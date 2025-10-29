EZVIZ C6N G1 – Bước ngoặt cho Smart Caring

Bước ngoặt cho Smart Caring - Từ bảo vệ an toàn đến kết nối cảm xúc

Sự gia tăng của lối sống đô thị và nhịp làm việc bận rộn đang khiến thời gian dành cho gia đình trở nên hạn hẹp. Trong khi đó, nhu cầu giám sát không gian sống lại ngày càng lớn. Theo IMARC Group, thị trường an ninh Việt Nam đạt 601,6 triệu USD năm 2024 và sẽ tăng trưởng đến 1.833,3 triệu USD vào năm 2033 (1), phản ánh mức độ quan tâm mạnh mẽ của các hộ gia đình đối với các thiết bị giám sát thông minh. Tuy nhiên, thay vì chỉ "quan sát để kiểm soát", người dùng đang chuyển sang mong muốn "quan sát để kết nối".

Nhiều gia đình cho biết họ dùng camera không chỉ nhằm hạn chế rủi ro, mà còn để nhìn con ngủ trưa, theo dõi thú cưng hay ghi lại những khoảnh khắc đời thường mà họ dễ dàng bỏ lỡ. Trong bối cảnh đó, camera gia đình được kỳ vọng trở thành một phần của kết nối cảm xúc, không đơn thuần là công cụ bảo vệ.

Anh Xuân Huy (35 tuổi, NVVP, TP.HCM), người đã trải nghiệm C6N G1 từ ngày đầu mở bán, chia sẻ: "Mỗi tối tôi đều mở ứng dụng để xem con chơi với bà nội. Hình ảnh 4K rõ nét và khả năng xoay theo chuyển động khiến tôi có cảm giác như mình vẫn ở ngay trong nhà. Ban đầu tôi quyết định mua vì an ninh, nhưng điều giữ tôi lại chính là cảm giác được gần gũi với con và mẹ mình."

Từ nhu cầu đó, EZVIZ định hướng phát triển C6N G1 không chỉ hoạt động như một thiết bị giám sát, mà như một trợ lý giữ gìn kết nối trong gia đình. Bên cạnh nâng cấp về chất lượng hình ảnh, C6N G1 còn tối ưu trải nghiệm người dùng dựa trên hành vi và nhu cầu cảm xúc của các thành viên trong tổ ấm hiện đại.

C6N G1 - Nâng cấp từ camera C6N với hình ảnh và AI theo dõi chủ thể

Camera hỗ trợ quan sát toàn cảnh với góc xoay ngang 350 độ và dọc 85 độ, dễ dàng bao quát căn phòng chỉ với một thiết bị. Công nghệ WDR giúp hạn chế hiện tượng lóa sáng, giữ chi tiết tốt trong môi trường chênh sáng mạnh, đồng thời hỗ trợ ghi hình màu ban đêm nhờ cảm biến khẩu độ lớn kết hợp đèn trợ sáng.

C6N G1 4K được trang bị độ phân giải Ultra HD 4K, cho phép ghi lại chi tiết rõ nét hơn so với thế hệ trước

Ngoài độ phân giải 4K, gần đây sản phẩm còn có phiên bản độ phân giải 3K, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu hình ảnh và mức ngân sách mà vẫn đảm bảo chất lượng vượt trội trong tầm giá. Thiết bị tích hợp AI để nhận diện chuyển động người hoặc thú cưng, tự động xoay theo chủ thể và hạn chế cảnh báo giả. Người dùng có thể cài đặt chế độ tuần tra tự động khi vắng nhà, hoặc nhận cảnh báo khi xuất hiện âm thanh bất thường nhờ tính năng phát hiện tiếng ồn.

Camera hỗ trợ lưu trữ linh hoạt qua thẻ MicroSD hoặc đám mây, với cơ chế mã hóa nhiều lớp nhằm bảo vệ dữ liệu trong quá trình truyền tải và truy cập từ xa. Thiết bị tương thích với hệ sinh thái nhà thông minh, sử dụng Wi-Fi 6 băng tần kép (2.4GHz/5GHz) để giữ tín hiệu ổn định và hạn chế độ trễ khi xem trực tuyến.

C6N G1 cũng hỗ trợ đàm thoại hai chiều và nút gọi cảm ứng, giúp người ở nhà chủ động kết nối với người thân thông qua ứng dụng EZVIZ

Về thiết kế, sản phẩm mang ngôn ngữ tối giản với tông màu trung tính, dễ dàng hòa vào nhiều không gian như phòng khách, phòng trẻ em hay căn hộ nhỏ. C6N G1 còn tích hợp chế độ riêng tư: ống kính sẽ tự xoay vào trong khi người dùng kích hoạt, tạo cảm giác an tâm ngay cả khi camera đặt trong không gian sinh hoạt chung.

Với hình ảnh sắc nét, AI thông minh và âm thanh hai chiều, C6N G1 giúp người dùng ghi lại điều quan trọng - không phải để giám sát, mà để thấu hiểu và duy trì sợi dây kết nối trong từng khoảnh khắc đời thường. "Chúng tôi tạo ra sản phẩm này cho gia đình, để họ vừa an toàn, vừa gần gũi hơn. Mục tiêu không chỉ là bảo vệ, mà còn giúp công nghệ trở thành cầu nối cảm xúc trong mỗi ngôi nhà", đại diện EZVIZ chia sẻ.

