Fallout: Ai cũng muốn cứu thế giới nhưng theo cách của riêng mình

Lấy thế giới trong game để tạo dựng bối cảnh, nhưng Fallout là phiên bản mở rộng vũ trụ trong game chứ không phải là một tác phẩm được chuyển thể từ game như cách mà bộ phim The Last of Us của HBO thực hiện. Chính hướng tiếp cận này của hai vợ chồng nhà sản xuất Jonathan Nolan và Lisa Joy, vốn đứng sau thành công của Westworld trên HBO, đã khiến hãng sản xuất game Bethesda gật đầu đồng ý cho việc sản xuất phim nhiều tập phát sóng trên Amazon Prime.

Vào năm 2077, với sự leo thang vũ khí hạt nhân, một vụ nổ hàng loạt bom hạt nhân diễn ra đã biến Trái Đất thành nơi hoang tàn đổ nát, hậu quả của nó kéo dài cho tới tận hơn 200 năm sau nơi câu chuyện phim diễn ra với hành trình của ba nhân vật chính được kể khéo léo trong tập mở đầu của phim.

Cô gái Lucy MacLean (Ella Purnell thủ vai)) sinh ra và lớn lên trong Hầm, đó là nơi một bộ phận loài người đã kịp thời trốn xuống thế giới dưới lòng đất, nơi tập đoàn Vault-Tec đã xây dựng nên công trình ngầm có khả năng duy trì sự sống và cung cấp nguồn lương thực đến vài thế kỷ. Trong thế giới Hầm, con người được cho là đang cố gắng duy trì nền văn minh còn sót lại thông qua việc ứng xử, thông qua các hoạt động sinh hoạt cộng đồng như thế giới đã từng có. Cho đến một ngày, cha của Lucy bị những kẻ trên mặt đất bắt đi mất, cô quyết định rời khỏi Hầm để đi tìm.

Nhân vật Mặt Quỷ đã sống hơn 200 năm trên mặt đất, khi vụ nổ hạt nhân chưa xảy ra, anh ta là một diễn viên Hollywood nổi tiếng. Trong thế giới của Fallout, khi được uống một loại huyết thanh đặc biệt, con người sẽ biến thành Mặt Quỷ và sống rất thọ, miễn là phải thường xuyên được uống nếu không sẽ biến thành zombie Amazon Prime

Nhân vật chính thứ hai là Maximus (Aaron Moten), một thanh niên sống trên mặt đất tại thành phố Cát Xám, thành phố bị phá huỷ, cậu trở thành đứa trẻ mồ côi và được nuôi dưỡng tại Hội anh em thép, nơi tập hợp một đội quân giáp sắt có nhiệm vụ giúp cho vùng đất hoang tàn trở nên tốt đẹp hơn. Sau khi được thăng chức trở thành cận vệ của một hiệp sĩ, Maximus đi cùng hiệp sĩ của mình trong một nhiệm vụ tìm kiếm một vị tiến sĩ mang trong mình bí mật to lớn có thể cứu tương lai loài người. Nhiều chuyện xảy ra khiến Maximus chỉ còn lại một mình với bộ giáp sắt, cậu gặp Lucy Maclean.

Nhân vật thứ 3 là The Ghoul (Mặt Quỷ - do Walton Goggins thủ vai), một gã cao bồi thiện xạ, nhẫn tâm, và độc hành. Hắn ta làm mọi cách để tồn tại trong thế giới đó, không có lòng vị tha, không có tình thương. Hắn tham gia vào việc săn đuổi vị tiến sĩ mà Maximus cũng đang theo đuổi. Và trên hành trình đó, Mặt Quỷ cũng gặp gỡ Lucy Maclean.

Lucy và Maximus sững sờ trước thành phố hoang tàn Cát Xám Amazon Prime

Ba nhân vật với ba câu chuyện khác nhau, được đan cài khéo léo để gặp nhau, và để thúc đẩy cho câu chuyện phim diễn tiến với nhịp phim nhanh, hấp dẫn, có sự hài hước nhất định đan xen với rất nhiều cảnh bạo lực máu me, vốn là đặc sản của một thế giới không còn pháp luật.

Bộ phim đã rất xuất sắc trong gây dựng bối cảnh của một thế giới điêu tàn, để trên nền bối cảnh đó, những nhân vật dần dần được tiết lộ quá khứ của mình để khán giả có thể hiểu hơn, hiểu rõ về nguyên nhân, hệ quả, và cách câu chuyện được diễn ra, để nhìn thấu được vào cái bản chất kinh khủng của con người mà câu trích dẫn này từ phim đã phần nào bao trùm được tất cả: "Ai cũng muốn cứu thế giới, nhưng không ai đồng thuận cách làm của ai".

Đó là lý do vì sao, chiến tranh liên tiếp xảy ra, và cái ý tưởng để chấm dứt chiến tranh, của bộ phim, thật điên rồ và khủng khiếp. Bộ phim dù mang nội dung nhuốm đầy máu và bạo lực, nhưng biên kịch và nhà sáng tạo đã xuất sắc cài cắm rất nhiều chi tiết hài hước đen, giúp câu chuyện đen tối được chung hòa, để cái cuối cùng đọng lại trong lòng khán giả là sự giải trí, thích thú, dù vẫn tràn đầy những thông điệp về chính trị, về lòng tham, về sự ích kỷ của con người.

Mùa 2 của bộ phim đã được thông báo chính thức thực hiện trên twitter của Fallout Amazon Prime

Bộ phim sử dụng rất nhiều nhạc rock 'n roll và nhạc country, jazz của một nước Mỹ xưa. Nó vừa mang nét hoài niệm, vừa giúp cho bộ phim thực sự mang một tinh thần Mỹ sâu đậm vì bộ phim lấy nước Mỹ, và Hollywood làm trung tâm của bối cảnh. Nó cũng là một điểm cộng lớn cho bất kỳ ai quen thuộc với âm nhạc Mỹ một thời.

Mùa 1 gồm 8 tập sẽ không chỉ giới thiệu nhân vật, vừa đủ để giúp khán giả dù là người chơi game hay không hiểu được thế giới của Fallout, hiểu được các nhân vật chính, nhưng đồng thời để lại đủ câu hỏi để khán giả phải tiếp tục chờ đợi mùa hai, để có được thêm những câu trả lời đầy đủ hơn. Số phận của cô gái Lucy Maclean gan dạ và tử tế, anh chàng Maximus u buồn và tốt bụng, gã cao bồi The Ghoul sẽ tiếp tục hành trình của mình như thế nào? Fallout xứng đáng được đánh giá là một trong những phim nhiều tập hay nhất của 2024. Phim đã ra 8 tập và chiếu trên nền tảng Amazon Prime.