Facebook lại gặp sự cố, hàng nghìn người 'mất kết nối'

Theo dữ liệu từ DownDetector, số lượng báo cáo lỗi bắt đầu tăng mạnh vào khoảng 17 giờ 30 ngày 18.6 (theo giờ Việt Nam), với hơn 1.000 người dùng phản ánh sự cố. Trong đó, khoảng 80% báo cáo liên quan đến ứng dụng Facebook không hoạt động bình thường.

Ít nhất 1.000 người đã báo cáo gặp sự cố với Facebook vào buổi tối 18.6 theo giờ Việt Nam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DownDetector

Đáng chú ý, khoảng 87% trong số này gặp phải tình trạng ứng dụng tự động đóng mà không có thông báo trước, kèm theo thông báo lỗi "Facebook closed due to full cache". Tuy nhiên, theo ghi nhận từ Tom's Guide, những người ảnh hưởng cho biết việc đóng ứng dụng và xóa bộ nhớ cache không giúp khắc phục tình trạng này. Bên cạnh đó, trang web Facebook trên máy tính và thiết bị di động vẫn hoạt động bình thường.

Lỗi từ bản cập nhật phần mềm mới của Facebook trên Android?

Chưa rõ nguyên nhân khiến người dùng không thể truy cập vào Facebook, trong khi các dịch vụ khác của Meta như Instagram và WhatsApp không ảnh hưởng. Vào ngày 12.6, sự cố ngừng hoạt động xảy ra với cả ba dịch vụ mạng xã hội này của Meta.

Đến khoảng 21 giờ, số lượng báo cáo về sự cố Facebook trên DownDetector đã bắt đầu giảm, mặc dù vậy, Facebook vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức nào. Tom's Guide cũng lưu ý rằng ứng dụng Facebook dành cho Android đã được cập nhật trên Google Play Store vào hôm 17.6, vì vậy có thể đây là nguyên nhân gây ra vấn đề, đặc biệt khi phần lớn các báo cáo về sự cố đến từ người dùng ứng dụng Facebook trên nền tảng Android.