FAM bị chỉ trích vì chưa xin lỗi, đội tuyển Malaysia sẽ bị trừ 6 điểm trước trận tái đấu Việt Nam

Theo báo New Straits Times, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang vấp phải nhiều chỉ trích vì chưa đưa ra lời xin lỗi công khai tới người dân Malaysia sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giữ nguyên án phạt liên quan đến bê bối giấy tờ của các cầu thủ nhập tịch.

"Tại sao xin lỗi lại khó đến vậy?"

Nhà phê bình Zack Rahim cho rằng FAM đã không thể hiện trách nhiệm sau khi có phán quyết cuối cùng từ CAS.

"CAS đã nói rằng các bạn đã sai. Nhưng FAM thậm chí chưa nói một lời xin lỗi nào. Tại sao điều đó lại khó đến vậy?", ông Zack Rahim nói.

FAM chưa lên tiếng xin lỗi dù đã hết cửa kháng cáo ẢNH: REUTERS

Ông cho rằng hậu quả từ vụ bê bối liên quan đến các cầu thủ gốc gác có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới thành tích của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup.

"Tôi gần như chắc chắn Malaysia sẽ bị trừ 6 điểm tại vòng loại Asian Cup, gồm trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal ở lượt đi", ông Zack Rahim nhận định.

Trước đó, đội tuyển Malaysia đã giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal tại vòng loại Asian Cup. Tuy nhiên, theo New Straits Times, các kết quả này được dự đoán có thể bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) hủy bỏ sau phán quyết của CAS.

Chuyên gia bóng đá chỉ trích FAM vì chưa xin lỗi sau bê bối nhập tịch

FAM phải nghĩ cách thoát khủng hoảng

Hôm 5.3, CAS - cơ quan được xem là tòa án thể thao cao nhất thế giới - đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên mức phạt mà Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) áp đặt đối với FAM.

Ngoài ra, CAS cũng duy trì án cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Trước đó, FIFA đã xử phạt FAM và các cầu thủ này vì làm giả giấy tờ liên quan đến tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

"Đây không chỉ là vấn đề trừng phạt. Nó còn đe dọa đến uy tín của bóng đá chúng ta, của các cầu thủ và cả công tác phát triển bóng đá trẻ", ông Zack Rahim nói.

Tòa Trọng tài thể thao CAS đưa ra phán quyết cứng rắn đối với FAM ẢNH: CAS

Nhà phê bình này cũng cho rằng FAM chưa minh bạch với người hâm mộ về những sai sót đã xảy ra cũng như các biện pháp khắc phục.

"Ngay cả thông báo mới nhất của FAM cũng không có lời xin lỗi. 7 cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, nhưng không có một lời xin lỗi nào. Điều này giống như một cái tát vào người hâm mộ và cộng đồng bóng đá", ông Zack Rahim nhận xét.

Trong khi đó, luật sư thể thao Hairul Vaiyron Othman cho biết phán quyết của CAS gần như đã khép lại mọi con đường pháp lý để FAM tiếp tục kháng cáo. Ông nói: "Quyết định có hiệu lực của CAS là cuối cùng và có tính ràng buộc".

Theo ông Hairul, phán quyết này không chỉ mang ý nghĩa pháp lý mà còn là tín hiệu cho thấy FAM cần phải cải tổ mạnh mẽ hệ thống quản lý nội bộ nhằm khôi phục niềm tin đối với tổ chức này. FAM được cho là cần cải thiện quy trình hồ sơ, đăng ký cầu thủ và cơ chế giám sát thủ tục để tránh vi phạm các quy định của FIFA trong tương lai, đặc biệt liên quan đến điều kiện thi đấu của cầu thủ.