F88 ra mắt sản phẩm vay hạn mức tuần hoàn trên nền tảng số

Khách hàng chỉ cần đăng nhập ứng dụng My F88 và điền thông tin theo hướng dẫn. Hệ thống sẽ tự động xử lý và phản hồi trong vài phút.

Sau khi nhận được phản hồi với khách hàng mới hoặc đã tất toán khoản vay trước đó, thủ tục tiếp theo là đến cửa hàng F88 gần nhất để bàn giao tài sản cầm cố. Ngay sau đó, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản và có thể rút trực tiếp trên ứng dụng.

Trong khi đó, khách hàng đang gửi tài sản tại F88 chỉ cần đăng ký sản phẩm Vay hạn mức tuần hoàn trên My F88. Hệ thống sẽ cấp hạn mức vay tối đa dựa trên giá trị tài sản và lịch sử tín dụng trước đây.

Điểm khác biệt là toàn bộ hạn mức vay sẽ hiển thị ngay trên ứng dụng, cho phép khách hàng rút nhiều lần theo nhu cầu mà không cần đến cửa hàng F88. Số tiền sẽ được chuyển ngay vào tài khoản đăng ký, trong khung giờ từ 1 giờ đến 22 giờ mỗi ngày.

Sản phẩm này giống như việc F88 đưa trước một khoản tiền vay vào ví của khách hàng để khi cần thì khách tự rút. Công ty chỉ tính lãi, phí trên số tiền thực tế mà khách đã rút ra thay vì toàn bộ số tiền đã duyệt vay trước đó nên người vay không phải trả chi phí cho số tiền mà họ chưa dùng đến, đồng thời còn được miễn hoàn toàn phí trả nợ trước hạn.