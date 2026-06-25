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Công nghệ Tin tức công nghệ

Facebook, TikTok tăng cường xử lý vi phạm nội dung

Anh Quân
Anh Quân

Tỷ lệ các nền tảng xuyên biên giới (mạng xã hội) chấp hành yêu cầu chặn, gỡ nội dung vi phạm trong 6 tháng đầu năm tại Việt Nam đạt trên 94%.

Thông tin được bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, công bố tại Hội nghị sơ kết lĩnh vực thông tin điện tử mới đây. Riêng với Meta, công ty đã xử lý 2.147 nội dung và chặn 63 tài khoản, trang cùng hội nhóm trên Facebook, Instagram, Messenger và Threads, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, 17 nội dung vi phạm trên Threads được xử lý là lần đầu tiên nền tảng này phối hợp với phía Việt Nam.

Hàng loạt mạng xã hội xử lý vi phạm theo yêu cầu của Việt Nam - Ảnh 1.

Mỗi người dùng thường tải, cài đặt và sử dụng đồng thời nhiều mạng xã hội khác nhau trên thiết bị di động

Ảnh: Anh Quân

TikTok cũng ghi nhận kết quả tương tự khi chặn và gỡ 440 tài khoản, 10 tệp âm thanh liên quan đến khoảng 115.000 video cùng 275 nội dung khác. Nền tảng này còn rút ngắn đáng kể thời gian phản hồi yêu cầu từ cơ quan quản lý, từ mức 24 - 48 giờ xuống còn 3 - 12 giờ. YouTube trong cùng kỳ chặn 18 kênh chứa gần 13.000 video với tổng cộng 165 triệu lượt xem, xử lý 545 nội dung, tăng hơn hai lần so với 6 tháng đầu năm 2025.

Về phía tiếp nhận phản ánh từ người dân, Trung tâm Xử lý tin giả và thông tin xấu độc Việt Nam (VAFC) cho biết đã nhận 1.287 phản ánh từ đầu năm đến nay, gồm 850 trường hợp liên quan đến thông tin xấu độc, 145 tin giả và 58 tin báo lừa đảo tài chính. Toàn bộ đã được giải quyết hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Về xử lý hành chính, cơ quan chức năng thu hồi 65 giấy phép thiết lập mạng xã hội của 61 tổ chức và doanh nghiệp vi phạm. Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cũng đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ mạng xã hội với 2 doanh nghiệp, đồng thời thu hồi thêm 4 giấy phép và 3 giấy xác nhận của 5 tổ chức do chấm dứt hoạt động.

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