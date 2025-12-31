FE CREDIT đồng hành cùng người dân vùng lũ trên hành trình ‘hồi sinh’ cuộc sống

Từ chính sách ưu đãi đặc biệt… đến những bước chân không mỏi nơi tâm lũ

Ngay sau khi bão số 10, 11 cũng như cơn bão số 13 gần đây gây thiệt hại nặng nề, FE CREDIT (thành viên trong hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng) đã lập tức kích hoạt chế độ "phản ứng nhanh", triển khai các chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng vùng lũ tại các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề khu vực miền Bắc và miền Trung. Sau thời gian ngắn gấp rút phối hợp khẩn trương, tập trung tối đa nguồn lực, các gói hỗ trợ đặc biệt được đưa vào áp dụng: ưu đãi giảm đến 50% lãi suất cho khách hàng thường trú tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai mà không cần chứng minh thiệt hại thực tế; chương trình ưu đãi lãi suất vay mua xe máy chỉ từ 0,5%.

Là một nhân viên FE CREDIT có thời gian công tác và gắn bó thực địa nhiều năm ở khu vực Đắk Lắk, chị Ngọc Dung vẫn nhớ như in hình ảnh một khách hàng tuổi trung niên đứng bên ngổn ngang đồ dùng của gia đình cùng chiếc xe máy ngập nước, thở dài: "Cái xe không sửa được là tôi phải mua mới ngay để có thể đi bán hàng kiếm đồng ra đồng vào sửa lại mái nhà, mua sắm vật dụng bị hư hỏng sau lũ". Khi biết mình đủ điều kiện để được vay ưu đãi, đôi mắt ông ánh lên niềm nhẹ nhõm hiếm hoi giữa những ngày hậu thiên tai. "Khi nghe khách hàng trải lòng, lúc đó tôi rất tự hào vì những nỗ lực của mình và đồng nghiệp thật sự có ý nghĩa", chị Dung xúc động nói.

Đối với nhiều nhân viên FE CREDIT tại miền Bắc và miền Trung, những ngày sau lũ vừa qua là chuỗi hành trình dài giữa những ngôi nhà lụp xụp, những con đường sạt lở và những cuộc trò chuyện đầy lo lắng của người dân.

Nhiều chuyến đi phải băng qua cung đường bị chia cắt, nhiều buổi tư vấn diễn ra ngay tại mái hiên còn vương đầy bùn đất. Nhưng tất cả nhân viên FE CREDIT đều có chung một suy nghĩ, "Nếu mình không đến, sẽ có những gia đình phải chờ thêm nhiều ngày để có thể sửa lại mái nhà, phục hồi cửa hàng hay sửa lại chiếc xe để tiếp tục mưu sinh".

Nhờ sự bền bỉ ấy, hàng nghìn khách hàng ở vùng tâm lũ đã tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi đúng lúc. Đó không chỉ là khoản vay, mà là một điểm tựa tài chính, một cánh tay nâng họ đứng dậy.

Dấu ấn hành trình 15 năm: Khi tài chính tiêu dùng gắn liền với trách nhiệm cộng đồng

Loạt chính sách hỗ trợ cho khách hàng vùng lũ là một phần tiếp nối trong hành trình dài "Sát cánh vì cộng đồng, hiện thực hoá ước mơ" mà FE CREDIT đã kiên định theo đuổi xuyên suốt 15 năm qua. Gần đây, FE CREDIT đã phối hợp cùng các cơ quan báo chí uy tín như Sài Gòn Giải Phóng, Người Lao Động, Công An TP.HCM… triển khai nhiều hoạt động nhân văn và thiết thực hỗ trợ đồng bào miền Trung, miền Bắc vượt qua bão lũ như trao học bổng, tặng thiết bị giảng dạy, áo ấm, hỗ trợ gạo và chi phí tái thiết cuộc sống…

Đại diện FE CREDIT chia sẻ trong chuyến thiện nguyện tại vùng rốn lũ Đà Nẵng vào cuối tháng 11 vừa qua: "Hành trình phục hồi sau lũ chưa bao giờ dễ dàng. FE CREDIT mong muốn trở thành điểm tựa để khách hàng cùng như cộng đồng nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn, từng bước ổn định đời sống và phục hồi sinh kế một cách bền vững".

Không chỉ dừng lại ở thiên tai, FE CREDIT còn bền bỉ đồng hành cùng trẻ em khó khăn bằng hàng trăm suất học bổng, giúp các em tiếp tục nuôi dưỡng con đường tri thức. Song song đó là các chương trình chăm lo an sinh xã hội như tặng quà Tết; xây nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam; hiến máu nhân đạo; tặng thư viện, phát thuốc cho bà con khó khăn, tri ân gia đình có công… đến những chuyến xe mang hàng trăm bồn chứa nước sạch đến vùng hạn mặn Đồng bằng sông Cửu Long, nơi từng giọt nước ngọt đều được trân quý và mang theo hy vọng cho mùa vụ, lẫn sinh kế của người dân. Chỉ trong hai năm 2024 - 2025, FE CREDIT đã dành hơn 2,1 tỉ đồng để hỗ trợ cộng đồng yếu thế, qua đó lan toả giá trị nhân văn đến hàng triệu khách hàng và cộng đồng.

Tất cả những nỗ lực ấy góp lại thành một hành trình ý nghĩa, nơi mỗi hoạt động thiện nguyện đều xuất phát từ một triết lý nhất quán đó là, tài chính thực sự phát huy trọn vẹn giá trị khi hướng về con người, nâng đỡ cộng đồng và cùng chung tay góp phần xây dựng một tương lai bền vững hơn.