Eximbank bầu chủ tịch Hội đồng quản trị mới

Tại Đại hội đồng cổ đông Eximbank sáng ngày 26.4 cũng đã bỏ phiếu thuận, nhất trí bầu ông Nguyễn Hồ Nam (Chủ tịch Tập đoàn Bamboo Capital) trở thành thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ngân hàng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau khi rời ghế Chủ tịch, bà Đỗ Hà Phương sẽ giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT của Eximbank.



Như vậy, sau các nghị quyết của HĐQT Eximbank vừa công bố, ngân hàng này sẽ có Chủ tịch là ông Nguyễn Cảnh Anh và 4 Phó Chủ tịch gồm: Ông Trần Tấn Lộc, bà Đỗ Hà Phương, bà Lương Thị Cẩm Tú và ông Nguyễn Hồ Nam.

Ông Nguyễn Cảnh Anh vào ghế Chủ tịch HĐQT Eximbank T.K

Ông Nguyễn Cảnh Anh đã được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của ngân hàng vào tháng 9/2023. Tân Chủ tịch HĐQT Eximbank sinh năm 1979, có trình độ Thạc sỹ Quản trị Tài Chính Quốc tế tại Pháp. Với gần 20 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực như kiểm toán, kế toán, đầu tư, quản lý tài chính, ông Nguyễn Cảnh Anh từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp quy mô như: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Vingroup,…

Đại hội đồng cổ đông Eximbank đã thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 5.180 tỉ đồng, tăng 90,4% so với năm 2023. Các chỉ tiêu quan trọng khác cũng được kỳ vọng tăng trưởng như: tổng tài sản dự kiến đạt 223.500 tỉ đồng, tăng 11% so với 2023. Dư nợ cấp tín dụng đạt 161.000 tỉ đồng, tăng 14,6% so với 2023. Huy động vốn đạt 175.000 tỉ đồng, tăng 10,5% so với 2023. Nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng kiểm soát ở mức 1,8%.