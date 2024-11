Faker phá vỡ mọi kỷ lục, ON Live eSports phủ sóng CKTG tại Việt Nam

Không chỉ tạo nên kỷ lục thế giới, sự kiện này cũng là tâm điểm chú ý của giới trẻ Việt Nam. Với 1,1 triệu người xem cùng lúc trên mạng xã hội, đồng thời, được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng truyền hình phổ biến như VTVcab ON, TV360, K+, MyTV, Vie On, SCTV... một lần nữa, VTVcab & ON Live eSports đã khẳng định vị thế, sức hút khổng lồ của các sự kiện thể thao điện tử hàng đầu tại Việt Nam.

Với trọng tâm trở thành nhà phân phối nội dung gốc hàng đầu về thể thao & eSports, VTVcab đã sở hữu bản quyền phát sóng các giải bóng đá hàng đầu châu Âu như UEFA Champions League, Europa League, Conference League, Ngoại hạng Anh, Series A, Bundesliga... Đầu tư, phát triển hệ sinh thái ON Live eSports, phối hợp cùng Liên đoàn Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) đem đến cho người hâm mộ các sự kiện eSports hàng đầu thế giới và trở thành một trong những đơn vị tiên phong phát triển ngành công nghiệp thể thao điện tử tại Việt Nam.