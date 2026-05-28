Fami nối tiếp hành trình ‘Hạt vàng tự nhiên’ lan tỏa yêu thương đến miền Tây

Nhiều năm qua, Fami đã trở nên quen thuộc với bà con miền Tây, không chỉ mang đến nguồn dưỡng chất lành mà còn là sự hiện diện của yêu thương, nghĩa tình

4 năm gắn bó cùng Chuyến xe nhân ái: tiếp nối hành trình sẻ chia vì cộng đồng

Năm 2026, Chuyến xe nhân ái do Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long thực hiện lại tiếp tục hành trình với sự đồng hành của nhãn hàng Fami trong vai trò nhà đồng hành chính. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Fami chung tay cùng chương trình tiếp sức và lan tỏa yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại khu vực ĐBSCL.

Bên cạnh việc đồng hành cùng chương trình, Fami còn mang đến những hoạt động sẻ chia thiết thực cho người dân địa phương. Những phần quà giàu dưỡng chất lành từ đậu nành được trao tận tay cho các hộ gia đình, góp phần tiếp thêm động lực giúp người dân địa phương thêm tinh thần và sức khỏe vươn lên trong cuộc sống.

Đó cũng chính là động lực lớn nhất giúp Fami tiếp tục mở rộng các hoạt động cộng đồng theo hướng chủ động và quy mô hơn trong năm 2026.

"Đậu nành thôi, mà hạt vàng tự nhiên, giàu dưỡng chất lành"

Tiếp nối hành trình sẻ chia đã được vun đắp qua nhiều năm, năm 2026, Fami không chỉ tiếp tục đồng hành cùng chương trình Chuyến xe nhân ái, mà còn triển khai chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa giá trị "Hạt vàng tự nhiên" đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại miền Tây.

Trong đời sống hiện đại, đậu nành được ghi nhận là nguồn dưỡng chất thực vật lành mạnh, tốt cho sức khỏe: giàu đạm tự nhiên, giàu chất béo không bão hòa omega 3-6-9 tự nhiên, giàu xơ tự nhiên. Bên cạnh đó, các hợp chất sinh học như isoflavones, saponins, lunasin… còn góp phần hỗ trợ phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, tiểu đường, béo phì. Thông qua chương trình, Fami mong muốn lan tỏa thông điệp: "Đậu nành thôi, mà hạt vàng tự nhiên, giàu dưỡng chất lành", khẳng định tâm huyết của nhãn hàng trong việc mang nguồn dưỡng chất lành từ tự nhiên đến người dân ĐBSCL nói riêng và hàng triệu gia đình Việt nói chung.

Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, đại diện nhãn hàng Fami, chia sẻ: "Trong suốt nhiều năm qua, Fami luôn kiên định với mục tiêu mang nguồn dưỡng chất lành từ đậu nành đến gần hơn với người Việt. Với chúng tôi, những giá trị tốt đẹp không chỉ đến từ dinh dưỡng lành mạnh mà còn được vun đắp bằng sự sẻ chia và kết nối với cộng đồng. Việc tiếp tục đồng hành cùng Chuyến xe nhân ái 2026 là cơ hội để Fami góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, tiếp thêm động lực và mang những món quà dinh dưỡng thiết thực đến với bà con tại khu vực ĐBSCL".



"Đậu nành thôi, mà hạt vàng tự nhiên, giàu dưỡng chất lành" để bà con thêm khỏe mạnh mỗi ngày, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn!

Cùng chờ đón những chuyến xe mang dưỡng chất lành từ "Hạt vàng tự nhiên" đến với người dân miền sông nước

Trong năm 2026, chuyến xe mang "Hạt vàng tự nhiên" sẽ lăn bánh qua nhiều tỉnh thành thuộc khu vực ĐBSCL, mang theo nguồn dưỡng chất lành từ đậu nành cùng nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho cộng đồng. Tại mỗi điểm dừng chân, Fami sẽ trao tặng các sản phẩm giàu dưỡng chất lành từ đậu nành, đồng thời tổ chức các hoạt động tương tác gần gũi nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia và tạo nên sự gắn bó với người dân địa phương.

Bên cạnh những chuyến xe trực tiếp mang nguồn dinh dưỡng lành từ đậu nành đến tận tay bà con, Fami cũng sẽ sớm triển khai thêm các hoạt động tương tác cộng đồng trên nền tảng số trong thời gian tới để lan tỏa hành trình sẻ chia khắp cả nước.

Lấy hình ảnh "gieo hạt vàng tự nhiên" làm biểu tượng xuyên suốt, chương trình mong muốn truyền tải tinh thần: Mỗi hành động nhỏ đều có thể góp phần vun đắp những giá trị tích cực cho cộng đồng. Qua đó, mỗi người tham gia cũng có thể trở thành một "đại sứ nhân ái", cùng chung tay lan tỏa yêu thương theo cách gần gũi và bền vững hơn.

Những phần quà từ sữa đậu nành Fami sẽ tiếp tục được gửi trao và nối dài hành trình nhân ái trong năm 2026

Gần 30 năm chuyên tâm với nguồn dưỡng chất lành quý giá, Fami mong muốn trở thành người bạn đồng hành thân thiết trong hành trình hướng tới lối sống lành mạnh, tốt cho sức khỏe của hàng triệu gia đình Việt, đúng với tinh thần "Đậu nành thôi, mà hạt vàng tự nhiên, giàu dưỡng chất lành".

