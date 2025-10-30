Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao

Fancy Pickleball #withGalaxy 2025: Thời thượng nhưng vẫn đậm chất chuyên môn

30/10/2025 18:30 GMT+7

Giải đấu diễn ra từ ngày 26.9 tại Carmelina Beach Resort Hồ Tràm, Fancy Pickleball #withGalaxy 2025 đã quy tụ 32 vận động viên tranh tài ở nội dung đôi nam - nữ phong trào.

Khác với những giải phong trào thông thường, giải đấu năm nay được tổ chức trong Resort với 7 sân pickleball đạt chuẩn quốc tế, trang bị mái che, khán đài và hệ thống điều hành hiện đại. Đây cũng chính là địa điểm từng đăng cai các giải quốc tế lớn như World Pickleball Championships 2024 và PPA Tour Australia - Vietnam Open 2024, khẳng định uy tín về chất lượng tổ chức.

Fancy Pickleball #withGalaxy 2025: Thời thượng nhưng vẫn đậm chất chuyên môn- Ảnh 1.

Galaxy Watch8 Series - mẫu đồng hồ thông minh mới nhất từ Samsung

Góp phần tạo nên sự khác biệt cho Fancy Pickleball #withGalaxy 2025 chính là sự đồng hành của Galaxy Watch8 Series - mẫu đồng hồ thông minh mới nhất từ Samsung. Với thiết kế sang trọng, tinh tế, Galaxy Watch8 Series không chỉ là thiết bị theo dõi sức khỏe mà còn là món trang sức thời thượng giúp vận động viên tỏa sáng trên sân. Sự hiện diện của sản phẩm đã tạo nên hình ảnh hiện đại, cá tính và đầy phong cách. Chính nhờ sự kết hợp giữa công nghệ thông minh và thiết kế tinh xảo, Galaxy Watch8 đã giúp mỗi vận động viên trở thành tâm điểm chú ý, giúp họ tỏa sáng xuyên suốt giải đấu.

Fancy Pickleball #withGalaxy 2025 là minh chứng rõ nét cho sự giao thoa hoàn hảo giữa thể thao - công nghệ - phong cách sống. Một giải đấu vừa "fancy" về hình thức, vừa chuyên nghiệp về nội dung, hứa hẹn sẽ tiếp tục trở thành hình mẫu mới cho các sân chơi thể thao hiện đại tại Việt Nam.

