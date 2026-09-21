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    Kinh tế

    FamilyMart khai trương tại Hà Nội, mở ra những điểm hẹn tiện lợi mới

    Nguồn: ROX
    Nguồn: ROX
    Từ sân khấu âm nhạc, những màn check-in đến các món ăn được thưởng thức ngay tại cửa hàng, FamilyMart chào Hà Nội bằng một ngày khai trương nhiều trải nghiệm. 7 cửa hàng đồng loạt mở cửa, đánh dấu bước mở rộng mới của thương hiệu tại thủ đô.
    FamilyMart khai trương tại Hà Nội, mở ra những điểm hẹn tiện lợi mới- Ảnh 1.

    Ngay trước thời điểm khai trương, dòng khách bắt đầu dồn về cửa hàng FamilyMart tại Royal City để check-in, chờ đón những hoạt động đầu tiên của ngày khai trương

    FamilyMart khai trương tại Hà Nội, mở ra những điểm hẹn tiện lợi mới- Ảnh 2.

    Tâm điểm của sự kiện là nghi thức cắt băng với sự tham gia của đại diện FamilyMart Việt Nam, ROX Group và các đối tác

    FamilyMart khai trương tại Hà Nội, mở ra những điểm hẹn tiện lợi mới- Ảnh 3.

    Từ cuối tháng 8 và trong tháng 9, 7 cửa hàng FamilyMart đã đi vào phục vụ người dân Hà Nội. Trong hành trình Bắc tiến, thương hiệu đặt mục tiêu sẽ phát triển 20 cửa hàng tại Thủ đô trong năm 2026 và sẽ phát triển thêm 300 cửa hàng trong 5 năm tới, hướng tới mạng lưới 1.000 cửa hàng trên toàn Việt Nam

    FamilyMart khai trương tại Hà Nội, mở ra những điểm hẹn tiện lợi mới- Ảnh 4.

    Ông Kitajima Yoshinori, Tổng giám đốc FamilyMart Việt Nam, chia sẻ định hướng mở rộng hệ thống tại Hà Nội, hướng tới quy mô lớn hơn và khả năng đáp ứng linh hoạt nhu cầu của cư dân đô thị

    FamilyMart khai trương tại Hà Nội, mở ra những điểm hẹn tiện lợi mới- Ảnh 5.

    Ông Trần Xuân Quảng,Chủ tịch HĐQT ROX Group, tại sự kiện khai trương FamilyMart. Với vai trò cổ đông chiến lược, ROX Group định hướng đưa FamilyMart trở thành một mảnh ghép tiện ích trong các mô hình đô thị All-in-One mà Tập đoàn phát triển tại các thị trường quốc tế

    FamilyMart khai trương tại Hà Nội, mở ra những điểm hẹn tiện lợi mới- Ảnh 6.

    Không khí khai trương được đẩy lên cao với sự xuất hiện của Jey B (ca sĩ Nguyễn Hoàng Bách), gương mặt bước ra từ chương trình Anh Trai “Say Hi” 2025…

    FamilyMart khai trương tại Hà Nội, mở ra những điểm hẹn tiện lợi mới- Ảnh 7.

    Khách mời tham dự sự kiện tranh thủ lưu lại hình ảnh cùng nam ca sĩ Jey B, với nụ cười rạng rỡ

    FamilyMart khai trương tại Hà Nội, mở ra những điểm hẹn tiện lợi mới- Ảnh 8.

    Khách hàng hào hứng trải nghiệm không gian mua sắm tại siêu thị, dạo quanh các quầy hàng, chọn đồ ăn, thức uống và những sản phẩm tiện lợi

    FamilyMart khai trương tại Hà Nội, mở ra những điểm hẹn tiện lợi mới- Ảnh 9.

    Lẩu ly và các món chế biến sẵn là một trong những lựa chọn được nhiều khách thử ngay tại cửa hàng, cho thấy một đặc trưng của mô hình cửa hàng tiện lợi: mua nhanh, dùng nhanh và có thể thưởng thức ngay tại chỗ

    FamilyMart khai trương tại Hà Nội, mở ra những điểm hẹn tiện lợi mới- Ảnh 10.

    Sau thời điểm khai trương sôi động, cửa hàng dần trở lại nhịp vận hành quen thuộc. Khách ghé mua đồ, nhân viên phục vụ, những nhóm bạn dừng chân trò chuyện và các món hàng tiếp tục được mang ra khỏi cửa hàng. Đó cũng là cách FamilyMart bắt đầu câu chuyện tại Hà Nội bằng những điểm chạm nhỏ trong nhịp sống mỗi ngày của người dân thủ đô

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