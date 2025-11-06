FE CREDIT - 15 năm tự hào, tiếp sức triệu ước mơ

Bước vào giai đoạn phát triển mới, FE CREDIT tiếp tục chuyển mình bền vững với cam kết "Nhanh chóng - Dễ dàng - Đáng tin cậy", mang đến trải nghiệm tài chính minh bạch, tiện lợi và an tâm cho khách hàng.

Mang tài chính tiêu dùng chính thống đến mọi người dân Việt Nam

Thành lập vào năm 2010, ngay từ những ngày đầu FE CREDIT (thành viên trong hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank) đã lựa chọn con đường đầy thử thách – dấn thân vào thị trường tín dụng tiêu dùng Việt Nam non trẻ với tham vọng đặt nền móng và xây dựng chuẩn mực cho sự phát triển chung của ngành. FE CREDIT tập trung vào nhóm khách hàng có thu nhập thấp, khách hàng khu vực nông thôn chưa tiếp cận được hệ thống tài chính hiện đại, có thói quen thường phải vay mượn qua người quen hoặc vay "nóng" với lãi suất cao.

Thời điểm này, mô hình vay tiêu dùng còn khá mới mẻ đối với người dân, xuất hiện nhiều đơn vị cho vay không uy tín cùng nhiều bất cập khiến một số người dân có cái nhìn chưa thiện cảm với lĩnh vực mới mẻ này. Đây cũng là thách thức lớn nhất của FE CREDIT, làm sao để giúp khách hàng hiểu rõ bản chất và lợi ích của vay tiêu dùng.

FE CREDIT phát triển song hành cùng thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam ẢNH: FE CREDIT

Nhờ những nỗ lực bền bỉ, các sản phẩm tài chính của FE CREDIT ngày càng trở nên quen thuộc với người dân Việt, từ anh công nhân, chị tiểu thương đến các cô chú lao động phổ thông. Tại các cửa hàng bán xe máy, đồ gia dụng hay thiết bị điện tử, người dân có thể dễ dàng tiếp cận các gói tín dụng trị giá vài triệu đến vài chục triệu đồng với mức lãi suất hợp lý.

FE CREDIT trở thành tên tuổi dẫn đầu thị trường khi có những thời điểm đơn vị chiếm đến 50% thị phần toàn ngành (nhóm công ty tài chính tiêu dùng) và được hàng triệu khách hàng lựa chọn.

FE CREDIT vinh dự nhận giải thưởng Top 5 Công ty Uy tín ngành Tài chính năm 2025 cho nhóm Công ty Tài chính từ Vietnam Report ẢNH: FE CREDIT

Với khách hàng, mỗi khoản tín dụng từ FE CREDIT không chỉ là giải pháp tài chính, mà còn là niềm tin được trao gửi, giúp họ vững vàng trong cuộc sống.

Với đối tác, FE CREDIT luôn coi trọng hợp tác bền vững, cùng đối tác phát triển kinh doanh thông qua mạng lưới hàng chục nghìn điểm bán hàng, lan tỏa thương hiệu và tăng khả năng phục vụ khách hàng.

Với cộng đồng, hơn 15 năm qua, hàng trăm chương trình vì cộng đồng đã được FE CREDIT triển khai, chung tay mang đến tương lai tươi sáng cho những người dân còn khó khăn trên khắp Việt Nam.

Đến nay, FE CREDIT đã chinh phục hơn 17 triệu khách hàng, hợp tác hơn 8.000 đối tác và có hơn 13.400 điểm giới thiệu dịch vụ. Hệ sinh thái sản phẩm đa dạng bao gồm: Tiền mặt linh hoạt, vay mua xe máy trả góp, vay mua điện thoại - điện máy và thẻ tín dụng.

Kiến tạo tương lai bền vững của tài chính tiêu dùng Việt Nam

Số liệu năm 2024, quy mô tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 15,6 triệu tỉ đồng, dư nợ tín dụng tiêu dùng chiếm tỷ trọng 21,46%, tương đương khoảng 3,3 triệu tỉ đồng. Tuy nhiên, báo cáo của Fiingroup (tháng 12.2024) cho thấy, các công ty tài chính tiêu dùng hiện chỉ chiếm khoảng 5% tổng dư nợ tiêu dùng, phần lớn tín dụng tiêu dùng vẫn tập trung ở hệ thống ngân hàng.

Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng đẩy mạnh tham gia lĩnh vực vay tiêu dùng với sản phẩm được cá nhân hóa, ứng dụng số hóa và hợp tác fintech để mở rộng kênh tiếp cận. Xu hướng này tạo ra cả áp lực cạnh tranh lẫn cơ hội cho các công ty tài chính trong việc mở rộng thị phần, đa dạng sản phẩm và tối ưu chi phí vận hành.

Công nghệ giúp người dân tiếp cận dịch vụ tài chính tiêu dùng dễ dàng, thuận tiện hơn ẢNH: FE CREDIT

Trong bối cảnh xu hướng mua sắm trực tuyến, thanh toán trả góp và sử dụng thẻ tín dụng đang ngày càng phổ biến. Đồng thời, sự gia nhập thị trường lao động của thế hệ Gen Z tạo động lực mới cho nhu cầu tiêu dùng trong nước. FE CREDIT xác định chuyển đổi số là chìa khóa tăng trưởng giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô, tiếp cận nhóm khách hàng mới và nâng cao hiệu quả vận hành.

Thời gian tới, FE CREDIT triển khai mạnh mẽ chiến lược "Chuyển đổi số lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm" xem đây là nền tảng cho mọi hoạt động đổi mới. Với chiến lược toàn diện và tầm nhìn dài hạn, FE CREDIT không chỉ mang đến nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng mà còn góp phần kiến tạo tương lai ngành tài chính tiêu dùng Việt Nam - minh bạch, dễ tiếp cận và bền vững.