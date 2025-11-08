EVNSPC quyết liệt trong công tác đầu tư xây dựng

Không để khó khăn, vướng mắc trở thành điểm nghẽn

Ngay từ cuối năm 2024, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã ban hành nghị quyết về việc tập trung hoàn thành toàn diện công tác đầu tư xây dựng năm 2025. Theo đó, EVNSPC tập trung nguồn lực cho công tác đầu tư xây dựng, xác định là nhiệm vụ trọng tâm nòng cốt để quyết liệt chỉ đạo, điều hành. Từng công trình điện, đặc biệt là các công trình trọng điểm, cấp bách cần phân công bố trí cán bộ có năng lực nhất, tâm huyết nhất để thực hiện. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác đầu tư xây dựng phải được giải quyết kịp thời, không để khó khăn, vướng mắc trở thành điểm nghẽn, ảnh hưởng đến tiến độ công tác đầu tư xây dựng…

Trạm biến áp 110kV Thới Bình, tỉnh Cà Mau đóng điện ngày 30.9.2025 ẢNH: HOÀNG KHÔI

Ông Bùi Quốc Hoan, Phó tổng giám đốc EVNSPC cho biết, năm 2025, lãnh đạo EVNSPC chủ trương thay đổi kế hoạch điều hành, đẩy mạnh tiến độ thi công ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, nhằm tận dụng mùa khô trong thi công, xây lắp, vận chuyển vật tư thiết bị. Song song đó, EVNSPC đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tối ưu hóa nguồn nhân lực và phát huy sức mạnh tập thể trong công tác đầu tư xây dựng. Bên cạnh hệ thống phần mềm quản lý đầu tư xây dựng, EVNSPC còn triển khai các công cụ số để cập nhật, theo dõi và kiểm soát tiến độ từng dự án theo thời gian thực. Các nhóm Zalo theo dõi tiến độ từng công trình, các cuộc họp qua zoom… được triển khai, giúp việc trao đổi thông tin, chỉ đạo và điều hành được thực hiện nhanh chóng, linh hoạt và hiệu quả hơn.

Trạm biến áp 110kV khu công nghiệp Hòa Bình và đường dây đấu nối (An Giang) là 1 trong 2 công trình của EVNSPC chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 ẢNH: HOÀNG KHÔI

Trách nhiệm nêu gương, đoàn kết

Hằng tuần, đặc biệt những ngày lễ - tết, lãnh đạo EVNSPC đều trực tiếp đến hiện trường, bám sát từng dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn... Tinh thần nêu gương đó đã lan tỏa mạnh mẽ, thôi thúc tinh thần làm việc cho hàng vạn kỹ sư, công nhân trên các công trường.

EVNSPC còn phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng. Việc thường xuyên trao đổi, phối hợp chặt chẽ với các địa phương vừa nắm bắt được nhu cầu điện để kịp thời đầu tư đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, vừa kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tránh tình trạng các công trình kéo dài, gây lãng phí.

Lãnh đạo EVNSPC thường xuyên sâu sát trên những công trình trọng điểm. Trong ảnh: Thành viên Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Hoàng Oanh kiểm tra tiến độ công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ẢNH: HOÀNG KHÔI

Đặc biệt, với một số địa phương, EVNSPC ký kết quy chế phối hợp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng - một trong những khâu quan trọng quyết định tiến độ và hiệu quả đầu tư các dự án. Sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt và sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND các địa phương, các sở, ngành và UBND các cấp đã mang lại hiệu quả rõ rệt... Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành thường xuyên phối hợp với đơn vị của EVNSPC đến từng gia đình chưa đồng thuận trong công tác bàn giao mặt bằng để vận động, chia sẻ về tầm quan trọng, ý nghĩa của từng công trình. Nhờ đó, nhiều công trình đã khởi công, đóng điện đạt và vượt kế hoạch, điển hình như: Đường dây 110kV Giao Long - Phú Thuận; đường dây 110kV Ba Tri - Bình Thạnh; Cải tạo, nâng khả năng tải đường dây 110kV Bến Tre 2 - Mỏ Cày 2 - Mỏ Cày; trạm biến áp 110kV Phú Thuận; trạm 110kV An Hiệp và đường dây 110kV từ 220kV Bến Tre - 110kV An Hiệp...

Ông Lâm Xuân Tuấn, Phó tổng giám đốc EVNSPC (thứ 2 từ trái qua), kiểm tra công trường các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau ẢNH: HOÀNG KHÔI

Với những giải pháp đồng bộ, trong 10 tháng đầu năm 2025, EVNSPC đã khởi công 49 công trình, đóng điện 86 công trình lưới điện 110kV. Trong đó, có 2 công trình trọng điểm kịp hoàn thành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, gồm: Trạm biến áp 110kV khu công nghiệp Hòa Bình và đường dây đấu nối (An Giang); Lộ ra 220kV Châu Thành chuyển tiếp trên đường dây 110kV Vị Thanh - Long Mỹ (Hậu Giang, nay là Cần Thơ).

Ông Bùi Quốc Hoan, Phó tổng giám đốc EVNSPC, kiểm tra tiến độ các công trình đầu tư xây dựng trong tháng 9.2025 ẢNH: HOÀNG KHÔI



