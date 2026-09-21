FamilyMart khai trương tại Hà Nội, mở ra những điểm hẹn tiện lợi mới

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Từ sân khấu âm nhạc, những màn check-in đến các món ăn được thưởng thức ngay tại cửa hàng, FamilyMart chào Hà Nội bằng một ngày khai trương nhiều trải nghiệm. 7 cửa hàng đồng loạt mở cửa, đánh dấu bước mở rộng mới của thương hiệu tại thủ đô.
Sau thời điểm khai trương sôi động, cửa hàng dần trở lại nhịp vận hành quen thuộc. Khách ghé mua đồ, nhân viên phục vụ, những nhóm bạn dừng chân trò chuyện và các món hàng tiếp tục được mang ra khỏi cửa hàng. Đó cũng là cách FamilyMart bắt đầu câu chuyện tại Hà Nội bằng những điểm chạm nhỏ trong nhịp sống mỗi ngày của người dân thủ đô
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