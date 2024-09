Exo-P™: Hoạt chất 'chống ô nhiễm' mang đến bước đột phá mới trong bào chế mỹ phẩm

Hậu quả của ô nhiễm môi trường tới làn da

Tình trạng ô nhiễm không khí tại Việt Nam hiện đang ở mức đáng báo động và có những tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng cũng như môi trường.

Nguyên nhân đến từ nông nghiệp, khí đốt, khí thải của các phương tiện giao thông, các nhà máy nhiệt điện, nhà máy sản xuất, khói thuốc. Chúng tạo ra kim loại nặng, hydrocacbon, các gốc tự do, bụi bẩn đặc biệt là bụi mịn Particulate Matter 2.5 (PM2.5) gây ra các tổn thương nặng nề cho da: sạm nám, phát ban, lão hóa sớm, dị ứng,… Trong đó, bụi mịn PM2.5 còn được gọi là hạt mịn hay hạt cực mịn, chúng lơ lửng trong không khí và tích tụ thành khói bụi khi mức độ quá cao. PM2.5 không xâm nhập vào da nhưng ảnh hưởng đến chức năng hàng rào bảo vệ da, gây ra: kích ứng, lão hóa, da xỉn màu, khô da,...



Ô nhiễm không khí tại Việt Nam đang ở mức báo động

Exo-P™ - Nguyên liệu đặc biệt từ nước Pháp

Tại vùng biển Polynesia thuộc Pháp, các nhà khoa học đã khám phá ra một cộng đồng vi sinh vật đặc biệt gọi là Kopara. Loại vi sinh vật này có khả năng tạo ra một lớp màng bảo vệ tự nhiên, được gọi là exopolysaccharides (EPS), để chống lại các tác động khắc nghiệt của môi trường như tia UV, độ mặn và pH.

Exo-P™ là một thành phần đặc biệt chứa EPS, được tạo ra từ quá trình lên men xanh độc quyền của vi khuẩn Alteromonas macleodi subspecies 229. Quá trình này thân thiện với môi trường, không gây hại cho hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học.

EPS rất giàu các khoáng chất thiết yếu như natri, kali, calci và magnesi, mang lại nhiều lợi ích cho làn da: giải độc và duy trì độ ẩm tự nhiên, củng cố hàng rào bảo vệ giúp da khỏe mạnh, thúc đẩy tái tạo tế bào và giảm căng thẳng cho da.

Quá trình chiết xuất Exo-P™ vô cùng phức tạp và đòi hỏi kỹ thuật cao, khiến nó trở thành một hoạt chất vô cùng giá trị, được ví như "viên ngọc quý" trong ngành làm đẹp.

Điều gì khiến Exo-P™ quý hiếm và đặc biệt đến vậy?

Nhận thức của người tiêu dùng về bụi mịn (PM2.5) và ô nhiễm điện từ đang thúc đẩy sự đổi mới sản phẩm mỹ phẩm. Exo-P™ chính là sự lựa chọn hoàn hảo, xóa tan được những lo ngại của người tiêu dùng về vấn đề ô nhiễm không khí đặc biệt là bụi mịn PM2.5. Hoạt chất đắt giá này đóng vai trò là một lá chắn sinh học bảo vệ làn da mạnh mẽ trước các tác động tiêu cực từ môi trường.

Tác dụng đột phá của Exo-P™ trong chăm sóc da

Bằng cách tạo ra một lớp mỏng trên bề mặt của da, Exo-P™ làm giảm độ bám dính của PM2.5 trên da để ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại do ô nhiễm gây ra. Không những vậy Exo-P™ còn có hiệu quả làm sạch da khỏi bụi mịn PM2.5 vượt trội khi có mặt trong các sản phẩm làm sạch da như nước tẩy trang hay sữa rửa mặt.

Bên cạnh đó, Exo-P™ có khả năng hoạt động như một chiếc "nam châm" đặc biệt hút các kim loại nặng độc hại, ngăn chúng xâm nhập vào da. Nhờ đó, kim loại nặng bị vô hiệu hóa và không thể gây hại cho da nữa.

Ngoài kim loại nặng, Exo-P™ cũng giúp da chống lại tác hại của các gốc tự do. Nghiên cứu đã chứng minh, Exo-P™ giúp giảm đáng kể quá trình oxy hóa mỡ - một dấu hiệu của tổn thương tế bào da. Điều này đồng nghĩa với việc Exo-P™ giúp bảo vệ da hiệu quả khỏi lão hóa và các vấn đề khác do gốc tự do gây ra.

Nhiều thí nghiệm cũng cho thấy Exo-P™ có thể cải thiện mạnh mẽ các dấu hiệu lão hóa sớm và kích ứng da, đồng thời duy trì cấu trúc da khỏe mạnh, nuôi dưỡng làn da săn chắc và trẻ trung hơn chỉ sau 7 ngày.

Với những hiệu quả vượt trội, Exo-P™ được xem là giải pháp "chống ô nhiễm" hoàn hảo trong lĩnh vực chăm sóc da cao cấp. Sử dụng các sản phẩm làm đẹp có chứa Exo-P™ là bí quyết để sở hữu làn da khỏe mạnh, rạng rỡ và luôn tươi trẻ bất chấp thời gian.