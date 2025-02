Facebook sập trên phạm vi toàn cầu

Thùy An, chủ một cửa hàng thời trang online tại Bình Dương cho biết, sáng 27.2, sau khi chuẩn bị hoàn tất cho phiên livestream buổi sáng, Facebook của cô bất ngờ không thể truy cập được.

"Giao diện website bất ngờ chuyển sang màn hình trắng xóa, chỉ còn lại logo Facebook với dòng thông báo 'Sorry, something went wrong' (Xin lỗi, có gì đó không ổn)", chị An kể.

Ngoài ra trang web chỉ thông báo "Chúng tôi đang cố gắng khắc phục sự cố sớm nhất có thể". Người dùng chỉ có hai lựa chọn là quay về trang chủ của trình duyệt hoặc truy cập website trợ giúp của Facebook.

Facebook báo lỗi không thể truy cập vào sáng 27.2 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Thùy An cho biết sự cố bất ngờ của Facebook khiến cô phải tìm đến các nền tảng khác để thông báo, xin lỗi khách hàng vì nhiều người đang chờ "phiên live" của cô.

Ngoài Facebook, người dùng Việt Nam vẫn có thể truy cập các nền tảng quốc tế khác như Google, YouTube, Amazon... bình thường.

Trên Downdetector - công cụ chuyên theo dõi các sự cố internet - ghi nhận lượng người dùng báo cáo lỗi Facebook tăng vọt từ lúc 9 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Trong đó 87% người dùng báo lỗi liên quan đến website, 9% báo lỗi về đăng nhập và 4% còn lại cho biết gặp vấn đề trên ứng dụng di động. Bản đồ báo lỗi cho thấy người dùng toàn cầu đang gặp tình trạng này.

Người dùng báo lỗi liên quan đến Facebook tăng vọt từ 9 giờ ngày 27.2 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ông Mai Thanh Phú, chuyên cung cấp các dịch vụ mạng xã hội, cho biết: "Vẫn chưa xác định chính xác Facebook đang bị lỗi gì. Tuy nhiên khi chuyển giao diện website sang phiên bản mobile, người dùng vẫn có thể đăng nhập bình thường".

Theo ông Phú, đây là lỗi từ nền tảng, không phải vấn đề của cá nhân nên người dùng không nên hoang mang. Một số kẻ gian có thể tranh thủ lúc mạng xã hội gặp sự cố để liên hệ mở khóa lừa lấy tiền thậm chí đánh cắp luôn thông tin đăng nhập, dữ liệu cá nhân.

Tuy nhiên ông Phú cũng nhận định lỗi này của Facebook sẽ ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp bán hàng, chạy quảng cáo, nhất là những quảng cáo hiển thị Newfeed (bảng tin) trên máy tính.

Đến nay Facebook chưa đưa ra bình luận về sự cố.

Lần gần nhất người dùng Facebook Việt Nam gặp sự cố là lúc 1 giờ sáng 12.12.2024. Lúc này, mạng xã hội không thể truy cập được trong nhiều tiếng mà không rõ nguyên nhân. Facebook cũng không đưa ra bất kỳ thông báo cụ thể nào.

Sau đó, các kỹ sư của nền tảng cho rằng nguyên nhân của vụ việc có thể do những thay đổi cấu hình trên các bộ định tuyến chính, có nhiệm vụ điều phối kết nối internet giữa các trung tâm dữ liệu của công ty. Trong khi đó, một số chuyên gia công nghệ chia sẻ sự cố bắt nguồn từ lỗi máy chủ DNS.

Đây không phải lần hiếm hoi nền tảng mạng xã hội lớn nhất thế giới bị gián đoạn hoạt động. Facebook và các nền tảng khác của Meta như Instagram, Messenger, Whatsapp từng nhiều lần bị mất kết nối trên diện rộng, ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng toàn cầu.

Hồi tháng 3.2024, các dịch vụ Meta cũng bị gián đoạn khoảng một tiếng khi loạt ứng dụng không thể truy cập trên phạm vi toàn cầu. Khi đó công ty cho biết họ gặp vấn đề về "lỗi cấu hình" trên hệ thống.

Đến 9 giờ 50, một số người dùng cho biết tài khoản của họ đã đăng nhập và hiển thị giao diện bình thường trên website. Tuy nhiên lỗi này vẫn chưa được khắc phục triệt để, số lượng người báo lỗi trên Downdetector vẫn tăng. Trên X (Twitter cũ), từ khóa Facebook down (Facebook bị sập) đang trở thành hashtag thịnh hành.