F4 Thái Lan tiết lộ mong muốn đặc biệt khi đến Việt Nam

Sáng 4.3, bốn diễn viên trong phim F4 Thailand: Boys over flowers gồm Bright Vachirawit, Win Metawin, Nani Hirunkit và Dew Jirawat đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để chuẩn bị cho buổi biểu diễn Shooting Star in Ho Chi Minh City. Trước buổi biểu diễn, F4 Thái Lan cũng đã dành ra khoảng thời gian ngắn để giao lưu thân mật cùng báo giới Việt Nam.

F4 Thái Lan trong buổi giao lưu cùng truyền thông Việt Nam MINH HY

Tại đây, các chàng trai cho biết họ hết sức bất ngờ với tình cảm nồng nhiệt và sự tiếp đón hoành tráng của các fan Việt. Win Metawin chia sẻ: "Ngay từ khi bước xuống sân bay, chúng tôi đã vô cùng ấn tượng trước sự nồng nhiệt mà các fan Việt dành cho mình. Các bạn đến đón chúng tôi rất đông, mang theo cả hoa và các biểu ngữ. Đó là một điều vô cùng quý giá mà chúng tôi rất trân trọng".

Bên cạnh đó, các mỹ nam xứ chùa Vàng cũng vui vẻ tiết lộ những điều mà họ ước ao sẽ được trải nghiệm khi đến Việt Nam. Nani Hirunkit thổ lộ ngay từ khi còn trên máy bay, anh đã muốn thử ngay món phở. Nam diễn viên còn muốn có cơ hội du lịch Mũi Né trong tương lai gần vì: "Ở đó có những đồi cát và bãi biển đẹp tuyệt vời. Tôi cũng muốn được một lần thử cảm giác chạy xe Jeep trên đồi cát".

Bright và Win là hai diễn viên sở hữu lượng fan "khủng" ở Việt Nam MINH HY

Các chàng trai F4 sẽ có buổi biểu diễn ca nhạc, giao lưu cùng fan Việt vào tối nay 4.3 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 TP.HCM MINH HY

Trong khi đó, Bright thổ lộ rằng anh ấn tượng với cảnh quan của TP.HCM và muốn có một chuyến "city tour" dạo quanh thành phố. "Tôi thấy thành phố của các bạn có những nét rất thú vị. Đặc biệt là có nhiều địa điểm chụp hình đẹp, nhất là các quán cà phê, quán ăn", chàng diễn viên sinh năm 1997 nói thêm. Về phía Dew, chàng diễn viên thổ lộ anh muốn thăm phố cổ Hội An vì tính cách bản thân luôn yêu thích những gì cổ kính, hoài niệm.

Sau thành công của Vườn sao băng phiên bản Thái Lan, 4 chàng trai đảm nhận vai nhóm F4 - Bright Vachirawit (vai Thyme), Win Metawin (vai Kavin), Nani Hirunkit (vai MJ) và Dew Jirawat (vai Ren) đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Trong nhóm, Bright và Win sở hữu lượng fan đông đảo nhất tại Việt Nam nhờ cơn sốt của 2 phần phim 2gether: The Series và Still Together (Still 2gether).

Bốn mỹ nam Thái Lan cho biết họ rất vui khi Vườn sao băng phiên bản Thái Lan được khán giả Việt Nam yêu thích. Bởi bộ phim là phiên bản "sinh sau đẻ muộn" nên họ phải cố gắng hết sức để tạo nên những phiên bản nhân vật độc đáo của riêng mình, khiến cho khán giả ghi nhớ.

Bốn mỹ nam xứ chùa Vàng phấn khởi khi đến Việt Nam INSTAGRAM NV

Là những nghệ sĩ đa năng, Bright Vachirawit, Win Metawin, Nani Hirunkit và Dew Jirawat bên cạnh năng lực diễn xuất còn có khả năng ca hát, vũ đạo điêu luyện. Các chàng trai F4 hứa hẹn mang đến cho fan Việt những màn trình diễn bùng nổ. Trước truyền thông Việt Nam, Nani của F4 Thái Lan chia sẻ: "Cả bốn chúng tôi đều không nghĩ có ngày mình sẽ nổi tiếng trên phạm vi rộng thế này đâu. Nhưng tôi nghĩ thành quả này đến từ sự nỗ lực, cố gắng của tất cả mọi người, cộng thêm sự may mắn và nhiều phần tình yêu đến từ khán giả nữa".

Do lịch trình đi tour sát sao nên các chàng trai F4 sẽ không lưu lại lâu tại Việt Nam sau buổi biểu diễn, gặp gỡ fan. Dù vậy, bốn diễn viên cho biết khi có cơ hội, họ chắc chắn sẽ quay trở lại để hiện thực hóa những mong ước của mình. Shooting Star Asia Tour là chuyến lưu diễn tại châu Á đầu tiên của 4 diễn viên Vườn sao băng phiên bản Thái Lan. Sau khi gặp gỡ fan tại Việt Nam, bộ tứ mỹ nam sẽ di chuyển đến Jakarta (Indonesia), Kuala Lumpur (Malaysia), Manila (Philippines), Seoul (Hàn Quốc), Singapore, Tokyo (Nhật Bản)...