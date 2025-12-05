Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

FBI bắt nghi phạm đặt bom trước các trụ sở đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ

Khánh An
Khánh An
05/12/2025 07:01 GMT+7

FBI đạt bước đột phá bất ngờ trong cuộc điều tra vụ đặt bom trước trụ sở các ủy ban quốc gia đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ trước ngày xảy ra vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội hôm 6.1.2021.

FBI bắt nghi phạm đặt bom trước các trụ sở đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ- Ảnh 1.

Cảnh sát phong tỏa tuyến đường gần nơi bắt giữ nghi phạm hôm 4.12

ẢNH: AP

Hãng AP ngày 5.12 đưa tin Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc đã đặt 2 quả bom ống bên ngoài trụ sở Ủy ban Toàn quốc đảng Cộng hòa và trụ sở Ủy ban Toàn quốc đảng Dân chủ ở Washington D.C vào đêm trước vụ bạo loạn tại Điện Capitol Mỹ.

Đây được xem là một bước đột phá bất ngờ trong cuộc điều tra từng khiến cơ quan thực thi pháp luật bối rối suốt nhiều năm và làm dấy lên các thuyết âm mưu về việc những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump xông vào tòa nhà Quốc hội hôm 6.1.2021.

Việc bắt giữ này đánh dấu lần đầu tiên trong gần 5 năm qua, cơ quan điều tra công khai xác định một nghi phạm trong vụ đặt bom bí ẩn.

FBI bắt nghi phạm đặt bom trước các trụ sở đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ- Ảnh 2.

Nghi phạm chuẩn bị đặt bom trước trụ sở ủy ban đảng Dân chủ hôm 5.1.2021

FBI

Nghi phạm được xác định là Brian J. Cole Jr. (30 tuổi) ở Woodbridge (bang Virginia). Tuy nhiên, sau khi bắt giữ nghi phạm này về các cáo buộc liên quan chất nổ, nhiều câu hỏi then chốt vẫn chưa có lời đáp, bao gồm động cơ và liệu hành vi này có liên quan gì đến vụ bạo loạn tại Điện Capitol.

Những quả bom ống được đặt vào tối 5.1.2021, gần văn phòng của các ủy ban quốc gia Dân chủ và Cộng hòa. Không có ai bị thương trước khi những quả bom được xử lý an toàn, nhưng FBI cho biết cả 2 thiết bị đều có thể khiến nhiều người thiệt mạng.

FBI và Cục phòng chống tượu, thuốc lá, súng đạn và thuốc nổ (ATF) trước đó đã treo thưởng 490.000 USD (gần 13 tỉ đồng) cho ai cung cấp thông tin dẫn đến bắt giữ nghi phạm này.

Theo văn bản của FBI nộp trong vụ án, các quan chức thực thi pháp luật đã rà soát các giao dịch thẻ tín dụng mua linh kiện chế tạo bom ống, dữ liệu từ trạm phát sóng điện thoại và dữ liệu từ thiết bị đọc biển số xe để khoanh vùng nghi phạm Cole Jr.

FBI và Bộ Tư pháp từ chối cho biết chi tiết về những gì đã dẫn họ đến nghi phạm, nhưng mô tả việc bắt giữ là kết quả của một cuộc điều tra được thúc đẩy dưới thời chính quyền ông Trump, dựa trên phân tích lại các chứng cứ và dữ liệu đã thu thập trước đó.

"Tôi xin nói rõ là không có thông tin mới, nhân chứng mới nào cả. Chỉ có công tác điều tra và truy tố của cảnh sát tốt và tận tâm", Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi phát biểu tại một cuộc họp báo.

Tin liên quan

Ông Trump ân xá 1.500 người trong vụ bạo loạn Điện Capitol

Ông Trump ân xá 1.500 người trong vụ bạo loạn Điện Capitol

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20.1 đã ký lệnh ân xá cho khoảng 1.500 người tham gia vụ bạo loạn ngày 6.1.2021 tại Điện Capitol.

Cảnh sát bắt người mang mã tấu vào Điện Capitol trước khi ông Trump đến

Thủ lĩnh Proud Boys lãnh án vì vụ bạo loạn Điện Capitol

Khám phá thêm chủ đề

Đặt bom bom ống đảng Cộng hòa Đảng dân chủ tòa nhà Quốc hội Điện Capitol bạo loạn Trump Brian J. Cole Jr.
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận