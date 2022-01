FBI xác định nghi phạm vụ bắt giữ con tin tại Mỹ

Hãng AFP ngày 17.1 đưa tin nghi phạm tử vong sau khi bắt giữ 4 con tin tại một hội đường Do thái ở Texas (Mỹ) được FBI xác định là công dân Anh 44 tuổi Malik Faisal Akram.

Bốn con tin trong đó có thầy đạo Charlie Cytron-Walker đều an toàn sau vụ việc xảy ra ngày 15.1 (giờ địa phương). Sau vài giờ đàm phán, một con tin được thả ra và sau đó lực lượng đặc nhiệm xông vào giải cứu toàn bộ con tin.

“Chắc chắn đây là một sự việc gây sang chấn. Chúng tôi kiên trì và sẽ hồi phục”, theo ông Cytron-Walker.

Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi đó là hành động khủng bố và cùng cộng đồng Do Thái giáo ở Mỹ tiếp tục kêu gọi đối phó chủ nghĩa bài Do Thái. Ngoại trưởng Anh Liz Truss cũng lên án vụ việc là “hành động khủng bố và bài Do Thái”.

Theo văn phòng hiện trường của FBI tại Dallas (Texas), không có dấu hiệu cho thấy có nghi phạm khác liên quan đến vụ tấn công tại hội đường Do Thái ở thị trấn Colleyville.





Cảnh sát xác định rằng nghi phạm Akram là người đến từ Blackburn (Anh). Một người tên Gulbar tự nhận là người nhà của nghi phạm Akram đăng trên trang Facebook của cộng đồng Hồi giáo địa phương tại Blackburn cho biết Akram có vấn đề về tâm thần.

“Chúng tôi muốn nói rằng gia đình không tha thứ cho bất cứ hành động nào của Akram và thành thật xin lỗi bằng cả tấm lòng đối với tất cả các nạn nhân liên quan sự việc không may đó”, Gulbar viết.

Người này cho biết đã liên hệ với cơ quan chức năng tại Texas và hy vọng được đưa thi thể Akram về Anh để an táng.

Tổng thống Biden từ chối phỏng đoán về động cơ của hung thủ nhưng xác nhận thông tin về việc hắn đòi trả tự do cho Aafia Siddiqui, phạm nhân người Pakistan đang thụ án 86 năm tù trong nhà tù ở Texas.

Bà Siddiqui là nhà thần kinh học có tiếng và bị nghi có liên quan đến al-Qaeda, theo AP. Bà bị kết án vào năm 2010 vì tấn công sĩ quan thẩm vấn Mỹ tại Afghanistan trước đó 2 năm. Bản án gây làn sóng phẫn nộ từ giới lãnh đạo chính trị và dư luận Pakistan.