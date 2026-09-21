FamilyMart khai trương tại Hà Nội, mở ra những điểm hẹn tiện lợi mới

Từ cuối tháng 8 và trong tháng 9, 7 cửa hàng FamilyMart đã đi vào phục vụ người dân Hà Nội. Trong hành trình Bắc tiến, thương hiệu đặt mục tiêu sẽ phát triển 20 cửa hàng tại Thủ đô trong năm 2026 và sẽ phát triển thêm 300 cửa hàng trong 5 năm tới, hướng tới mạng lưới 1.000 cửa hàng trên toàn Việt Nam