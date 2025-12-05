Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
FBI bắt nghi phạm đặt bom trước cuộc tấn công Điện Capitol sau 4 năm săn lùng
Video Thế giới

FBI bắt nghi phạm đặt bom trước cuộc tấn công Điện Capitol sau 4 năm săn lùng

La Vi
La Vi
05/12/2025 10:00 GMT+7

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã bắt giữ một người đàn ông 30 tuổi ở Virginia và buộc tội anh ta đặt hai quả bom ống ở Washington vào đêm trước vụ tấn công Điện Capitol do những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump thực hiện vào ngày 6.1.2021, theo các quan chức.

Giới chức Mỹ hôm 4.12 đã bắt giữ một nghi phạm bị cho là đã đặt bom ống tại Washington vào đêm trước ngày 6.1.2021, thời điểm xảy ra cuộc tấn công vào Điện Capitol của Mỹ.

Việc bắt giữ này chấm dứt cuộc truy lùng kéo dài nhiều năm của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), sau khi cơ quan này công bố một đoạn video giám sát và treo giải thưởng 500.000 USD cho thông tin giúp tìm ra manh mối.

Tổng chưởng lý Mỹ Pam Bondi cho biết: "Brian Cole, Jr. đã bị bắt và bị buộc tội đặt bom ống tại trụ sở Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa và Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ vào ngày 5.1.2021. Người này bị buộc tội vi phạm Điều 18, Mục 844 của Bộ luật Hoa Kỳ, tội sử dụng thiết bị nổ. Tôi muốn nói rõ là không có đầu mối mới nào. Không có nhân chứng mới nào. Chỉ là kết quả từ công việc của cảnh sát và công tố viên tốt, tận tâm".

FBI bắt giữ nghi phạm đặt bom trước cuộc tấn công Điện Capitol - Ảnh 1.

Camera giám sát do FBI cung cấp cho thấy nghi phạm đặt bom ống hôm 5.1.2021

ẢNH: REUTERS

Đoạn phim, quay vào ngày 5.1.2021, cho thấy một người đặt một quả bom gần băng ghế bên ngoài tòa nhà của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ.

Nghi phạm đặt một quả bom khác tại trụ sở của đảng Cộng hòa.

Cả hai địa điểm này đều gần Điện Capitol.

Phó Giám đốc FBI Dan Bongino tuyên bố: "Sẽ không thể có kẻ nào bước vào thủ đô nước Mỹ, đặt hai thiết bị nổ rồi biến mất cùng hoàng hôn được. Điều đó sẽ không xảy ra. Chúng tôi sẽ truy lùng người này đến tận cùng trái đất. Không có cách nào hắn ta có thể trốn thoát".

Vào cùng ngày các quả bom được phát hiện, nhiều người ủng hộ ông Donald Trump xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ hòng ngăn chặn các nghị sĩ xác nhận chiến thắng bầu cử tổng thống năm 2020 của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Cảnh sát đã vô hiệu hóa các quả bom và không quả nào phát nổ.

Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, nghi phạm dự kiến sẽ ra trình diện tòa án lần đầu tại Washington.

