EZLand tiếp tục bàn giao 200 quyển sổ hồng cho cư dân chung cư Bảo Minh EZLand

Đây được đánh giá là cột mốc quan trọng của EZLand trong quá trình tham gia phát triển dự án Bất động sản tại thị trường Việt Nam cũng như cho cộng đồng cư dân HausNeo. Đồng thời thể hiện sự nỗ lực của EZLand trong định hướng phát triển bền vững, đảm bảo kinh doanh trên nền tảng pháp lý minh bạch, rõ ràng.

Đại diện EZLand, bà Trần Mai Trâm - Phó giám đốc phòng dịch vụ khách hàng cho biết thời gian qua bộ phận pháp lý của công ty đã nỗ lực hết sức mình, phối hợp cùng với các cơ quan nhà nước nhằm hoàn thiện thủ tục ra sổ hồng cho cư dân chung cư Bảo Minh EZLand một cách nhanh nhất có thể. "Mặc dù gặp khá nhiều khó khăn nhưng đến nay, thật vui mừng khi 220 quyển sổ hồng đã được giao tận tay cư dân HausNeo. Hơn 300 quyển sổ hồng cuối cùng cũng đang trong giai đoạn làm thủ tục, sẽ được bàn giao sớm trong thời gian tới", bà Trâm tiếp lời.

Một trong những khách hàng nhận sổ hồng trong đợt 2, chị Mai chia sẻ: Sau thời gian dài chờ đợi thì cuối cùng mình cũng đã cầm trong tay quyển sổ hồng của căn nhà đầu tiên tại Sài Gòn. Cảm ơn EZLand đã nỗ lực làm thủ tục ra sổ cho cư dân.

"Mình rất vui khi nay nhận được sổ hồng của chung cư HausNeo. Hiện tại gia đình mình đang rất hài lòng với môi trường sống tại chung cư HausNeo. Lựa chọn EZLand cũng như chung cư HausNeo đến lúc này vẫn là một lựa chọn đúng đắn của mình", anh Hùng chia sẻ.

Dự án chung cư HausNeo tọa lạc tại vị trí đắc địa tại TP.Thủ Đức, với thiết kế bao gồm 2 block căn hộ cao 18 tầng với quy mô 568 căn hộ. Thời điểm hiện tại dự án đã lấp đầy 100% và cư dân đã về ở ổn định. Dự án được trang bị đầy đủ hệ thống tiện ích tiêu chuẩn như: Sân chơi trẻ em, hồ bơi người lớn và trẻ em, khu vực BBQ… đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt, làm việc và vui chơi của cư dân.

Với thiết kế hiện đại, mỗi căn hộ tại HausNeo đều được chủ đầu tư nghiên cứu và chắt lọc tỉ mỉ nhằm tối giản chi tiết nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cao. Tất cả các căn hộ đều có ban công hoặc lô gia giúp đón gió tự nhiên và hạn chế tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời.

Đặc biệt, đáp ứng các tiêu chí khắt khe về tiết kiệm năng lượng trong thiết kế và phát triển dự án, HausNeo đã vinh dự nhận được Chứng chỉ Công trình Xanh EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) từ IFC (World Bank Group). Chứng nhận này từ IFC được đánh giá dựa trên các tiêu chí Năng lượng, nước và năng lượng chứa trong các vật liệu cho các dự án nhằm mục đích giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng. Và thực tế sau khi dự án HausNeo đi vào vận hành, trong một nghiên cứu độc lập "Nghiên cứu vật liệu thích ứng với khí hậu trong bối cảnh kinh tế - xã hội của Việt Nam" (gọi tắt là CAMaRSEC) của Đại học Hamburg đã ước tính rằng cư dân của HausNeo trả tiền điện ít hơn 37% so với những cư dân sống trong các tòa nhà thông thường, điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát lên giá cả năng lượng.