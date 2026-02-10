FC Mobile Việt Nam ra mắt đội hình 11 chiến binh Sao Vàng đón Tết đủ đầy

Ngày 10.2, EA SPORTS FC Mobile Việt Nam chính thức giới thiệu thêm 6 gương mặt mới trong đội hình Vietnam All Star 2026, gồm Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Thanh, Thành Chung, Quế Ngọc Hải và Tấn Trường. Sự góp mặt của các tuyển thủ này giúp hoàn thiện đầy đủ đội hình 11 cầu thủ tiêu biểu của bóng đá Việt Nam trong game, qua đó mang đến trải nghiệm đón Tết trọn vẹn, sôi động cho cộng đồng người chơi.

6 ngôi sao tuyển Việt Nam ra mắt qua iTVC "Tết đủ đầy"

Khác với hình thức giới thiệu truyền thống, sự góp mặt của 6 tuyển thủ quốc gia được truyền tải đầy cảm xúc thông qua iTVC chủ đề "Tết đủ đầy".

Lấy bối cảnh những ngày cận Tết quen thuộc, iTVC dẫn dắt người xem qua câu chuyện sum họp gia đình, từ cậu học sinh đến nhân viên văn phòng, tất cả cùng tìm thấy niềm kết nối qua đam mê bóng đá. Niềm vui càng trọn vẹn khi người chơi sở hữu đầy đủ đội hình Việt Nam trong FC Mobile.

iTVC "Tết đủ đầy" đánh dấu cột mốc 6 ngôi sao mới chính thức gia nhập đại gia đình FC Mobile Việt Nam trong mùa thẻ Vietnam All Star 2026 (VNAS 2026).

Captain Boy khuấy động mùa xuân với thông điệp "Tết đủ đầy, cả nhà thấy vui là được"

Song hành cùng sức nóng từ sân cỏ là nguồn năng lượng trẻ trung đến từ rapper gen Z - Captain Boy. Ca khúc chủ đề "Tết đủ đầy, cả nhà thấy vui là được" mang đến màu sắc mới mẻ khi kết hợp rap hiện đại cùng âm hưởng Tết truyền thống.

Ca từ phản ánh những tâm tư đời thường của người trẻ, gửi gắm thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: gác lại những lo toan thiếu - đủ để trân trọng những giá trị hiện có.

Với FC Mobile Việt Nam, một mùa Tết trọn vẹn chỉ cần:

Đủ đội hình Việt Nam để so tài cùng bạn bè

Đủ hội anh em quây quần chiến game

Đủ vui bên gia đình sum họp

Sự kết hợp giữa bóng đá và âm nhạc lần này không chỉ mang đến món quà tinh thần đặc sắc mà còn góp phần khuấy động không khí Tết cho cộng đồng game thủ.

Chuỗi 3 sự kiện ingame xuyên Tết

Nhằm hiện thực hóa tinh thần "Đủ đội - Đủ hội - Đủ vui", FC Mobile Việt Nam triển khai chuỗi 3 sự kiện ingame đặc biệt:

Sự kiện Vietnam All Star 2026 - Sưu tập đủ 11 cầu thủ Việt (từ ngày 12.2.2026):

Người chơi hoàn thành thử thách hằng ngày để nhận miễn phí trọn bộ 11 ngôi sao VNAS 2026, hoàn thiện đội hình "full team color" Việt Nam. Đặc biệt, trong ngày đầu tiên, người chơi có thể đổi 5 cầu thủ mùa trước gồm Xuân Son, Văn Toàn, Công Phượng, Hoàng Đức và Văn Hậu sang thẻ VNAS 2026 với chỉ số được nâng cấp toàn diện.

Sự kiện Tết đủ đầy - Nhận lì xì vàng đầu năm (10.2 - 26.2.2026)

Chỉ cần đăng nhập và hoàn thành nhiệm vụ trong 3 ngày Tết, người chơi sẽ nhận các bao "Lì xì vàng" chứa nhiều phần thưởng giá trị như FV, đá quý, huy hiệu thăng hạng… giúp khởi đầu năm mới thuận lợi và nhanh chóng gia tăng sức mạnh đội hình.

Sự kiện Tết Bính Ngọ - Săn cầu thủ tuổi Ngựa (từ 12.2.2026)

Người chơi có cơ hội chiêu mộ các ngôi sao bóng đá thế giới cầm tinh con Ngựa - những "chiến mã" sở hữu chỉ số ấn tượng, hứa hẹn mang lại may mắn và bứt phá trong năm mới.

Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng từ nội dung truyền thông đến trải nghiệm trong game, FC Mobile Việt Nam khẳng định cam kết mang đến một mùa Tết Bính Ngọ trọn vẹn cảm xúc: "Đủ đội" với 11 tuyển thủ Việt Nam, "Đủ hội" qua sự kết nối cộng đồng và "Đủ vui" cùng loạt phần quà hấp dẫn.

Thông tin bổ sung

Về ngày ra mắt:

Garena FC Mobile chính thức ra mắt tại Việt Nam vào ngày 16.10.2025, mang đến phiên bản tối ưu cho thị trường trong nước với không khí sân vận động chân thực cùng phần bình luận tiếng Việt. Hơn 200 giải đấu và hoạt động đặc biệt đã và đang được tổ chức nhằm mang lại trải nghiệm sôi động cho cộng đồng người chơi.

Kênh truyền thông chính thức:

Website: https://fcmobile.garena.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/easfcmobilevn

Instagram: https://www.instagram.com/easfcmobilevn

YouTube: https://www.youtube.com/@easfcmobilevn

TikTok: https://www.tiktok.com/@easfcmobilevn

Về Garena:

Garena là một trong những nhà phát hành và phát triển trò chơi hàng đầu thế giới, sở hữu quyền phân phối độc quyền nhiều tựa game nổi tiếng. Tại Việt Nam, Garena đã phát hành thành công các sản phẩm như Liên Quân Mobile, FC Online, cùng hệ sinh thái thể thao điện tử quy mô lớn.

Bên cạnh vai trò nhà phát hành, Garena còn là nhà phát triển của Free Fire - trò chơi sinh tồn di động phổ biến toàn cầu, liên tục dẫn đầu lượt tải nhiều năm liền theo Sensor Tower.

Garena là thành viên của Tập đoàn Sea (NYSE: SE), bên cạnh các lĩnh vực thương mại điện tử Shopee và dịch vụ tài chính số Monee.

Về Electronic Arts (EA):

Electronic Arts là tập đoàn giải trí tương tác kỹ thuật số hàng đầu thế giới, phát triển và cung cấp các trò chơi trên console, di động và PC. Năm tài chính 2025, EA ghi nhận doanh thu ròng GAAP khoảng 7,5 tỉ USD.

EA sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng như EA SPORTS FC™, Battlefield™, Apex Legends™, The Sims™, Need for Speed™, Dragon Age™, Titanfall™, Plants vs. Zombies™ và EA SPORTS F1®.