FC Mobile VN - Ligue 1 McDonald’s: Cơ hội sở hữu chuyến đi Pháp miễn phí

Phần thưởng sẽ là cơ hội tuyệt vời dành riêng cho nhà vô địch tiên phong và người chơi đạt TOP 1 bảng xếp hạng sự kiện, đồng hành để trực tiếp tận hưởng bầu không khí bóng đá châu Âu đỉnh cao.

Hợp tác chiến lược cùng Ligue 1 McDonald's: Nâng tầm giải đấu quốc nội

Khẳng định tầm nhìn ngay từ giải đấu quốc nội chính thức đầu tiên, FC Mobile Việt Nam đã thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược với Ligue 1 McDonald's. Cột mốc này là minh chứng rõ nét cho quy mô đầu tư bài bản, hướng tới việc mang lại những đặc quyền chuẩn quốc tế cho cộng đồng game thủ.

Nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức của đông đảo người hâm mộ, mọi diễn biến kịch tính của FVSL Spring 2026 sẽ được tiếp sóng trực tiếp trên các hệ thống truyền hình hàng đầu gồm FPT Play, VTVcab. Sự đồng hành của các đơn vị truyền thông lớn này một lần nữa củng cố uy tín và đẳng cấp chuyên nghiệp của giải đấu.

Hành trình trở thành nhà vô địch tiên phong và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn

Tâm điểm của giải đấu hiện đổ dồn về vòng Swiss Stage, nơi diễn ra những màn cạnh tranh vô cùng khốc liệt nhằm tìm ra 'Nhà vô địch tiên phong' - biểu tượng đầu tiên của FC Mobile Việt Nam.

Tuyển thủ xuất sắc nhất bước lên bục vinh quang sẽ nhận được phần thưởng trị giá 80 triệu đồng cùng đặc quyền bay thẳng sang Pháp để có được những trải nghiệm tuyệt vời. Đây chính là sự vinh danh xứng tầm cho bản lĩnh, kỹ năng và nỗ lực chinh phục đỉnh cao của các vận động viên.

Đặc quyền đi Pháp: Phần thưởng dành cho cộng đồng tích cực

Điểm nhấn đắt giá nhất của mùa giải chính là chuyến du lịch Pháp hoàn toàn miễn phí không chỉ dành riêng cho tuyển thủ. Cơ hội này được chia đều cho tất cả người chơi thông qua Sự kiện đồng hành cùng FVSL & Ligue 1 McDonald's.

Top 1 BXH dự đoán FVSL Spring 2026 nhận được 1 chuyến đi Pháp miễn phí

Mở rộng cơ hội cho toàn bộ cộng đồng, sự kiện mang đến một đặc quyền chưa từng có: Người chơi đạt Top 1 Bảng xếp hạng dự đoán và đồng hành cùng giải đấu sẽ chính thức trở thành chủ nhân của chuyến du lịch Pháp với thời gian 4 ngày 3 đêm, vé tham quan sân vận động và 1 vé VIP xem 1 trận đấu tại Ligue 1 McDonald's. Với cơ chế minh bạch dựa trên kiến thức bóng đá và mức độ tương tác, giấc mơ đặt chân đến kinh đô ánh sáng Paris đang được hiện thực hóa một cách gần gũi nhất cho game thủ Việt.

Tham gia ngay: Truy cập Sự kiện đồng hành FVSL & Ligue 1 McDonald's tại mục 'Khu phức hợp' trong game. Chuyến đi mơ ước tới Pháp cùng hàng loạt vật phẩm giá trị đang chờ đón những khán giả đồng hành tích cực nhất của FVSL Spring 2026.

