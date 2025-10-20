F88 tiếp tục bứt phá về lợi nhuận trong quý 3, đạt 90% kế hoạch năm 2025

Tính đến 30.9.2025, dư nợ gốc cho vay khách hàng tại F88 đạt 6.413 tỉ đồng, tăng mạnh 40% so với đầu năm. Riêng số tiền giải ngân trong quý 3.2025 đạt 4.339 tỉ đồng, tăng 33% so với quý 3/2024, vượt con số quý 2/2025. Quý 3/2025 tiếp tục ghi nhận mức giải ngân kỷ lục của F88 trong 3 năm trở lại đây. Giải ngân lũy kế 9 tháng 2025 tăng trưởng 35% so với cùng kỳ, đạt 11.485 tỉ đồng.

Việc mở rộng hoạt động kinh doanh tiếp tục mang về kết quả đột phá cho F88 trong quý 3/2025. Tổng doanh thu quý III của công ty đạt gần 1.075 tỉ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ hoạt động cho vay gần 925 tỉ đồng (chiếm tỷ trọng 86%), mảng bảo hiểm đóng góp 134 tỉ đồng (chiếm 12,5%), tăng trưởng lần lượt 47% và 52% so với quý 3/2024.

Đặc biệt, F88 cũng chú trọng về quản trị rủi ro và chất lượng nợ vay, với tỷ lệ thanh toán đúng hạn tại F88 duy trì quanh ngưỡng 85%. Bên cạnh đó, tỷ lệ xóa sổ thuần trong kỳ (Net Write-off) trên tổng dư nợ bình quân duy trì ở mức 2,4%/tháng. Công ty cũng kiểm soát tốt chi phí hoạt động với tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) là 49% (quý 3/2024 là 52,7%).

Với những nỗ lực đáng ghi nhận từ việc mở rộng hoạt động kinh doanh, quản trị chất lượng rủi ro và kiểm soát chi phí tối ưu, F88 mang về 282 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 3/2025, cao gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lãi trước thuế của Công ty cũng gấp đôi cùng kỳ, đạt 603 tỉ đồng, tương đương 90% kế hoạch năm (673 tỉ đồng).