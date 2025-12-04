Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
FC Online Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại SEA Games 33

04/12/2025 17:00 GMT+7

Sau vòng tuyển chọn SEA Games 33 đầy căng thẳng, SevenTV đã chứng tỏ bản lĩnh khi vượt qua 'ông lớn' NK để giành suất đại diện Việt Nam ở bộ môn FC Online. Đây cũng là kỳ SEA Games đánh dấu sự trở lại của tựa game sau một kỳ đại hội vắng bóng. Bộ môn FC Online sẽ thi đấu tại Thái Lan vào ngày 13 - 14.12.2025

FC Online Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại SEA Games 33- Ảnh 1.

Đội hình đội tuyển Việt Nam - Bộ môn FC Online tại SEA Games 33

Đội tuyển FC Online Việt Nam tại SEA Games 33 giữ nguyên bộ khung bốn tuyển thủ Maestro – Djokovic - Sang Junior - Quidii. Đây là dàn nhân sự đã gắn bó lâu dài, thi đấu ăn ý xuyên suốt vòng tuyển chọn. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm dày dạn của Maestro, Djokovic và sức trẻ giàu bùng nổ của Sang Junior, Quidii được kỳ vọng sẽ mang đến một diện mạo bùng nổ,giàu tính cạnh tranh cho đội tuyển Việt Nam.

FC Online Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại SEA Games 33- Ảnh 2.

Quyết tâm phục thù Thái Lan và mục tiêu huy chương vàng

Tại SEA Games 31, lần gần nhất FC Online được đưa vào nội dung thi đấu tranh huy chương, đội tuyển Việt Nam đã để thua đầy tiếc nuối trước Thái Lan trong trận chung kết ngay trên sân nhà.

FC Online Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại SEA Games 33- Ảnh 3.

FC Online Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại SEA Games 33- Ảnh 4.

Trở lại kỳ đại hội năm nay tại Thái Lan, toàn đội đặt mục tiêu lớn nhất: quyết tâm giành huy chương vàng tại SEA Games 33 trước những đối thủ cũ là JubJub, Michael04

Tiếp lửa hào khí & cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bản lĩnh thi đấu và tinh thần quyết tâm, đội tuyển Việt Nam sẵn sàng hướng đến mục tiêu cao nhất, mang về niềm tự hào cho người hâm mộ thể thao nước nhà.

FC Online Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại SEA Games 33- Ảnh 5.

Bên cạnh đó, FC Online cũng ra mắt sự kiện đồng hành, tiếp lửa đội tuyển bóng đá nam và đội tuyển FC Online Việt Nam. Người hâm mộ có thể đồng hành, tiếp lửa và nhận vô vàn các phần quà ingame giá trị tại địa chỉ: https://sg33.fconline.garena.vn/, từ ngày 1.12 - 21.12.

