FBI bắt nghi phạm đặt bom trước các trụ sở đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ

Cảnh sát phong tỏa tuyến đường gần nơi bắt giữ nghi phạm hôm 4.12 ẢNH: AP

Hãng AP ngày 5.12 đưa tin Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc đã đặt 2 quả bom ống bên ngoài trụ sở Ủy ban Toàn quốc đảng Cộng hòa và trụ sở Ủy ban Toàn quốc đảng Dân chủ ở Washington D.C vào đêm trước vụ bạo loạn tại Điện Capitol Mỹ.

Đây được xem là một bước đột phá bất ngờ trong cuộc điều tra từng khiến cơ quan thực thi pháp luật bối rối suốt nhiều năm và làm dấy lên các thuyết âm mưu về việc những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump xông vào tòa nhà Quốc hội hôm 6.1.2021.

Việc bắt giữ này đánh dấu lần đầu tiên trong gần 5 năm qua, cơ quan điều tra công khai xác định một nghi phạm trong vụ đặt bom bí ẩn.

Nghi phạm chuẩn bị đặt bom trước trụ sở ủy ban đảng Dân chủ hôm 5.1.2021 FBI

Nghi phạm được xác định là Brian J. Cole Jr. (30 tuổi) ở Woodbridge (bang Virginia). Tuy nhiên, sau khi bắt giữ nghi phạm này về các cáo buộc liên quan chất nổ, nhiều câu hỏi then chốt vẫn chưa có lời đáp, bao gồm động cơ và liệu hành vi này có liên quan gì đến vụ bạo loạn tại Điện Capitol.

Những quả bom ống được đặt vào tối 5.1.2021, gần văn phòng của các ủy ban quốc gia Dân chủ và Cộng hòa. Không có ai bị thương trước khi những quả bom được xử lý an toàn, nhưng FBI cho biết cả 2 thiết bị đều có thể khiến nhiều người thiệt mạng.

FBI và Cục phòng chống tượu, thuốc lá, súng đạn và thuốc nổ (ATF) trước đó đã treo thưởng 490.000 USD (gần 13 tỉ đồng) cho ai cung cấp thông tin dẫn đến bắt giữ nghi phạm này.

Theo văn bản của FBI nộp trong vụ án, các quan chức thực thi pháp luật đã rà soát các giao dịch thẻ tín dụng mua linh kiện chế tạo bom ống, dữ liệu từ trạm phát sóng điện thoại và dữ liệu từ thiết bị đọc biển số xe để khoanh vùng nghi phạm Cole Jr.

FBI và Bộ Tư pháp từ chối cho biết chi tiết về những gì đã dẫn họ đến nghi phạm, nhưng mô tả việc bắt giữ là kết quả của một cuộc điều tra được thúc đẩy dưới thời chính quyền ông Trump, dựa trên phân tích lại các chứng cứ và dữ liệu đã thu thập trước đó.

"Tôi xin nói rõ là không có thông tin mới, nhân chứng mới nào cả. Chỉ có công tác điều tra và truy tố của cảnh sát tốt và tận tâm", Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi phát biểu tại một cuộc họp báo.