FC Mobile Việt Nam hướng đến ngôi vương thế giới với 4 đại diện

Diễn ra từ ngày 21.10 đến 25.10.2026 tại Seoul (Hàn Quốc), giải đấu quy tụ 32 tuyển thủ xuất sắc nhất toàn cầu, cạnh tranh tổng giải thưởng 250.000 USD cùng danh hiệu Nhà vô địch Thế giới đầu tiên. Với sự góp mặt của Anh Tú, Hoàng Bảo, Công Đạo và Gia Nam, Việt Nam đứng trước cơ hội tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ esports quốc tế và hiện thực hóa mục tiêu chinh phục ngôi vương thế giới.

Từ dấu ấn lịch sử tại Mid-Season Playoffs đến hành trình chinh phục đỉnh cao thế giới

Tháng 8.2026, FC Pro Mobile Mid-Season Playoffs 2026 tại Bangkok (Thái Lan) đánh dấu lần đầu tiên esports FC Mobile Việt Nam góp mặt tại một giải đấu chuyên nghiệp cấp độ toàn cầu. Giải quy tụ 24 tuyển thủ xuất sắc, được lựa chọn thông qua hệ thống thi đấu tại hơn 90 quốc gia và khu vực.

Việt Nam là một trong ba quốc gia, bên cạnh Trung Quốc và Hàn Quốc, được trao hai suất tham dự trực tiếp. Hai đại diện Anh Tú và Hoàng Bảo, lần lượt là Nhà vô địch và Á quân FVSL Spring 2026, đã mang theo kỳ vọng của cộng đồng FC Mobile Việt Nam đến đấu trường quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở việc góp mặt, cả hai tuyển thủ đều tạo nên những dấu ấn đáng chú ý. Anh Tú xuất sắc tiến đến trận Chung kết và giành danh hiệu Á quân FC Pro Mobile Mid-Season Playoffs 2026, chỉ còn cách chức vô địch quốc tế đầu tiên một bước cuối cùng. Trong khi đó, Hoàng Bảo cũng khẳng định năng lực cạnh tranh khi góp mặt trong Top 8 tuyển thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Những thành tích này đã giúp Việt Nam giành thêm hai suất tham dự FC Pro Mobile World Championship 2026. Kết hợp cùng hai suất được phân bổ trước đó, Việt Nam chính thức nâng tổng số đại diện lên con số 4, đánh dấu bước tiến quan trọng của hệ thống esports FC Mobile trong nước.

Bộ tứ Việt Nam sẵn sàng tiếp nối hành trình "Hướng Đến Ngôi Vương"

Tại FC Pro Mobile World Championship 2026, Việt Nam sẽ có sự góp mặt của bốn tuyển thủ gồm Anh Tú, Hoàng Bảo, Công Đạo và Gia Nam. Đây đều là những gương mặt đã khẳng định năng lực thông qua hệ thống giải đấu quốc nội FVSL và các sân chơi quốc tế.

Trong số đó, Anh Tú sở hữu thành tích quốc tế nổi bật với danh hiệu Á quân FC Pro Mobile Mid-Season Playoffs 2026. Việc tiến đến trận Chung kết trước những đối thủ hàng đầu thế giới đã chứng minh khả năng cạnh tranh của tuyển thủ Việt Nam. Trở lại lần này, Anh Tú đứng trước cơ hội hoàn thành mục tiêu còn dang dở, tiến thêm một bước để chạm tay vào chiếc cúp vô địch thế giới.

Hoàng Bảo cũng cho thấy phong độ ấn tượng khi nối tiếp thành tích Top 8 tại Mid-Season Playoffs bằng chức vô địch FVSL Summer 2026. Đặc biệt, chiến thắng trước chính Anh Tú trong trận Chung kết FVSL Summer đã cho thấy sự tiến bộ và bản lĩnh thi đấu, giúp Hoàng Bảo bước vào World Championship với vị thế Nhà vô địch quốc nội.

Hai đại diện còn lại là Công Đạo và Gia Nam cũng mang đến những kỳ vọng mới sau hành trình thi đấu tại FVSL Summer 2026. Với kinh nghiệm tích lũy từ các giải đấu trong nước, cả hai sẽ có cơ hội thử sức trước những tuyển thủ mạnh nhất toàn cầu, góp phần tạo nên lực lượng đại diện Việt Nam đông đảo tại sân chơi vô địch thế giới.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế, thành tích quốc nội và khát vọng chinh phục của bốn tuyển thủ hứa hẹn mang đến một hành trình đáng mong đợi cho FC Mobile Việt Nam.

FC Pro Mobile World Championship 2026 - Nơi Nhà vô địch Thế giới đầu tiên được xướng tên

FC Pro Mobile World Championship 2026 sẽ diễn ra từ ngày 21.10 đến 25.10.2026 tại Seoul, Hàn Quốc. Đây là Giải Vô địch Thế giới đầu tiên trong lịch sử esports FC Mobile, quy tụ 32 tuyển thủ hàng đầu toàn cầu cùng cạnh tranh tổng giải thưởng lên đến 250.000 USD. Đặc biệt, Nhà vô địch sẽ nhận 60.000 USD và ghi tên mình vào lịch sử FC Pro Mobile thế giới.

Giải đấu gồm hai giai đoạn chính: Vòng bảng và Playoffs. Tại Vòng bảng, 32 tuyển thủ được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 người, thi đấu vòng tròn một lượt theo thể thức BO2. Hai tuyển thủ có thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ giành quyền vào Top 16, bước vào vòng loại trực tiếp.

Vòng Top 16 áp dụng thể thức BO3, các trận Tứ kết và Bán kết thi đấu BO5, trong khi trận Chung kết sẽ được quyết định bằng loạt đấu BO7.

Lộ trình thi đấu kéo dài 5 ngày, với Vòng bảng diễn ra từ 21 - 22.10, vòng Top 16 ngày 23.10, Tứ kết ngày 24.10 và Bán kết cùng Chung kết vào ngày 25.10. Bên cạnh những màn tranh tài chuyên nghiệp, ngày Chung kết còn mang đến Creator Showmatch lấy cảm hứng từ Ballon d'Or cùng sự góp mặt của những khách mời đặc biệt.

Hướng đến ngôi vương - Khát vọng viết tiếp lịch sử của FC Mobile Việt Nam

Từ lần đầu góp mặt tại một giải đấu quốc tế đến thành tích Á quân, Top 8 tại Mid-Season Playoffs và sở hữu 4 suất tham dự World Championship, FC Mobile Việt Nam đang từng bước khẳng định năng lực cạnh tranh trước những nền esports hàng đầu thế giới.

Nếu Mid-Season Playoffs là cột mốc chứng minh tuyển thủ Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh ở đẳng cấp quốc tế, thì World Championship 2026 chính là cơ hội để hiện thực hóa khát vọng chinh phục danh hiệu cao quý nhất.

Với thông điệp "One Step To Glory - Hướng Đến Ngôi Vương", bốn đại diện Anh Tú, Hoàng Bảo, Công Đạo và Gia Nam sẽ tiếp tục mang theo kỳ vọng của cộng đồng FC Mobile Việt Nam trên hành trình tìm kiếm Nhà vô địch Thế giới đầu tiên.

Người hâm mộ có thể theo dõi và cổ vũ cho các đại diện Việt Nam thông qua livestream FC Pro Mobile World Championship 2026, bắt đầu lúc 15 giờ mỗi ngày, từ 21.10 đến 25.10.2026 trên các nền tảng Facebook, YouTube và TikTok của EA SPORTS FC Mobile Việt Nam cùng các đơn vị tiếp sóng đồng hành.

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