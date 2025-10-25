Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao

FC Online mời Figo, Kaka về Việt Nam đá giao hữu cùng Hồng Sơn, Công Vinh

25/10/2025 11:00 GMT+7

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ có dịp chứng kiến hai ngôi sao lừng danh thế giới - Ricardo Kaka và Luis Figo - thi đấu trên sân cỏ Việt Nam trong trận giao hữu đặc biệt cùng các danh thủ nước nhà Lê Công Vinh và Nguyễn Hồng Sơn. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 08.11 tại TP.HCM, được tổ chức bởi FC Online.

Hai quả bóng vàng thế giới cùng sánh vai loạt danh thủ Việt Nam

FC Online mời Figo, Kaka về Việt Nam đá giao hữu cùng Hồng Sơn, Công Vinh- Ảnh 1.

Kaka, Công Vinh sẽ đối đầu cùng Hồng Sơn, Figo trong trận cầu lịch sử ngày 08.11

Theo thông báo từ EA Sports FC Online Việt Nam, trận đấu nằm trong khuôn khổ FC Pro Festival 2025, giải đấu eSports quốc tế được tổ chức tại Việt Nam. Trận đấu này là cơ hội hiếm có để người hâm mộ được chiêm ngưỡng tài năng của những người từng giành Quả bóng vàng.

  • Luis Figo - Quả bóng vàng 2000, biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha.
  • Ricardo Kaka - Quả bóng vàng 2007, một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất thế hệ của mình.

Cả hai sẽ sát cánh cùng Nguyễn Hồng Sơn và Lê Công Vinh, những huyền thoại bóng đá quốc nội từng nhiều lần giành được danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam, hứa hẹn mang đến một trận đấu lịch sử đầy cảm xúc và kỷ niệm cho cổ động viên Việt Nam.

Sự kiện bóng đá - eSports hoành tráng nhất năm, nơi cuộc tranh tài đỉnh cao gặp gỡ tinh thần lễ hội!

FC Pro Festival 2025 (06.11 - 09.11.2025) không chỉ là sân chơi dành cho các VĐV chuyên nghiệp mà còn hứa hẹn mang đến trải nghiệm "festival" đúng nghĩa - Nơi người hâm mộ được hòa mình vào loạt trận giao hữu của các nhà sáng tạo nội dung và game thủ xuất sắc đến từ nhiều quốc gia, cùng thưởng thức những màn trình diễn âm thanh - ánh sáng đỉnh cao. Những cái tên đình đám như Cris Devil Gamer, Độ Mixi là đại diện của Việt Nam năm nay, được kỳ vọng sẽ mang đến những màn so tài kịch tính và bùng nổ hơn bao giờ hết.

FC Online mời Figo, Kaka về Việt Nam đá giao hữu cùng Hồng Sơn, Công Vinh- Ảnh 2.

Thông tin chi tiết "Trận bóng đá giữa các huyền thoại":

  • Thời gian diễn ra Legends Match: 17h45 - 20h30, ngày 08.11.2025
  • Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP.HCM
  • Livestream: Trên các kênh chính thức của EA Sports FC Online Việt Nam
  • Đăng ký vé miễn phí: Từ ngày 24.10 - 01.11.2025 tại FCPRO.FCONLINE.GARENA.VN

Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn sẽ là địa điểm diễn ra trận giao hữu giữa các huyền thoại

Legends Match hứa hẹn sẽ là sự kiện không thể bỏ lỡ, nơi những thế hệ huyền thoại gặp gỡ trên một sân đấu, tạo nên những kỷ niệm đẹp cho người hâm mộ. Hãy cùng theo dõi fanpage EA Sports FC Online Việt Nam để cập nhật thêm thông tin về đội hình chưa lộ diện.

Đội hình ra sân vẫn chưa được công bố hết, liệu những cái tên đình đám nào sẽ tiếp tục góp mặt trong trận cầu lịch sử này. Cùng tiếp tục cập nhật thông tin tại fanpage EA Sports FC Online Việt Nam nhé!

Về FC Online, đây là tựa game bóng đá hàng đầu Việt Nam ra mắt từ năm 2018 với tên gọi là FIFA Online 4. Sở hữu bản quyền của hầu hết CLB và cầu thủ nổi tiếng thế giới, FC Online nhanh chóng trở thành tựa game Online có đông đảo người chơi nhất Việt Nam.

Trước đó, FC Online đã thành công mang huyền thoại Ruud Gullit (tháng 11.2024) và Diego Forlan (tháng 07.2025) về Việt Nam, Legends Match tháng 11 này hứa hẹn sẽ là bước tiến lớn khẳng định vị thế của cộng đồng FC Online trong nước.

FC Online Luis Figo Kaka Hồng Sơn Công Vinh
