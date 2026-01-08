FC Mobile Việt Nam lần đầu ra mắt bình chọn Team of the Year 2026

TOTY 2026 không chỉ mang ý nghĩa tổng kết một mùa bóng đầy sôi động, mà còn là dịp để người hâm mộ nhìn lại phong độ, tầm ảnh hưởng cũng như những đóng góp nổi bật của các cầu thủ ở cấp độ cao nhất. Ngay khi mở cổng bình chọn, sự kiện đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng game thủ và người yêu bóng đá.

Danh sách đề cử quy mô, đa dạng thế hệ

Theo thông tin từ FC Mobile VN, danh sách đề cử TOTY 2026 quy tụ gần 90 cầu thủ đến từ nhiều giải đấu hàng đầu thế giới. Bên cạnh những ngôi sao đã khẳng định được vị thế trong làng túc cầu quốc tế, danh sách năm nay còn chứng kiến sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ giàu tiềm năng, đại diện cho thế hệ kế cận của bóng đá hiện đại.

Sự đa dạng về độ tuổi, vị trí thi đấu và phong cách chơi bóng hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc cạnh tranh hấp dẫn, khi mỗi lá phiếu bình chọn đều phản ánh góc nhìn và cảm xúc riêng của người hâm mộ.

TOTY - Biểu tượng của danh hiệu và đẳng cấp

Trong nhiều năm qua, Team of the Year (TOTY) được xem là một trong những danh hiệu cá nhân danh giá, ghi nhận những cầu thủ có màn trình diễn ổn định, đóng góp nổi bật và tầm ảnh hưởng lớn xuyên suốt mùa giải. Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa tôn vinh, TOTY còn là mùa thẻ được mong chờ nhất trong FC Mobile.

Các thẻ cầu thủ TOTY nổi bật với chỉ số tổng thể (OVR) cao, bộ kỹ năng đặc biệt cùng thiết kế mang tính biểu trưng, thể hiện đẳng cấp của những ngôi sao hàng đầu thế giới. Việc sở hữu các cầu thủ TOTY luôn là mục tiêu quan trọng đối với người chơi, góp phần nâng cao chất lượng đội hình và tối ưu sức mạnh thi đấu.

Lần đầu trao quyền quyết định cho người hâm mộ Việt Nam

Điểm nhấn lớn nhất của TOTY 2026 chính là việc lần đầu tiên FC Mobile Việt Nam cho phép cộng đồng người chơi trực tiếp tham gia bình chọn 11 cầu thủ xuất sắc nhất. Đặc biệt, mùa TOTY năm nay còn xuất hiện hạng mục "Cầu thủ thứ 12", dành riêng cho khu vực Việt Nam, nhấn mạnh vai trò và tiếng nói của người hâm mộ trong nước.

Theo thể lệ, 11 cầu thủ nhận được số lượt bình chọn cao nhất trên toàn cầu sẽ giành danh hiệu Best XI – Team of the Year, chính thức góp mặt trong mùa thẻ TOTY 26. Đây cũng là dịp để những cuộc tranh luận xoay quanh phong độ của các siêu sao như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay các biểu tượng mới của thế hệ trẻ như Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lamine Yamal được cụ thể hóa bằng kết quả bình chọn.

Thời gian và cách thức tham gia

Người hâm mộ có thể tham gia bình chọn TOTY 2026 theo các mốc thời gian sau:

Thời gian bình chọn: Từ 1 giờ ngày 8.1.2026 đến 23 giờ 59 phút ngày 13.1.2026

Công bố kết quả: Đội hình TOTY 26 chính thức sẽ được công bố vào ngày 16.1.2026

Cách thức tham gia: Truy cập website chính thức của sự kiện tại toty.fcmobile.garena.vn hoặc thông qua mục "Khu phức hợp" trong FC Mobile Việt Nam

Phần thưởng dành cho người tham gia

Bên cạnh ý nghĩa tôn vinh và kết nối cộng đồng, FC Mobile VN cũng dành nhiều phần quà hấp dẫn cho các HLV tham gia bình chọn. Theo đó, tất cả người chơi hoàn tất quy trình bình chọn trên website sẽ nhận ngay 500 Đá Quý.

Ngoài ra, Top 1.000 HLV nhanh nhất và chính xác nhất sẽ có cơ hội sở hữu Thẻ Cầu Thủ TOTY Max OVR, với tổng giá trị phần thưởng lên đến 30.000 Đá Quý.

Khẳng định vai trò của cộng đồng người hâm mộ

Team of the Year 2026 không chỉ là sự kiện vinh danh những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới, mà còn đánh dấu bước tiến mới trong việc trao quyền cho cộng đồng FC Mobile Việt Nam. Thông qua hoạt động bình chọn, người hâm mộ lần đầu tiên được trực tiếp tham gia, thảo luận và thể hiện niềm đam mê bóng đá, qua đó góp phần hình thành đội hình tiêu biểu của năm.

Với TOTY 2026, FC Mobile Việt Nam tiếp tục lan tỏa tinh thần bóng đá đỉnh cao, tăng cường sự kết nối cộng đồng và tôn vinh những giá trị bền vững của môn thể thao vua.