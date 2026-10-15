FC Mobile VN đưa Beckham và Vidic vào tâm điểm sự kiện sinh nhật 1 tuổi

Sự kiện mừng sinh nhật "1st Anniversary" trong FC Mobile VN

Một năm kể từ khi chính thức đến với người chơi Việt, FC Mobile VN ghi dấu với danh hiệu "Game của Năm" và hai tháng liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng lượt tải trên iOS và CH Play ngay sau khi ra mắt. Không chỉ tạo sức hút trong game, FC Mobile VN còn phát triển cộng đồng Esports với tổng giá trị giải thưởng 2,3 tỉ đồng, đồng thời ra mắt mùa thẻ Việt Nam mang đậm dấu ấn bóng đá nước nhà.

Chào đón cột mốc một năm, FC Mobile VN mang hai huyền thoại Manchester United là David Beckham và Nemanja Vidic đến với cộng đồng HLV. Bộ đôi biểu tượng của sân Old Trafford sẽ được trao tặng miễn phí thông qua hoạt động cắt bánh sinh nhật tại sự kiện "1st Anniversary" từ ngày 15.10.2026, mở màn cho hành trình mới của tựa game tại Việt Nam.

Thẻ cầu thủ huyền thoại Vidic

Điểm nhấn của chương trình nằm ở hai thẻ cầu thủ Beckham và Vidic được trao tặng cho toàn server thông qua sự kiện "1st Anniversary". Đây là cơ hội để người hâm mộ Manchester United đưa những biểu tượng quen thuộc của sân Old Trafford vào đội hình trong FC Mobile Việt Nam mà không cần mua hai thẻ cầu thủ này.

Thẻ cầu thủ huyền thoại Beckham

Việc lựa chọn hai cầu thủ ở những vị trí khác nhau cũng mang đến giá trị sử dụng trong game. Beckham gợi nhớ đến khả năng sút phạt và kiến tạo từ tuyến giữa, trong khi Vidic đại diện cho mẫu trung vệ mạnh mẽ, có thể trở thành lựa chọn bổ sung cho hàng phòng ngự.

Sự kiện sẽ được ra mắt vào ngày 15.10.2026, người chơi có thể tham gia hoạt động cắt bánh để nhận thưởng. Cột mốc một năm cũng mở ra dịp để cộng đồng cùng nhìn lại hành trình đầu tiên của tựa game bóng đá này tại thị trường Việt Nam.