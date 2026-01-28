ExoTrails: Khi bản đồ biết lưu giữ kỷ niệm và hành trình của chính bạn

Đi, nhưng an toàn và thông minh hơn

Những năm gần đây, ngày càng nhiều bạn trẻ Việt tìm đến thiên nhiên qua các hoạt động như trekking, cắm trại, chạy trail hay leo núi. Tuy nhiên, không ít người vẫn dè dặt khi đối mặt với những rủi ro thực tế như thiếu kỹ năng đọc bản đồ địa hình, lạc đường, thời tiết biến đổi thất thường hoặc mất sóng điện thoại giữa hành trình.

ExoTrails ra đời như một cách "giảm nỗi sợ" ấy bằng giải pháp công nghệ:

Bản đồ địa hình Việt Nam chi tiết, bám sát địa hình thực tế.

Định vị chính xác, hỗ trợ điều hướng trong nhiều điều kiện.

Chế độ offline, giúp người dùng vẫn có bản đồ khi không có sóng điện thoại.

Trực quan hơn với 4 lớp bản đồ địa hình - thời tiết và bộ 3 tính năng an toàn kể cả khi không có sóng

Toàn bộ ứng dụng ExoTrails được thiết kế để ngay cả người mới cũng có thể bắt đầu bằng những hành trình dễ, rồi dần nâng cấp trải nghiệm.

Tải và trải nghiệm ứng dụng ExoTrails tại: https://app.adjust.com/1w6o9f3o

TrackMate: Không lạc nhau giữa hành trình

Nếu trước đây đi nhóm thường khá dễ lạc đoàn: người nhanh, người chậm, người rẽ nhầm, người tụt lại... thì giờ đây, sự kết nối có thể được "giữ chặt" trên chính bản đồ số.

Với TrackMate, người dùng có thể:

Theo dõi vị trí của nhóm theo thời gian thực.

Tạo Thử thách nhóm để biến chuyến đi thành cuộc thi vui: ai đi nhanh hơn, ai bền hơn, ai giữ nhịp ổn định nhất.

Nhận cảnh báo khi chệch hướng và dễ dàng quay lại đúng cung đường.

Tạo/chọn cung đường và tranh hạng với tính năng thử thách nhóm TrackMate

Waypoint (Điểm nổi bật): Nhật ký số lưu giữ kỷ niệm của riêng bạn

Một điều thú vị là: người trẻ không chỉ muốn "đi", mà còn muốn chuyến đi có câu chuyện.

Và câu chuyện ấy không chỉ nằm trong album ảnh, mà nằm ở cảm giác "đây là khoảnh khắc của mình".

Với tính năng Thêm Điểm nổi bật, ExoTrails biến chiếc bản đồ thành nhật ký số; nơi người dùng có thể chụp ảnh, ghi chú, lưu lại tọa độ và đánh dấu những điểm đặc biệt trên hành trình.

Ghi lại cung đường, thêm điểm nổi bật với hình ảnh và tọa độ, để chuyến đi trở thành một kỷ niệm khó quên

Mỗi Waypoint giống như một mảnh ký ức được "ghim" lại. Đó có thể là một khúc cua có ánh nắng đẹp, một mỏm đá khiến tim đập nhanh, một điểm dừng chân mà nhóm bạn cười rớt nước mắt, hay khoảnh khắc bạn đứng nhìn biển và nghĩ "cuộc sống không chỉ có deadline."

Không còn là những tấm hình ở đâu đó, mà là một ký ức có vị trí, có thời gian, có ngữ cảnh.

Và khi bạn mở lại bản đồ, bạn không chỉ thấy đường, bạn thấy một phiên bản của chính mình từng đi qua đó.

Đi để thấy Việt Nam "rừng vàng biển bạc" đến thế nào

Không ít người trẻ mê xê dịch nhưng lại đi vòng quanh vài địa điểm quen thuộc vì không biết bắt đầu từ đâu. ExoTrails giúp điều đó trở nên dễ hơn nhờ kho dữ liệu hành trình lớn và cập nhật liên tục.

Với 7 hạng mục từ ẩm thực đến văn hóa - thiên nhiên, mang đến cho bạn hành trình khám phá Việt Nam trọn vẹn

Ứng dụng hiện cung cấp hơn 8.000 cung đường khắp Việt Nam, trải dài từ vùng núi cao Tây Bắc, rừng rậm trên dãy Trường Sơn, những bãi biển dọc dải đất uốn hình chữ S, các cung đường trekking lẫn hiking nhẹ nhàng. Nhờ vậy, người trẻ có thể khám phá Việt Nam bằng một góc nhìn mới: vừa công nghệ, vừa gần gũi, vừa tự hào về "rừng vàng biển bạc" của đất nước.

" Mỗi hành trình là một câu chuyện"

Chia sẻ về định hướng của ExoTrails, CEO Michael Wong nhấn mạnh: "ExoTrails được tạo ra để người Việt khám phá đất nước mình một cách an toàn, tự tin và nhiều cảm xúc hơn. Mỗi hành trình là một câu chuyện và công nghệ sẽ giúp bạn kể lại điều đó".

Đội ngũ ExoTrails với tinh thần "Love Outdoor Life"nỗ lực lan tỏa niềm yêu thiên nhiên Việt Nam đến mọi người

Trong thời đại mà nhiều thứ diễn ra vội, một chuyến đi đôi khi chính là cách người trẻ chậm lại để lắng nghe cuộc sống. Với ExoTrails, bản đồ có thể trở thành điều để nhớ; nhớ mình đã đi đâu, nhớ mình đã trải qua gì, nhớ mình từng sống rực rỡ như thế nào giữa thiên nhiên.

Tham gia cộng đồng Basecamp tại basecamp.exotrails.com để kể ExoTrails nghe những chuyến xê dịch của bạn nhé!