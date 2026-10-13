FE CREDIT ba năm liền dẫn đầu Top 5 Công ty tài chính tiêu dùng uy tín

Bảng xếp hạng được Vietnam Report xây dựng dựa trên ba tiêu chí gồm năng lực tài chính thể hiện qua báo cáo tài chính gần nhất; uy tín truyền thông đánh giá bằng phương pháp Media Coding trên các kênh báo chí; cùng khảo sát các đối tượng nghiên cứu và bên liên quan (dữ liệu được cập nhật đến tháng 5.2026).

Vượt qua các tiêu chuẩn đánh giá khắt khe, FE CREDIT đã ghi danh ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Top 5 Công ty tài chính tiêu dùng uy tín năm 2026.

Đại diện FE CREDIT nhấn mạnh, năm thứ 3 liên tiếp giữ vị trí đầu bảng phản ánh năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường biến động, đồng thời là động lực để công ty tiếp tục cải thiện sản phẩm, dịch vụ và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho khách hàng.

Đại diện FE CREDIT nhận giải thưởng tại lễ vinh danh “Top 5 Công ty tài chính tiêu dùng uy tín 2026” ẢNH: FE CREDIT

Hơn 16 năm hoạt động, FE CREDIT hiện có hơn 15.800 điểm bán hàng trên toàn quốc và hỗ trợ hơn 16,8 triệu khách hàng giải quyết khó khăn tài chính, giúp người dân chủ động ổn định cuộc sống, thực hiện các kế hoạch, mục tiêu cho tương lai. Doanh nghiệp tập trung vào nhóm khách hàng có nhu cầu vay tiêu dùng, trong đó có những người còn hạn chế khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng truyền thống.

Sau giai đoạn tái cấu trúc toàn diện, FE CREDIT quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận tổng doanh thu đạt 16.500 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 611 tỉ đồng (tăng 19,3% so với cùng kỳ), đánh dấu năm thứ hai liên tiếp báo lãi.

Tháng 5.2026, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's đã nâng xếp hạng tín nhiệm CFR (Corporate Family Rating) của công ty lên mức Ba3 với triển vọng "Ổn định" năm thứ hai liên tiếp, đồng thời nâng đánh giá năng lực độc lập lên B2.

Sự phục hồi mở ra giai đoạn phát triển mới khi FE CREDIT cũng được tái định vị trong chiến lược chung của ngân hàng mẹ VPBank, hướng tới trở thành mảnh ghép chiến lược với vai trò "Gateway" trong hệ sinh thái. Trên nền tảng này, doanh nghiệp chủ động đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa danh mục sản phẩm và phát triển kênh phân phối.

Danh mục sản phẩm của FE CREDIT hiện phủ rộng từ các giải pháp truyền thống (giải pháp tiền mặt linh hoạt, vay trả góp xe máy, điện thoại, điện máy, thẻ tín dụng) đến các giải pháp "may đo" theo xu hướng mới như Mua trước - Trả sau (FE Paylater) hay khoản vay nhỏ (Micro-loan). Đồng thời, để gia tăng trải nghiệm tại các "điểm chạm" hằng ngày, FE CREDIT liên tục mở rộng hiện diện trên các nền tảng phổ biến như MoMo hay Zalo.

Trong giai đoạn tiếp theo, FE CREDIT xác định đòn bẩy số hóa và chiến lược "lấy khách hàng làm trọng tâm" là chìa khóa then chốt. Công ty sẽ tăng cường đầu tư vào công nghệ hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời đa dạng hóa trải nghiệm để tiếp cận hiệu quả thế hệ tiêu dùng mới như Gen Z và Millennials.

Song hành cùng mục tiêu kinh doanh, doanh nghiệp tiếp tục tiên phong thực hiện sứ mệnh phổ cập tài chính, đưa các sản phẩm, dịch vụ chính thống với nhóm khách hàng 'underbanked'. Từ đó, khơi thông dòng vốn an toàn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tiêu dùng tại Việt Nam.