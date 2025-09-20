FC Mobile Việt Nam ra mắt phiên bản trải nghiệm cùng loạt 'đặc quyền' cho game thủ Việt

Sau bao ngày mong đợi, EA Sports FC Mobile đã chính thức ra mắt phiên bản trải nghiệm sớm từ ngày 18.9.2025 đến 01.10.2025, dành riêng cho thị trường Việt Nam. Nhà phát hành Garena muốn đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người chơi khi ra mắt phiên bản chính thức nên Closed Beta Test được thực hiện, nhằm kiểm tra băng thông, đường truyền và khả năng chịu tải của server trong điều kiện thực tế. Vì thế một số tính năng được tạm ẩn và sẽ có mặt trong bản chính thức những nội dung đặc quyền dành riêng cho thị trường Việt Nam. Bản chính thức hứa hẹn sẽ bùng nổ và thỏa mãn game thủ Việt.

Cùng điểm qua loạt tính năng xuất hiện trong phiên bản trải nghiệm (Closed Beta Test) này nhé:

EA Sports FC Mobile Việt Nam ra mắt phiên bản trải nghiệm (Closed Beta Test)

1. Bình luận Tiếng Việt:

Điểm nhấn sáng giá và được mong chờ nhất trong lần ra mắt này chính là tính năng bình luận hoàn toàn bằng tiếng Việt. Mỗi pha đi bóng lắt léo, mỗi cú sút xa cháy lưới hay những tình huống phòng ngự nghẹt thở trong game giờ đây sẽ được "truyền lửa" bởi giọng đọc của 2 bình luận viên đã trở thành một phần ký ức của hàng triệu fan bóng đá Việt Nam và là thanh xuân của hàng triệu người hâm mộ: Tạ Biên Cương và Khắc Cường.

Bình luận tiếng Việt bởi BLV Tạ Biên Cương và Khắc Cường

Sự kết hợp giữa bộ đôi BLV này cũng là một phần quen thuộc với rất nhiều khán giả theo dõi bóng đá Việt Nam. Cặp "bài trùng" này đã tái xuất ở FC Mobile Việt Nam và hứa hẹn biến mỗi trận đấu trên chiếc điện thoại của bạn thành một "chảo lửa" thực thụ. Để tận hưởng trải nghiệm độc quyền này bạn chỉ cần vào cài đặt trong game để tải bình luận Tiếng Việt.

Cài đặt Bình Luận Tiếng Việt trong game FC Mobile Việt Nam

2. Quà đăng nhập cực khủng:

Trong suốt thời gian phiên bản trải nghiệm sớm diễn ra, mỗi ngày người chơi sẽ nhận 1,000 FV và 10,000,000. Tuy nhiên cần lưu ý rằng toàn bộ dữ liệu sẽ được reset khi giai đoạn trải nghiệm CBT kết thúc.

Quà đăng nhập hằng ngày

3. Sự kiện chào mừng Closed Beta Test nhận quà tại phiên bản chính thức

Sự kiện chào mừng "Chạm Mốc Càng Cao - Quà Trao Càng Đỉnh!" được tạo ra để gắn kết cộng đồng. Cách tham gia không thể đơn giản hơn: Chỉ cần tạo tài khoản Huấn Luyện Viên là bạn đã tự động góp một phiếu vào hành trình chinh phục các mốc thưởng.

Khi FC Mobile Việt Nam chính thức ra mắt, toàn bộ người chơi tham gia phiên bản thử nghiệm sẽ nhận quà dựa trên tổng số lượng người tham gia, với các mốc thưởng giá trị:

100,000 người: 1,000 Đá quý

1,000 Đá quý 200,000 người: 1,500 Đá quý

1,500 Đá quý 300,000 người: 2,000 Đá quý

2,000 Đá quý 400,000 người: 2,500 Đá quý

2,500 Đá quý 500,000 người: 3,000 Đá quý

Tổng cộng, mỗi HLV có thể nhận tối đa 10,000 Đá quý – một con số khổng lồ để khởi đầu hành trình trong phiên bản chính thức.

Lưu ý: Phần quà này chỉ áp dụng cho Huấn luyện viên tham gia phiên bản chính thức bằng tài khoản đã dùng trong CBT và sẽ được gửi vào cùng một tài khoản của người chơi khi phát hành bản chính thức

Sự kiện Chào mừng bản CBT – "Trải nghiệm Closed Beta Test"

Ngoài những tính năng xuất hiện trong phiên bản trải nghiệm sớm, hàng loạt tính năng mới sẽ được FC Mobile Việt Nam cho ra mắt và cập nhật trong phiên bản phát hành chính thức dành riêng cho game thủ Việt.

Dù mới chỉ là "phát súng khởi đầu" nhưng FC Mobile Việt Nam hứa hẹn chính là tựa game đáng trải nghiệm bậc nhất hiện nay và sẽ mang đến nhiều bất ngờ thú vị dành cho game thủ Việt.

Tải ngay EA Sports FC Mobile Vietnam trên CH Play và App Store để không bỏ lỡ bất kỳ "đặc quyền" nào dành riêng cho game thủ Việt Nam!

Theo dõi các nội dung mới nhất của FC Mobile Việt Nam tại:

Official Website: