EVNSPC về đích vượt chỉ tiêu đầu tư xây dựng lưới điện năm 2025

Vượt kế hoạch khởi công, đóng điện các công trình

Năm 2025, công tác đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện tại các tỉnh phía Nam tiếp tục đối mặt nhiều thách thức trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư phức tạp, tác động ngày càng khắc nghiệt của thời tiết cực đoan. Thế nhưng, nhờ chủ động đổi mới tư duy quản trị, linh hoạt trong điều hành và tổ chức thực hiện, EVNSPC đã về đích vượt chỉ tiêu kế hoạch của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (ENV) giao.

Ông Lê Văn Trang, Chủ tịch HĐTV EVNSPC (thứ 3 từ phải sang), nghe báo cáo tiến độ thi công các dự án trên địa bàn tỉnh Cà Mau ẢNH: HOÀNG KHÔI

Năm 2025, EVNSPC đã khởi công 1 công trình 220kV và 69 công trình 110kV, đạt 102,9% kế hoạch; đóng điện 88 công trình 110kV, đạt 102,3% kế hoạch; hoàn thành 623 công trình lưới điện trung, hạ thế; tổng đầu tư hoàn thành 16.786 tỉ đồng, đạt 101,6% kế hoạch; trong đó, giá trị đầu tư thuần đạt 14.329/14.057 tỉ đồng, tương ứng 102% kế hoạch. Nhờ đó, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 8 tỉnh, thành phía Nam; tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc thực hiện sứ mệnh "Điện đi trước một bước".

Ông Nguyễn Phước Đức, Tổng giám đốc EVNSPC (giữa) và ông Lê Xuân Hải, Thành viên HĐTV (thứ 2 từ trái sang) đôn đốc các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ẢNH: HOÀNG KHÔI

Đặc biệt, trong tháng 12.22025, hòa cùng không khí ngày hội khởi công, khánh thành các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, EVNSPC đã khánh thành 3 công trình: Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành (Đồng Nai), Trạm biến áp 110kV Tầm Vu 2 (Tây Ninh) và Trạm 110kV Thới Bình (Cà Mau); khởi công 2 công trình: Trạm biến áp 220kV Phú Quốc và công trình Trạm biến áp 110kV Lại Sơn (An Giang).

Ông Bùi Quốc Hoan, Phó tổng giám đốc EVNSPC (áo trắng), sâu sát các dự án trên địa bàn TP.Cần Thơ trong những ngày cuối năm 2025 ẢNH: HOÀNG KHÔI

Trước đó, trong 4 tháng đầu năm 2025, EVNSPC đã kịp đóng điện, hoàn thành 50 công trình lưới điện 110kV, lập thành tích thiết thực chào mừng 50 năm đất nước thống nhất và 50 năm xây dựng và phát triển EVNSPC (30.4.1975 - 30.4.2025).

Đoàn kết - đổi mới: Chìa khóa của thành công

Những con số ấn tượng trên là kết quả của sự kiên trì, nỗ lực bền bỉ, cộng với đổi mới tư duy quản trị, điều hành và tinh thần trách nhiệm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, kỹ sư, người lao động toàn EVNSPC. Thay cho cách làm "nước rút cuối năm", EVNSPC đã chủ động đẩy nhanh tiến độ ngay từ những tháng đầu năm, tận dụng tối đa "thời gian vàng" của mùa khô.

Ông Lâm Xuân Tuấn, Phó tổng giám đốc EVNSPC (thứ 4 từ trái sang), cùng tổ nghiệm thu đóng điện công trình Xuất tuyến đường dây 110kV mạch kép từ trạm 220kV Năm Căn, tỉnh Cà Mau ẢNH: HOÀNG KHÔI

Công tác đầu tư xây dựng được EVNSPC chuẩn bị kỹ lưỡng và phân công trách nhiệm cụ thể tới từng thành viên trong Hội đồng thành viên, Ban điều hành theo từng khu vực, địa bàn. Lãnh đạo EVNSPC thường xuyên có mặt tại công trường, kịp thời tháo gỡ từng vướng mắc, xử lý từng khó khăn phát sinh. Cách làm được quán triệt rõ ràng: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bám sát thực tiễn và không để chậm trễ kéo dài.

Kỷ luật tiến độ được siết chặt bằng các cuộc họp giao ban định kỳ hằng tháng, từng công trình được "soi" đến từng ngày, từng tuần, hàng hạng mục công việc cụ thể. Trên cơ sở đó, các mốc tiến độ chi tiết được ban hành cho tháng tiếp theo. Nhịp độ làm việc khẩn trương, quyết liệt lan tỏa mạnh mẽ - từ điều hành trực tiếp đến làm việc từ xa, từ bàn giấy đến hiện trường thi công. Song song với áp lực tiến độ là chế độ động viên kịp thời, khi các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được ghi nhận, khen thưởng xứng đáng.

Ông Đoàn Đức Hưng, Phó tổng giám đốc EVNSPC (bìa trái), thường xuyên có mặt cả ngày lẫn đêm trên công trường các dự án điện ẢNH: HOÀNG KHÔI

Tinh thần làm việc xuyên lễ, xuyên tết thường xuyên được nêu cao, thể hiện quyết tâm không để chậm tiến độ vì khó khăn chủ quan. Nhiều công trình tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, làm việc xuyên đêm, xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, thậm chí duy trì thi công trong các dịp lễ, tết.

Để các dự án về đích đúng hẹn, EVNSPC đã đẩy mạnh phối hợp với chính quyền địa phương, tranh thủ sự đồng thuận của người dân - yếu tố then chốt trong tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, thủ tục. Cùng với đó là sự đồng hành chặt chẽ của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam (SSO) trong công tác đóng điện các công trình.

Chủ động đi trước, đón đầu phát triển

Bước sang năm 2026, EVNSPC tiếp tục khẳng định tư duy chủ động, đi trước một bước, đặc biệt trong công tác đầu tư xây dựng. Theo kế hoạch, EVNSPC phấn đấu khởi công 77 công trình, đóng điện 83 công trình, với tổng vốn đầu tư khoảng 17.260 tỉ đồng, nhằm đi trước, đón đầu đáp ứng nhu cầu tăng trưởng 2 con số và đảm bảo cấp điện cho các khu công nghiệp, giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Ông Đào Hòa Bình, Phó tổng giám đốc EVNSPC (giữa), động viên lực lượng công nhân tham gia “tiếp sức” để kịp tiến độ của các dự án điện ẢNH: HOÀNG KHÔI

Đặc biệt, trên cơ sở kế hoạch EVN giao, EVNSPC chủ động xây dựng mục tiêu điều hành nội bộ với yêu cầu cao hơn, phấn đấu đến ngày 30.4.2026 đóng điện 51 công trình, thiết thực chào mừng 51 năm xây dựng và phát triển Tổng công ty.

Đáng chú ý, ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2026, khi cả nước bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch, tập thể lãnh đạo, cán bộ, kỹ sư EVNSPC đã ra quân, trực tiếp có mặt tại các dự án điện, kịp thời động viên, khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực để các dự án được triển khai hiệu quả và đúng tiến độ. Trên các công trường, không khí lao động của hàng trăm cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân của Ban QLDA Điện lực miền Nam, Ban QLDA Lưới điện miền Nam, các Công ty Điện lực thành viên và các nhà thầu thi công vẫn miệt mài, khẩn trương, nghiêm túc với quyết tâm đưa các công trình về đích đúng tiến độ.

Công trình Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối khánh thành tháng 12.2025, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hạ tầng điện phục vụ Cảng hàng không Quốc tế Long Thành ẢNH: HOÀNG KHÔI

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và sự chung sức, quyết tâm của toàn thể lãnh đạo, CB-CNV, EVNSPC đã và đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của EVN, đóng góp thiết thực cho an ninh năng lượng quốc gia và sự phát triển nhanh, bền vững của các tỉnh thành phía nam.