khai sáp nhập các Công ty Điện lực trực thuộc và hoạt động đồng bộ với đơn vị hành chính cấp tỉnh. Trong quá trình chuyển giao, sáp nhập, EVNSPC luôn ưu tiên đảm bảo điện, cung cấp các dịch vụ về điện liên tục. Thêm vào đó, thời gian qua, dù điều kiện thời tiết cực đoan, mưa, gió, lốc xoáy bất thường xảy ra liên tục, nhưng EVNSPC cùng các đơn vị trực thuộc đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, vận hành lưới điện an toàn, ổn định theo mô hình mới.

EVNSPC: Nỗ lực đảm bảo điện tại phía Nam sau sáp nhập- Ảnh 1.

EVNSPC đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp hạ tầng lưới điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong 8 tháng đầu năm 2025

ẢNH: HOÀNG KHÔI

Sản lượng điện thương phẩm toàn EVNSPC tháng 8.2025 ước đạt 6,357 tỉ kWh, tăng 3,86% so với cùng kỳ năm 2024 (tính theo cơ cấu sáp nhập). Lũy kế 8 tháng đạt 61,203 tỉ kWh, tăng 1,50% so với cùng kỳ 2024.Các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện, suất sự cố, tổn thất điện năng đều đạt và vượt kế hoạch so với cùng kỳ.

EVNSPC: Nỗ lực đảm bảo điện tại phía Nam sau sáp nhập- Ảnh 2.

Công nhân EVNSPC ứng dụng thiết bị bay không người lái kiểm tra lưới điện

ẢNH: HOÀNG KHÔI

Để có được kết quả trên, EVNSPC đã chỉ đạo các Công ty Điện lực đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý, vận hành lưới điện như thi công hotline, vệ sinh cách điện hotline, kiểm tra lưới điện bằng thiết bị bay không người lái… Bên cạnh đó, các Công ty Điện lực thuộc địa bàn quản lý của EVNSPC cũng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, tích cực tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Tăng cường ứng dụng AI trong quản lý vận hành 

Hiện nay, EVNSPC và các đơn vị trực thuộc đang tập trung triển khai giải pháp đảm bảo điện phục vụ các hoạt động, sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, cũng như chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản cung ứng điện các tháng cuối năm 2025.

EVNSPC: Nỗ lực đảm bảo điện tại phía Nam sau sáp nhập- Ảnh 3.

CBCNV EVNSPC không ngừng nâng cao công tác quản lý, vận hành để hạn chế tối đa các sự cố trên lưới điện

ẢNH: HOÀNG KHÔI

Theo đó, các Công ty Điện lực trực thuộc EVNSPC ưu tiên tiếp tục triển khai các giải pháp, hạn chế tối đa sự cố xảy ra, đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy cho sản xuất kinh doanh, phục vụ nhân dân, như: Tăng tần suất kiểm tra khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, khu vực nhiều cây cối, phối hợp người dân và chính quyền địa phương phát hoang cây cao ngoài hành lang có khả năng ngã đổ trong mùa mưa bão; Duy trì quản trị chặt chẽ chỉ tiêu sự cố, độ tin cậy từ cấp đơn vị cơ sở; Tăng cường kiểm tra các đường dây mang tải cao, thiết bị vận hành lâu năm để phát hiện, xử lý bất thường; Đẩy mạnh ngăn ngừa sự cố sớm, ứng dụng AI phân tích hình ảnh phát hiện nhanh khiếm khuyết đường dây để chủ động xử lý, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn.

EVNSPC: Nỗ lực đảm bảo điện tại phía Nam sau sáp nhập- Ảnh 4.

Công nhân EVNSPC tăng cường thi công hotline, giảm tối đa thời gian gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng

ẢNH: HOÀNG KHÔI

EVNSPC cũng yêu cầu lãnh đạo đơn vị tăng cường kiểm tra hiện trường, phát hiện tồn tại, lập kế hoạch khắc phục; áp dụng cơ chế thưởng phạt trong quản lý vận hành, độ tin cậy cung cấp điện

Sẵn sàng đảm bảo điện dịp nghỉ lễ 2.9

EVNSPC đã có văn bản chỉ đạo các Công ty Điện lực trực thuộc đảm bảo điện phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

Cụ thể: Không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện từ 0 giờ ngày 30.8 đến 24 giờ ngày 2.9 (trừ trường hợp xử lý sự cố). Bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố. Ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa của các địa phương, lưu ý đặc biệt đảm bảo điện cho các địa điểm quan trọng đóng trong địa bàn.

EVNSPC: Nỗ lực đảm bảo điện tại phía Nam sau sáp nhập- Ảnh 5.

Các Công ty Điện lực EVNSPC tăng cường công tác kiểm tra, khắc phục các khiếm khuyết trên lưới điện

ẢNH: HOÀNG KHÔI

Tổ chức trực tăng cường lãnh đạo, trực vận hành, sửa chữa điện 24/24 trong các ngày lễ. Tái lập ca trực tại các trạm biến áp 110 kV để đảm bảo cung ứng điện tuyệt đối an toàn cho các khu vực quan trọng. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh.

EVNSPC EVNSPC: Nỗ lực đảm bảo điện tại phía Nam sau sáp nhập Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đảm bảo cung cấp điện an toàn EVNSPC đã triển khai sáp nhập các Công ty Điện lực trực thuộc
