F0 khỏi bệnh khổ sở vì thủ tục xin giấy hưởng BHXH

Là F0 điều trị tại nhà đã khỏi bệnh từ cuối tháng 2, anh Trần Văn Tùng, giáo viên ở Q.Cầu Giấy (Hà Nội) đã nhiều lần đến trạm y tế (TYT) - nơi anh tạm trú, hoàn thiện hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH). Tuy nhiên, đến ngày 27.4, anh Tùng lại phải ra về trong thất vọng. Theo anh Tùng, hồ sơ của anh có đầy đủ quyết định cách ly, giấy xác nhận khỏi bệnh, căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế và giấy xác nhận nghỉ ốm hưởng BHXH nhưng vẫn bị trả về do giấy xác nhận nghỉ việc hưởng BHXH cấp không đúng quy định.

Anh Tùng chia sẻ: “Khi tôi mắc Covid-19 từ 10 - 16.2, dịch đang căng thẳng nên đến ngày 18.3 tôi mới đến TYT xin xác nhận và bị BHXH trả hồ sơ do giấy xác nhận khác thời điểm phải cách ly. Tôi quay lại TYT xin cấp lại giấy thì họ nói muốn sửa được ngày phải chờ hướng dẫn mới”.

Chị Trần Thị Thanh, nhân viên vệ sinh Công ty TNHH Hoàn Mỹ, cũng bị Covid-19 trong tháng 2 và đến nay sau 5 lần đi làm thủ tục vẫn chỉ nhận được câu trả lời là… chờ đợi. Chị Thanh bức xúc: “Công ty tôi có rất nhiều người mắc Covid-19 cùng thời điểm với tôi nhưng ở quận khác thì họ được nhận còn tôi thì chưa”.

Một nhân viên của TYT P.Trung Liệt (Q.Đống Đa, Hà Nội) cho biết hầu như ngày nào cũng có người lao động (NLĐ) đến hỏi thủ tục hưởng BHXH. Trước ngày 24.3, TYT vẫn cấp lại giấy chứng nhận cho NLĐ. Tuy nhiên, từ ngày 24.3 đến nay, BHXH TP.Hà Nội yêu cầu TYT chỉ cấp giấy chứng nhận cho F0 mới mắc Covid-19, những người đã khỏi bệnh không cấp lại. Đơn vị này cũng đang chờ hướng dẫn mới của Bộ Y tế”, nhân viên này nói.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Giám đốc BHXH Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội), đơn vị này nhận nhiều hồ sơ của NLĐ mắc Covid-19 đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH. Tuy nhiên, không ít hồ sơ cơ quan BHXH gửi phiếu trả lại.

“Khi mắc Covid-19, người dân phải khai báo với TYT để làm các thủ tục giấy tờ liên quan đến hưởng chế độ. Tuy nhiên, nhiều trường hợp sau khi khỏi bệnh rất lâu mới quay lại TYT để xin xác nhận nghỉ ốm hưởng chế độ BHXH nên thời gian trên giấy xác nhận và thời gian cách ly không giống nhau. Vì vậy, theo quy định BHXH, chúng tôi sẽ gửi phiếu trả lại, chưa giải quyết”, bà Bình cho hay.

Theo bà Đinh Thị Thu Hiền, Phó trưởng ban Thực hiện chính sách BHXH, nhiều NLĐ cũng gọi điện đến tổng đài BHXH hỏi về vấn đề này. BHXH không gây khó dễ cho NLĐ, giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người mắc Covid-19 theo đúng quy định tại Thông tư số 56 của Bộ Y tế.





Để giải quyết vướng mắc này, bà Hiền cho biết Bộ Y tế đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với NLĐ mắc Covid-19 và đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. BHXH VN đã có công văn, chỉ đạo giám đốc BHXH các địa phương bố trí nhân lực, chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện về nguồn kinh phí, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận giải quyết kịp thời, chính xác, đầy đủ quyền lợi đối với NLĐ bị mắc Covid-19.

“Trong thời gian tới, khi cấp có thẩm quyền ban hành quy định mới về hồ sơ làm căn cứ giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với NLĐ mắc Covid-19, cơ quan BHXH sẽ thông báo và có hướng dẫn tổ chức ngay việc tiếp nhận và giải quyết chế độ ốm đau đối với NLĐ theo quy định mới. NLĐ nhận chế độ BHXH trực tiếp qua tài khoản cá nhân của NLĐ để việc giải quyết và thụ hưởng chính sách được minh bạch, nhanh chóng và thuận tiện”, bà Hiền thông tin.

Bộ LĐ-TB-XH thì cho hay vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với NLĐ bị nhiễm Covid-19. Trong công văn này, Bộ LĐ-TB-XH cho rằng cần thiết sửa đổi, bổ sung Thông tư 56 để bổ sung quy định về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho NLĐ. Theo đó, Bộ

LĐ-TB-XH đề nghị Bộ Y tế có thể hướng dẫn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ vào hai loại giấy tờ là quyết định cách ly tại nhà và giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly đều do chính quyền địa phương cấp, để cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, bảo đảm quyền lợi cho NLĐ.

Chi trả gần 1.000 tỉ đồng cho người lao động ốm đau do Covid-19

Theo BHXH VN, trong quý 1/2022, ngành BHXH đã giải quyết cho 648.012 lượt người hưởng chế độ ốm đau do bị mắc Covid-19 với số tiền hơn 987 tỉ đồng, chiếm gần 50% tổng số tiền chi trả đối với chế độ ốm đau. Số lượt người được giải quyết hưởng chế độ ốm đau trong quý này tăng 124%, số tiền chi trả tăng gần 300% so với cùng kỳ năm 2021; mức hưởng bình quân một người bị ốm đau do mắc Covid-19 là hơn 1,5 triệu đồng; thời gian hưởng bình quân là 8,5 ngày.