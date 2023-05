FBI lạm dụng cơ sở dữ liệu chứa thông tin cá nhân người Mỹ

Thông báo của Tòa án giám sát tình báo nước ngoài ngày 19.5 cho rằng FBI đã truy cập cơ sở dữ liệu nói trên tổng cộng 278.000 lần trong vài năm gần đây và hầu hết là không có lý do rõ ràng, theo AFP.



FBI bị phát hiện lạm dụng cơ sở dữ liệu đến 278.000 lần REUTERS

Cơ sở dữ liệu này chứa các email cá nhân, tin nhắn và các nội dung liên lạc khác mà Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) thu thập được trong quá trình theo dõi các đối tượng nước ngoài. Theo tờ The Washington Post, NSA và FBI có thể truy cập cơ sở dữ liệu này nhưng FBI chỉ được phép tìm kiếm thông tin khi có lý do cho thấy việc đó phục vụ mục đích tình báo nước ngoài, hoặc mang lại bằng chứng của hành vi phạm tội.

FBI chỉ được phép truy cập để điều tra các vụ liên quan nước ngoài, nhưng tài liệu của tòa án cho thấy FBI đã sử dụng cơ sở dữ liệu nói trên cho những vụ việc trong nội bộ Mỹ.

Cụ thể, các đặc vụ FBI đã tìm kiếm thông tin liên quan các cuộc điều tra ma túy và băng nhóm tội phạm trong nước, tìm tên tuổi của nạn nhân và người tham gia các cuộc biểu tình sau vụ người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát kẹp cổ chết năm 2020, vụ bạo loạn tại quốc hội Mỹ vào ngày 6.1.2021. Trong một trường hợp khác, một đặc vụ đã tìm kiếm thông tin trong kho hồ sơ của 19.000 người tài trợ cho một chiến dịch bầu cử quốc hội.

Tòa án tuyên bố rằng không có bằng chứng gì liên quan tình báo nước ngoài hay tội phạm nội địa để FBI sử dụng cơ sở dữ liệu trong các vụ việc nói trên.

Tài liệu của tòa án được công bố giữa lúc quốc hội đang cân nhắc có nên gia hạn Mục 702 của Đạo luật giám sát tình báo nước ngoài (FISA). Mục 702 cho phép NSA truy cập các tài khoản internet có máy chủ tại Mỹ nhằm theo dõi các mục tiêu tình báo nước ngoài.

Mục 702 sẽ hết hiệu lực trong năm nay và các cơ quan tình báo lo ngại điều đó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của họ. Tuy nhiên, giới chuyên gia pháp lý và nhiều nghị sĩ cho rằng cần có sự điều chỉnh để bảo vệ thông tin cá nhân của người Mỹ.

Thượng nghị sĩ Ron Wyden, người chỉ trích Mục 702, nói rằng tài liệu của tòa án cho thấy sự lạm dụng gây sốc của cơ quan hành pháp. "Nếu Mục 702 được tái phê chuẩn, phải có những cải cách luật để đảm bảo tính kiểm tra và chấm dứt sự lạm dụng này", ông Wyden nói.

Việc lạm dụng công cụ theo dõi nói trên còn có thể khiến FBI vấp phải sự phản ứng, đặc biệt là từ những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Các hạ nghị sĩ có quan hệ với ông Trump tuần này có phiên điều trần nhằm cho thấy FBI có thành kiến đối với phe bảo thủ.