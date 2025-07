Fan HIEUTHUHAI háo hức tìm 'tips' tham gia sự kiện giao lưu cùng thần tượng tại TP.HCM

Hiện thực hóa "nỗi niềm" tương tác cực gần cùng thần tượng

Gặp gỡ và tương tác cùng HIEUTHUHAI ở cự ly gần không chỉ là ước mơ của các SUNDAYs mà còn là của rất nhiều Gen Z khác. Chính vì vậy, ngay khi thông tin hoạt động Meet & Greet cùng HIEUTHUHAI được tung ra, mạng xã hội đã được dịp dậy sóng. Sau nhiều lần úp mở, một trong những buổi hẹn hò chấn động nhất hè này đã chính thức chốt lịch vào ngày 6.7 tới đây tại TP.HCM.

SUNDAYs háo hức thực hiện các "thử thách: săn vé

Hiện các SUNDAYs đang ráo riết check-in tại tòa nhà tài chính Bitexco để săn lùng tấm vé tham dự Meet & Greet cùng HIEUTHUHAI. Số lượng vé siêu hạn chế trong khi nhu cầu tham gia chương trình cực kỳ đông đảo. Điều này khiến cuộc đua săn vé trở thành thử thách "test nhân phẩm" đúng nghĩa. Nhiều SUNDAYs đùa nhau rằng phải có căn lắm mới săn được tấm vé "hẹn hò" công khai với HIEUTHUHAI này.

Bật ngay chế độ Best Face, tiến thẳng đến giao lưu cùng thần tượng

Theo thông tin từ ban tổ chức, số lượng vé tham gia Meet & Greet và chụp hình độc quyền cùng HIEUTHUHAI cực kỳ giới hạn. Samsung đang triển khai chương trình "Chụp ảnh Best Face, gửi ngay cho Hiếu" từ ngày 30.6.2025 đến hết 5.7.2025. Đây là cơ hội tuyệt vời để giúp các bạn trẻ có cơ hội sở hữu tấm vé Meet & Greet gặp HIEUTHUHAI cực đơn giản.

Đến ngay Samsung 68 để "săn vé" gặp gỡ ngay thần tượng

Để tham gia hoạt động này, các SUNDAYs hãy đến ngay cửa hàng Samsung 68 (Tòa nhà tài chính Bitexco, phường Sài Gòn, TP.HCM). Tại đây, ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn một booth chụp ảnh để bạn tha hồ "tia" ảnh xịn đét cùng Galaxy A56 5G màu hồng mới.

Sau khi chụp ảnh cùng tính năng Best Face, bạn sẽ được tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận vé Meet & Greet siêu giới hạn cũng như card bo góc HIEUTHUHAI độc quyền. Độc đáo và ý nghĩa nhất là bức ảnh của bạn cùng các SUNDAYs khác sẽ được ghép thành một tấm Mosaic LED khổng lồ (Made by SUNDAYs) và dành tặng riêng cho HIEUTHUHAI trong ngày diễn ra sự kiện. Vừa được nhận vé, vừa được tặng quà cho thần tượng thì còn gì tuyệt vời hơn.

Sẵn sàng "lên đồ" hồng gặp ngay thần tượng và Galaxy A56 5G hồng mới

Ngay từ bây giờ, SUNDAYs có thể đến ngay cửa hàng Samsung 68 để trải nghiệm loạt tính năng AI đỉnh cao trên Galaxy A56 5G màu hồng mới. Bên cạnh Best Face cho phép lựa chọn biểu cảm hoàn hảo của từng thành viên trong nhóm, những tính năng như Create Filter (sáng tạo bộ lọc màu cá nhân từ một bức ảnh mẫu yêu thích) hay Song Search (nhận diện mọi giai điệu và tìm tên bài hát nhanh chóng), Gemini Live (giải đáp mọi thắc mắc bằng tiếng Việt)… sẽ mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho bạn.

"Người ấy" sẵn sàng lộ diện tại sự kiện hot hit hè này

Bên cạnh HIEUTHUHAI, sự kiện Meet & Greet đầu tiên diễn ra vào ngày 6.7.2025 tại TP.HCM còn có sự xuất hiện của 2 nhân tố siêu đỉnh. Hai trong số đó là các gương mặt anh trai đang được "ém" cực kỹ, hứa hẹn sẽ khiến không khí sự kiện thêm phần bùng nổ. Nhân tố cuối cùng nhưng vô cùng cuốn hút chính là Galaxy A56 5G màu hồng mới toanh.

Gemini Live trên Galaxy A56 5G màu hồng mới hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thông minh đỉnh cao trong phân khúc

Đừng chần chừ rồi phải tiếc hùi hụi vì vụt mất tấm vé Meet & Greet gặp HIEUTHUHAI vào ngày 6.7.2025 tới đây. Giờ hẹn đang tới rất gần, đến ngay Samsung 68 săn vé để nhanh chóng ùa đến bên Hiếu bạn nhé.