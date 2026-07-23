FC Mobile Vietnam bổ sung 5 gương mặt nổi bật của bóng đá Việt vào game

Quy tụ dàn sao quốc gia và nâng cấp toàn diện

Mùa thẻ "Tự Hào Việt Nam" quy tụ những gương mặt tài năng và được yêu mến bậc nhất của bóng đá nước nhà. Điểm nhấn của bản cập nhật này là sự xuất hiện của 5 tân binh hoàn toàn mới: Hoàng Hên, Khuất Văn Khang, Hai Long, Lê Viktor và Trung Kiên.

Sự góp mặt của 5 cầu thủ này đã nâng tổng số ngôi sao "áo đỏ" trong game lên 16 người, trải đều ở mọi tuyến trên sân. Bên cạnh đó, 11 tuyển thủ quen thuộc của giai đoạn 2025 - 2026 cũng được ưu ái tung ra phiên bản mới, bao gồm:

Xuân Son, Văn Toàn, Văn Hậu, Công Phượng, Hoàng Đức

Tấn Trường, Thành Chung, Hùng Dũng, Văn Thanh, Quang Hải và Quế Ngọc Hải

Đây là mùa thẻ hoàn toàn mới với chỉ số nâng cấp vượt trội, cho phép người chơi sở hữu song song cùng các mùa thẻ cũ (ví dụ có thể sở hữu cả Xuân Son bản 2025 và 2026), chứ không đơn thuần là một bản cập nhật chỉ số. Qua đó, giúp người chơi có thêm tinh thần sở hữu trọn bộ dàn siêu sao Việt trong bản cập nhật lần này.

Cơ chế Live OVR biến động theo màn trình diễn thực tế

Để tăng tính chân thực và gắn kết với giải đấu ngoài đời, các cầu thủ Việt Nam trong mùa thẻ mới không chỉ mang giá trị biểu tượng mà còn sở hữu phong cách chơi (Playstyles) bắt nhịp tốt với "meta" hiện tại, đủ sức cạnh tranh trong các trận đấu xếp hạng.

Đặc biệt nhất là cơ chế Live OVR được áp dụng cho ba cầu thủ: Trung Kiên, Hai Long và Văn Khang.

Chỉ số của ba cầu thủ này sẽ biến động trực tiếp dựa trên màn trình diễn thực tế của họ trong màu áo đội tuyển Việt Nam qua từng trận đấu.

Người chơi sẽ được chọn một trong ba cầu thủ này ngay từ đầu để đồng hành xuyên suốt chiến dịch, biến trải nghiệm game gắn liền với từng bước tiến của đội tuyển.

Chuỗi sự kiện web "Tiếp Lửa Vô Địch Đông Nam Á"

Song hành cùng việc ra mắt thẻ cầu thủ, từ ngày 23.7 đến 26.8.2026, FC Mobile Vietnam cũng khởi chạy sự kiện đồng hành mang tên "Tiếp Lửa Vô Địch Đông Nam Á". Với thông điệp "Tiếp nối vinh quang, săn ngàn quà chất", sự kiện kỳ vọng sẽ tạo ra làn sóng cổ vũ mạnh mẽ giúp Việt Nam hướng tới chức vô địch lần thứ 2 liên tiếp.

Cộng đồng game thủ có thể tham gia nhiều hoạt động tương tác thú vị:

Đăng nhập hằng ngày và thi đấu xếp hạng để nhận lượt sút đổi quà tại "Khu Phức Hợp" (các huấn luyện viên mới hoặc quay trở lại game sẽ nhận được ưu đãi lớn hơn).

Góp lượt cổ vũ vào sự kiện "Nhuộm đỏ sân cỏ" để mở khóa các mốc quà tặng chung cho toàn server.

Tham gia dự đoán kết quả các trận đấu của Đội tuyển Việt Nam và nhận thưởng ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Sử dụng "Mã mời" rủ bạn bè cùng tham gia trải nghiệm game để nhận thêm các phần quà đặc biệt.

"Mùa thẻ Tự Hào Việt Nam" là cách EA SPORTS FC Mobile Việt Nam tiếp nối mùa hè bóng đá bất tận cùng cộng đồng - đưa những người hùng sân cỏ đến gần hơn với người hâm mộ và cùng cả nước tiếp lửa cho ĐT Việt Nam trên hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á. Với cách thức tham gia dễ dàng thông qua các nhiệm vụ trong game, người hâm mộ giờ đây có cơ hội sở hữu trọn vẹn đội hình 16 tuyển thủ quốc gia một cách nhanh chóng. Mùa thẻ "Tự Hào Việt Nam" 2026 đã chính thức có mặt trong FC Mobile Vietnam từ ngày 23.7.2026.