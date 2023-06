'F4 Thái Lan' tái xuất, liệu có vượt 'Cô gái đến từ hư vô'?

Trường học nội trú (Home School) là một trong những dự án được mong chờ nhất của làng phim ảnh xứ chùa vàng năm 2023. Phim gây chú ý khi có sự góp mặt của Gun Atthaphan Phunsawat, bộ đôi thuộc "F4 Thái Lan" đình đám - Dew Jirawat và Nani Hirunkit.

Trường học nội trú khai thác những góc khuất học đường với nhiều tình tiết bí ẩn POSTER PHIM

Thuộc thể loại tâm lý học đường bí ẩn, Trường học nội trú xoay quanh câu chuyện của những "nam thanh nữ tú" được gửi đến trường nội trú tốt nhất cả nước - Home School. Tuy nhiên, nơi đây giống như một nhà tù hơn là một trường học khi nằm giữa một khu rừng hẻo lánh. Trường sẽ chọn học viên dựa trên bài kiểm tra đặc biệt, tuy nhiên người tham gia bài kiểm tra không phải là học viên mà là phụ huynh của họ, với giới hạn nhận không quá 13 người. Home School có các quy định nghiêm ngặt, giáo trình độc đáo và biệt lập hoàn toàn. Các học sinh phải sống tách biệt với thế giới bên ngoài.

Trong môi trường sư phạm với nhiều điểm đáng nghi, Nani Hirunkit Changkham, Dew Jirawat Sutivanichsak (F4 Thái Lan) cùng Gun Atthaphan Phunsawat, Jane Ramida Jiranorraphat, Chimon Wachirawit Ruangwiwat bắt đầu cảm thấy có gì đó đáng ngờ. Họ cố gắng tìm hiểu những chuyện đã xảy ra ở ngôi trường này, nhưng nhiệm vụ không dễ dàng như vậy.

Gun Atthaphan Phunsawat là nam diễn viên đình đám xứ chùa vàng POSTER PHIM

Khai thác chủ đề dark schools (góc tối học đường), Trường học nội trú được đặt lên bàn cân so sánh với Girl From Nowhere (Cô gái đến từ hư vô) và The Gifted 1-2 đã khá thành công trước đó. Trường học nội trú thật sự là một thử thách cho đội ngũ sản xuất phim khi phản ảnh những khía cạnh đen tối nhưng cũng hết sức chân thực về "xã hội học đường thu nhỏ", với cách kể chuyện mới mẻ. Tưởng chừng những tháng năm học trò là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người, vậy mà nó lại nhuốm màu đen tối khi liên quan đến những bí mật mà không ai dám vạch trần ra ánh sáng.

Những tập đầu tiên được lên sóng đã tạo được hiệu ứng lớn với "mọt phim Thái", đạt 5,0/5 điểm đánh giá trên VieON. Loạt tình tiết gay cấn, bất ngờ khiến người xem hồi hộp theo từng thước phim. Dưới đây là một số phản hồi của người xem về phim Trường học nội trú: "Đỉnh nhất là khi có thể hội tụ được hầu hết các diễn viên mà tôi thích trong một bộ phim, thực sự rất ngạc nhiên", "Tôi thấy phim này khá giống với The Gifted, nhưng để so sánh với Cô gái đến từ hư vô thì không đủ sức", "Diễn xuất của Gun khiến tôi nổi da gà, tôi cũng thích Dew và Nina nữa. Hy vọng họ sẽ làm nên chuyện", "Mình thấy kiểu đen tối giống Cô gái đến từ hư vô thôi, chứ chủ đề hay nội dung hoàn toàn khác"...

Bộ đôi "F4 Thái Lan" Nani Hirunkit và Dew Jirawat được khán giả Việt rất yêu mến POSTER PHIM

Trong Trường học nội trú, các diễn viên hầu hết là "trai xinh gái đẹp", quen mặt với khán giả Việt Nam. Trong đó, Nani Hirunkit và Dew Jirawat có chuyến ghé thăm Việt Nam vào tháng 3 vừa qua và nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ. Cả hai tạo dấu ấn đẹp khi là thành viên của F4 Thái Lan trong bộ phim Boys Over Flowers (Vườn sao băng bản Thái). Đến với Trường học nội trú, bộ đôi "F4 Thái Lan" chìm sâu hơn vào thế giới bí ẩn, khó đoán. Nani Hirunkit và Dew Jirawat khiến khán giả mong đợi về những màn diễn xuất bùng nổ khi đảm nhận tuyến nhân vật phức tạp.