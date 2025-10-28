Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
FC Pro Festival 2025 chào đón 2 huyền thoại thế giới: KaKá và Figo về Việt Nam

28/10/2025 15:30 GMT+7

Tháng 11 này, FC Online sẽ phối hợp cùng FC Mobile đăng cai tổ chức FC Pro Festival 2025 tại Việt Nam. Điểm nhấn của sự kiện là trận Legends Match với sự góp mặt của hai huyền thoại Ricardo Kaka và Luis Figo. Giải đấu diễn ra từ 6 - 9.11.2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM.

CHÀO ĐÓN HUYỀN THOẠI THẾ GIỚI: RICARDO KAKA & LUIS FIGO, HÒA MÌNH TRONG KHÔNG KHÍ BÓNG ĐÁ THỰC THỤ

FC Pro Festival 2025 hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động, nơi giao thoa giữa đam mê thể thao điện tử và bóng đá. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ có dịp chứng kiến 2 huyền thoại thế giới:

Fc Pro Festival 2025 - Hai huyền thoại bóng đá thế giới: Ricardo Kaka & Luis Figo - Ảnh 1.

  • Ricardo Kaka: Chàng nghệ sĩ sân cỏ tài hoa, Quả Bóng Vàng 2007.
  • Luis Figo: Chân chạy cánh quốc dân đến từ Bồ Đào Nha, Quả Bóng Vàng 2000.

Họ thi đấu trên sân cỏ Việt Nam trong trận giao hữu đặc biệt cùng các huyền thoại bóng đá nước nhà như Nguyễn Hồng Sơn & Lê Công Vinh và cả những KOL đình đám. Hứa hẹn những khoảnh khắc đáng nhớ không thể phai.

  • Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC (799 Đường Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, quận 7, TP.HCM). 
  • Thời gian: 8.11.2025.
Fc Pro Festival 2025 - Hai huyền thoại bóng đá thế giới: Ricardo Kaka & Luis Figo - Ảnh 2.

Ngoài ra khi đến với sự kiện, người hâm mộ còn được thỏa sức thử tài với những trò chơi kỹ năng độc đáo, tận hưởng các hoạt động đậm chất bóng đá và chụp ảnh cùng cúp thật - biểu tượng của chiến thắng.

Fc Pro Festival 2025 - Hai huyền thoại bóng đá thế giới: Ricardo Kaka & Luis Figo - Ảnh 3.

MÃN NHÃN VỚI NHỮNG TRẬN ĐẤU ESPORTS FC ONLINE & FC MOBILE ĐỈNH CAO

Bên cạnh những hoạt động hấp dẫn, người tham dự còn được trực tiếp chứng kiến những trận đấu esports đỉnh cao của cả 2 game: FC Online & FC Mobile.

  • Đối với FC Online, đây là sân chơi hội tụ các VĐV chuyên nghiệp, Nhà sáng tạo nội dung và người chơi cộng đồng xuất sắc nhất từ các quốc gia. Trong đó, đại diện Việt Nam gồm Độ Mixi, Cris Devil Gamer, LHAT, SangJunior hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài kịch tính và bùng nổ, khiến giải đấu trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.
  • Đối với FC Mobile, ngay từ khi vừa ra mắt tại Việt Nam bởi Garena phát hành. Đây chính là một trong những giải đấu quốc tế lớn đầu tiên, quy tụ các tuyển thủ xuất sắc nhất của 12 quốc gia đến tranh tài.
Fc Pro Festival 2025 - Hai huyền thoại bóng đá thế giới: Ricardo Kaka & Luis Figo - Ảnh 4.

Không chỉ mang đến những trận đấu thể thao điện tử và bóng đá đỉnh cao, sự kiện còn trở nên sôi động hơn với sự góp mặt của cặp đôi Anh Trai - Em Xinh. Đặc biệt, họ chính là người thể hiện ca khúc chủ đề của FC Pro Festival 2025, hứa hẹn sẽ khuấy động bầu không khí ngay từ những giai điệu đầu tiên.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sự kiện cũng như cách săn vé, các bạn hãy theo dõi fanpage của mỗi game để được cập nhật sớm nhất nhé:

