FC Mobile Việt Nam vươn ra đấu trường thế giới, hướng đến cột mốc lịch sử

Việt Nam nhận 2 suất đặc cách tại giải đấu quốc tế đầu tiên của FC Mobile

FC Pro Mobile Mid-Season Playoffs sẽ diễn ra từ ngày 6.8 đến 9.8 tại Bangkok (Thái Lan), đánh dấu cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên hệ thống esports của EA SPORTS FC Mobile tổ chức một giải đấu quy mô toàn cầu.

Giải đấu quy tụ 24 tuyển thủ xuất sắc bậc nhất thế giới, được lựa chọn thông qua hệ thống giải đấu và vòng loại diễn ra tại hơn 90 quốc gia và khu vực. Tuy nhiên, bên cạnh các suất vượt qua vòng loại, EA cũng dành một số suất đặc cách cho những thị trường có nền esports FC Mobile phát triển mạnh.

Trong số đó, Việt Nam là một trong ba quốc gia duy nhất, cùng với Trung Quốc và Hàn Quốc, được trao 2 suất tham dự trực tiếp Mid-Season Playoffs mà không cần thi đấu vòng loại quốc tế. Đây được xem là sự ghi nhận của EA dành cho sự phát triển nhanh chóng của cộng đồng FC Mobile Việt Nam cũng như chất lượng của hệ thống giải đấu FVSL trong nước.

Đại diện Việt Nam tại giải đấu là Phạm Anh Tú (FPLxChanh) – Nhà vô địch FVSL Spring 2026 và Nguyễn Hoàng Bảo (GLOWxHoangBao) – Á quân FVSL Spring 2026. Sau khi khẳng định bản thân tại sân chơi quốc nội, cả hai sẽ mang theo kỳ vọng của cộng đồng FC Mobile Việt Nam để đối đầu với những tuyển thủ mạnh nhất đến từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ và Trung Đông.

Thể thức thi đấu khắc nghiệt, mỗi điểm số đều có thể quyết định tấm vé đi tiếp

Khác với nhiều giải đấu đối kháng truyền thống, FC Pro Mobile Mid-Season Playoffs áp dụng thể thức thi đấu đòi hỏi các tuyển thủ phải duy trì sự ổn định trong suốt hành trình.

24 tuyển thủ sẽ được chia thành 4 bảng, mỗi bảng 6 người, thi đấu vòng tròn một lượt. Mỗi cặp đấu gồm 2 trận (BO2) và mỗi trận đều được tính điểm riêng với quy định: thắng nhận 3 điểm, hòa nhận 1 điểm và thua 0 điểm. Sau khi kết thúc vòng bảng, 2 tuyển thủ có thành tích cao nhất mỗi bảng sẽ giành quyền bước vào vòng Playoffs.

Từ Top 8, giải đấu chuyển sang thể thức loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch quốc tế đầu tiên của FC Pro Mobile. Điều đó cũng đồng nghĩa chỉ một trận hòa hay một thất bại cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của các tuyển thủ.

Hai đại diện Việt Nam trước cơ hội viết nên lịch sử

Bên cạnh tổng giải thưởng 100.000 USD, phần thưởng giá trị nhất của Mid-Season Playoffs chính là 8 tấm vé tham dự FC Pro Mobile World Championship 2026 – Giải Vô địch Thế giới đầu tiên của FC Mobile, dự kiến diễn ra tại Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 10 với tổng giải thưởng lên tới 250.000 USD.

Đối với FC Mobile Việt Nam, Mid-Season Playoffs còn mang ý nghĩa lớn hơn một giải đấu quốc tế thông thường. Hiện tại, Việt Nam đã được EA phân bổ 2 suất tham dự World Championship. Nếu Anh Tú và Hoàng Bảo đều lọt vào Top 8, hai tuyển thủ sẽ giành thêm suất tham dự thông qua thành tích thi đấu, qua đó giúp Việt Nam có tổng cộng 4 đại diện tại FC Pro Mobile World Championship 2026.

Nếu điều đó trở thành hiện thực, đây sẽ là cột mốc lịch sử đối với esports FC Mobile Việt Nam, đồng thời góp phần khẳng định vị thế của cộng đồng game thủ Việt trên bản đồ FC Mobile thế giới.

Để cập nhật những thông tin mới nhất về hành trình của hai đại diện Việt Nam tại FC Pro Mobile Mid-Season Playoffs, người hâm mộ có thể theo dõi các kênh chính thức của Garena FC Mobile Việt Nam: