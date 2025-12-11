Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Facebook 'lột xác' giao diện Feed với loạt thay đổi lớn

Kiến Văn
Kiến Văn
11/12/2025 08:46 GMT+7

Facebook vừa công bố một loạt bản cập nhật nhằm đơn giản hóa việc điều hướng, cải thiện khả năng hiển thị nội dung và tăng cường tương tác trên nền tảng.

Những thay đổi trên Facebook bao gồm việc cải tiến giao diện Feed, kết quả tìm kiếm, cập nhật hồ sơ, tạo nội dung và quản lý bình luận.

Facebook 'lột xác' giao diện, Bảng tin thay đổi lớn - Ảnh 1.

Giao diện tinh giảm giúp người dùng dễ tìm nội dung hơn trên Facebook

ẢNH: META

Đầu tiên, giao diện Feed mới sẽ hiển thị nhiều hình ảnh trong một lưới chuẩn hóa, cho phép người dùng dễ dàng thích ảnh bằng cách chạm hai lần và xem nội dung ở chế độ toàn màn hình khi nhấp vào ảnh. Các tính năng phổ biến như Reels, Friends, Marketplace và Profile sẽ được làm nổi bật trên thanh tab, trong khi thiết kế menu và thông báo cũng đã được cập nhật để dễ hiểu hơn.

Kết quả tìm kiếm hiện được trình bày theo bố cục lưới toàn màn hình, hỗ trợ nhiều loại nội dung khác nhau. Đặc biệt, Facebook đang thử nghiệm chế độ xem toàn màn hình để người dùng có thể khám phá ảnh và video mà không làm mất vị trí hiển thị kết quả tìm kiếm. Người dùng cũng có thể phản hồi về bài đăng hoặc Reels để giúp Feed trở nên phù hợp hơn.

Đơn giản hóa tạo nội dung trên Facebook

Giao diện tạo bài đăng cho Story và Feed giờ đây cũng đã được thiết kế lại, với các công cụ thường dùng như thêm nhạc và gắn thẻ bạn bè trở nên dễ truy cập hơn. Các công cụ nâng cao như nền văn bản nhiều màu sắc vẫn được giữ nguyên, trong khi cài đặt đối tượng và chia sẻ chéo bài đăng được hiển thị rõ ràng.

Facebook bị đánh giá là nền tảng 'mạng xã hội độc hại số 1'

Hệ thống bình luận trên Feed, Groups và Reels cũng đã được cập nhật mang đến khả năng trả lời nhanh chóng hơn, huy hiệu nổi bật và tùy chọn ghim bài. Quản trị viên và người tạo nhóm có thêm quyền kiểm duyệt, tất cả người dùng giờ đây có thể báo cáo bình luận ẩn danh nếu nội dung không liên quan hoặc không phù hợp.

Cuối cùng, tính năng cập nhật hồ sơ mới giúp người dùng dễ dàng tìm thấy bạn bè có cùng sở thích. Việc thêm sở thích hoặc kế hoạch du lịch sẽ giúp bạn bè nhận diện những người có thể đưa ra lời khuyên hoặc gợi ý hữu ích. Các mục hồ sơ bao gồm thông tin về công việc, địa điểm, sở thích giải trí, sở thích cá nhân và du lịch, cùng với các tùy chọn để kiểm soát khả năng hiển thị và chia sẻ cập nhật lên Feed.

Theo thông báo từ Facebook, những cập nhật này nhằm mục đích giảm bớt sự lộn xộn và đơn giản hóa trải nghiệm người dùng, cho phép họ điều hướng nền tảng hiệu quả hơn và dễ dàng truy cập nội dung cũng như các kết nối có liên quan.

Khám phá thêm chủ đề

Facebook mạng xã hội giao diện người dùng bản cập nhật News Feed
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
