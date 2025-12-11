Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Eximbank nhận hai giải thưởng danh giá tại ‘The Mastercard Customer Forum 2025’

Nguồn: Eximbank
11/12/2025 09:36 GMT+7

Eximbank vừa được vinh danh với hai giải thưởng tại 'The Mastercard Customer Forum 2025' - sự kiện uy tín thường niên tôn vinh những nỗ lực đổi mới và hợp tác chiến lược giữa Mastercard và các đối tác tại Việt Nam. Thành công này minh chứng cho chiến lược dài hạn của Eximbank trong việc mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán, nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy chuyển đổi số.

Ngày 5.12.2025 tại Phú Quốc, Eximbank vinh dự nhận hai giải thưởng:

  • Acceptance Category - Leadership in Merchant Acceptance Volume (Tiên phong khối lượng chấp nhận thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ)
  • Acceptance Category - Acceptance Growth Champion (Nhà vô địch tăng trưởng mạng lưới chấp nhận thanh toán)
Eximbank nhận hai giải thưởng danh giá tại ‘The Mastercard Customer Forum 2025’ - Ảnh 1.

Theo đánh giá của Mastercard, hai giải thưởng thể hiện bước tiến mạnh mẽ của Eximbank trong việc mở rộng năng lực thanh toán số, đồng thời củng cố vai trò của ngân hàng trong hệ sinh thái thanh toán tại Việt Nam.

Đằng sau thành công này là đội ngũ nhân sự Eximbank tận tâm, không ngừng cải tiến hệ thống thanh toán để mang lại trải nghiệm liền mạch, tiện lợi và an toàn cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Theo lãnh đạo ngân hàng: "Mô hình này giúp biến thẻ Eximbank thành công cụ thanh toán chính, khẳng định uy tín trên thị trường".

Eximbank nhận hai giải thưởng danh giá tại ‘The Mastercard Customer Forum 2025’ - Ảnh 2.

Đại điện Eximbank nhận giải thưởng

Năm 2025, Eximbank đã mang đến cho khách hàng cá nhân những trải nghiệm thẻ vượt trội với các chương trình ưu đãi hấp dẫn, tính năng cá nhân hóa và thanh toán liền mạch, an toàn. Người dùng được hưởng lợi từ tích điểm, hoàn tiền, mua sắm ưu đãi và nhiều tiện ích khác, giúp củng cố vị thế tiên phong của ngân hàng trong lĩnh vực thanh toán.

Hướng tới năm 2026, Eximbank sẽ triển khai các giải pháp thẻ dành cho khách hàng doanh nghiệp, với mục tiêu mang lại quản lý chi tiêu minh bạch và hiệu quả, số hóa toàn bộ quy trình phát hành và thanh toán nhằm tối ưu thời gian, nâng cao tính chính xác và giảm thủ tục giấy tờ, đồng thời tích hợp nhiều tính năng nâng cao trải nghiệm người dùng như báo cáo tự động, cá nhân hóa hạn mức và quyền lợi, quản lý chi tiêu linh hoạt, cùng các chương trình ưu đãi đặc biệt và tiện ích vượt trội, giúp gia tăng giá trị thẻ, khuyến khích sử dụng và tối ưu hóa lợi ích tài chính cho doanh nghiệp.

Với những bước đi này, Eximbank không chỉ nâng cao trải nghiệm khách hàng cá nhân mà còn mở rộng giá trị thẻ cho doanh nghiệp, thể hiện cam kết đổi mới, hiện đại hóa ngân hàng và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

