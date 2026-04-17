EVNSPC tăng cường kiểm tra, đôn đốc các dự án điện cho Phú Quốc và APEC 2027

Cùng tham gia làm việc có Thành viên HĐTV Lê Hoàng Oanh, Phó tổng giám đốc EVNSPC Đào Hoà Bình và các ban chuyên môn, các đơn vị thành viên của Tổng công ty.

Lãnh đạo EVNSPC chủ trì buổi làm việc rà soát tiến độ các dự án cấp điện cho đặc khu Phú Quốc và Hội nghị APEC 2027 ẢNH: HOÀNG KHÔI

Phối hợp chính quyền đẩy nhanh công tác bàn giao mặt bằng

Đến kiểm tra tiến độ tại các công trình, lãnh đạo EVNSPC đã nghe Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực An Giang, các nhà thầu báo cáo tiến độ thi công móng trụ, kế hoạch cung cấp cột, lắp dựng cột, lắp tiếp địa... của 2 dự án đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc, Phú Quốc - Nam Phú Quốc và các hạng mục thi công Trạm biến áp 220kV Phú Quốc; cũng như các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Lãnh đạo EVNSPC nghe các nhà thầu báo cáo tiến độ thi công dự án Trạm biến áp 220kV Phú Quốc ẢNH: HOÀNG KHÔI

Tính đến ngày 15.4, dự án đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc đã có mặt bằng thi công 73/77 vị trí móng trụ, còn 4 vị trí móng chưa được bàn giao mặt bằng. Đơn vị thi công đã hoàn thành 50 móng trụ, đồng thời đang triển khai lắp dựng 48 trụ. Dự kiến, toàn bộ mặt bằng còn lại được bàn giao chậm nhất ngày 20.4.2026.

Đối với dự án đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc, chỉ mới có mặt bằng 29/69 vị trí móng trụ, còn 40 vị trí chưa được bàn giao. Các đơn vị đang tổ chức thi công đồng loạt các vị trí đã có mặt bằng. Công ty Điện lực An Giang đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, phấn đấu đến ngày 20.5.2026 hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng để thi công.

Lãnh đạo EVNSPC tặng quà động viên các đơn vị thi công ẢNH: HOÀNG KHÔI

Đối với Trạm biến áp 220kV Phú Quốc, mặt bằng trạm đã được bàn giao, riêng khu vực tường chắn đất vẫn còn 3 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường và chưa bàn giao mặt bằng. Trên công trường hiện đang có khoảng 150 nhân công triển khai thi công đồng loạt các hạng mục san lấp mặt bằng trạm, lắp đặt cốt thép, đổ bê tông, san nền…

Qua thực tế kiểm tra và nghe các đơn vị báo cáo, lãnh đạo EVNSPC ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực An Giang cùng các nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát trong việc tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công; bám sát chính quyền các địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Có mặt bằng đến đâu, thi công ngay đến đó

Hạng mục xây dựng móng trụ số 11 của đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc được khẩn trương thi công vào ban đêm để đẩy nhanh tiến độ ẢNH: HOÀNG KHÔI

Khẳng định đây là các công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đặc khu Phú Quốc, nhất là Hội nghị cấp cao APEC năm 2027, Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang yêu cầu các đơn vị tiếp tục quyết liệt hơn nữa. Các nhà thầu cần tăng cường nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, với tinh thần có mặt bằng đến đâu, thi công ngay đến đó; đảm bảo tiến độ cung cấp vật tư, thiết bị cho tất cả các hạng mục; đồng thời chủ động báo cáo, đề xuất giải pháp xử lý ngay các vướng mắc phát sinh.

Trạm biến áp 220kV đang khẩn trương thi công ẢNH: HOÀNG KHÔI

Lãnh đạo EVNSPC yêu cầu Công ty Điện lực An Giang bám sát, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc, chính quyền địa phương các cấp trong công tác vận động người dân, tạo sự đồng thuận để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho thi công.

Để đảm bảo tiến độ đóng điện các dự án đúng theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thời gian qua, EVNSPC và các đơn vị liên quan đã ưu tiên tập trung mọi nguồn lực cho các dự án. Lãnh đạo EVNSPC đã thành lập Ban chỉ huy tiền phương triển khai các dự án tại Phú Quốc, thường xuyên có mặt tại công trường để kiểm tra, giám sát tiến độ thi công; liên tục có các buổi làm việc, báo cáo với lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc về tiến độ thi công, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Vị trí trụ số 37 của đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc đã hoàn thành lắp đặt, kéo dây ẢNH: HOÀNG KHÔI

Với sự vào cuộc quyết liệt và sẵn sàng mọi nguồn lực cho các dự án trên, EVNSPC quyết tâm hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và tin cậy, đáp ứng yêu cầu phát triển của đặc khu Phú Quốc và Hội nghị cấp cao APEC 2027.