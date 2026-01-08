FE CREDIT đồng hành mùa Tết đoàn viên với gần 3.000 phần quà giá trị

Với tổng giá trị hơn 3 tỉ đồng, chuỗi chương trình sẽ là trợ lực giúp khách hàng kết năm cũ trọn vẹn để hướng đến Tết Nguyên Đán đủ đầy bên gia đình.

Những tuần cận Tết luôn là giai đoạn cao điểm khi nhịp sống dần trở nên gấp gáp hơn. Trên các tuyến giao thông, mật độ di chuyển tăng nhanh; tại chợ truyền thống và trung tâm thương mại, hoạt động mua sắm dần sôi động; còn ở các bến xe, lượng người về quê bắt đầu tăng dần theo từng ngày.

Tuy nhiên, đằng sau không khí nhộn nhịp ấy, nhiều gia đình đang bước vào mùa Tết với tâm thế thận trọng hơn. Sau một năm kinh tế còn nhiều biến động, thu nhập không ổn định, trong khi chi phí sinh hoạt tăng cao, việc chuẩn bị cho dịp lễ lớn nhất trong năm đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng hơn so với những năm trước.

Không khí trước Tết nhộn nhịp nhưng cũng là thời điểm mang đến nhiều áp lực tài chính cho người lao động

Anh Hồ Thanh Hải (38 tuổi), công nhân cơ khí tại khu vực Bình Dương cũ, đã gắn bó với nhà máy hơn một thập kỷ. Trước đây, giai đoạn cuối năm thường là lúc đơn hàng tăng, nhờ đó thu nhập từ tăng ca cũng cải thiện đáng kể. Năm nay, sản xuất chậm lại khiến công việc không còn đều, buộc gia đình anh phải cân nhắc kỹ hơn các khoản chi trong thời gian cận Tết.

"Tết đến gần là mọi chi phí dồn lại cùng lúc: tiền vé xe về quê, quà cho ba mẹ, rồi các khoản sinh hoạt đầu năm mới. Không dám nghĩ xa, chỉ mong thu xếp sao cho cả nhà về quê sum họp, đón Tết trọn vẹn bên gia đình lớn", anh Hải chia sẻ. Với hai con nhỏ đang tuổi đi học, chỉ riêng chi phí đi lại và chuẩn bị Tết tối thiểu đã là bài toán cần tính toán cẩn trọng.

Ở miền Trung, chị Nguyễn Ngọc Ngân (41 tuổi), tiểu thương tại Phú Yên (Đắk Lắk) đã trải qua một năm đặc biệt khó khăn. Đợt mưa lũ đã làm hư hỏng gần như toàn bộ lượng hàng hóa cùng phần vốn chị tích lũy cho mùa kinh doanh Tết. "Giờ đây, ưu tiên lớn nhất là ổn định lại sinh kế của gia đình", chị Ngân cho biết.

Với chị, Tết năm nay không còn là câu chuyện buôn bán nhộn nhịp, mà là làm sao đảm bảo chi phí sinh hoạt cơ bản và lo cho hai con nhỏ. "Không mong sắm sửa nhiều, chỉ mong Tết này gia đình vẫn có nhau, có bữa cơm Tết đầy đủ, con cái được ở bên ông bà", chị nói.

Những câu chuyện như của anh Hải hay chị Ngân phản ánh thực tế chung của nhiều gia đình trong giai đoạn này. Trong hoàn cảnh đó, việc tiếp cận các giải pháp tài chính nhanh chóng và linh hoạt giúp người dân có thêm lựa chọn để chủ động phân bổ các khoản chi cần thiết, giảm áp lực dồn dập trong thời gian ngắn trước Tết. Quan trọng hơn, điều này tạo điều kiện để họ hướng sự quan tâm trở lại gia đình, quây quần bên mâm cơm trong tâm thế an tâm, mà không bị cuốn theo nỗi lo tài chính.

Thấu hiểu nỗi niềm đó, từ nay đến 15.3.2026, FE CREDIT - một thành viên của hệ sinh thái tài chính VPBank đang triển khai đồng loạt 3 chương trình ưu đãi Tết, áp dụng cho nhiều nhóm sản phẩm như vay tiêu dùng cá nhân, vay mua xe máy, mua sắm điện máy - điện tử và thẻ tín dụng.

FE CREDIT triển khai đồng loạt 3 chương trình ưu đãi với tổng giá trị hơn 3 tỉ đồng

Cụ thể, khách hàng sử dụng dịch vụ trực tiếp với nhân viên tư vấn của FE CREDIT, sẽ nhận được một lượt quay số trúng thưởng cho mỗi 05 triệu đồng giải ngân hoặc chi tiêu thẻ tín dụng trong thời gian diễn ra chương trình "Rước Tết Đoàn Viên - Tân Niên Như Ý". Chương trình gồm 2.026 giải thưởng với tổng giá trị hơn 2 tỉ đồng, bao gồm: voucher mua vàng trị giá 160 triệu đồng, xe máy điện VinFast Vento Neo 2025, xe máy điện Honda ICON e 2025 và tài khoản Ü by VPBank hoặc e-voucher Urbox giá trị tương đương lên đến 10 triệu đồng.

Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ qua ứng dụng tài chính đa nhiệm - FE ONLINE 2.0, không có sự hỗ trợ từ tư vấn viên của FE CREDIT, mỗi 05 triệu đồng giải ngân hoặc chi tiêu thẻ tín dụng trong thời gian diễn ra chương trình sẽ mang lại một lượt quay số trúng thưởng. Chương trình này có 999 giải thưởng với tổng giá trị hơn 950 triệu đồng, gồm: iPhone 17 và tài khoản Ü by VPBank hoặc e-voucher Urbox giá trị tương đương lên đến 5 triệu đồng.

Bên cạnh hai chương trình trên, FE CREDIT còn dành riêng chương trình "Vay Mua Xế Điện, Khai Lộc Trúng Xe" cho khách hàng mua xe trả góp tại VinFast. Khách hàng được duyệt và giải ngân thành công sẽ nhận lượt quay số với giải thưởng gồm VinFast Evo Grand 2025, VinFast Motio 2025, phiếu quà tặng Urbox trị giá 10 triệu đồng và 5 triệu đồng, cùng combo áo mưa - bình giữ nhiệt tiện lợi. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 74 triệu đồng.

Với những giải thưởng thiết thực, chương trình sẽ hỗ trợ khách hàng kết năm thật tròn và hướng đến một mùa Tết đủ đầy bên gia đình

Theo đại diện FE CREDIT, các chương trình năm nay hướng đến mục tiêu đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn tết Nguyên đán, thông qua các giải pháp tài chính nhanh chóng, dễ tiếp cận, minh bạch và những giá trị bổ sung phù hợp với nhu cầu thực tế. Qua đó, khách hàng có thêm nguồn lực để hoàn thành những mục tiêu, cho một mùa Tết thật đủ đầy, tận hưởng niềm vui khi gia đình quây quần "có nhau" trong dịp lễ quan trọng nhất năm.

Hãy cùng FE CREDIT rước Tết đoàn viên - tân niên như ý. Truy cập website: https://www.fecredit.com.vn/ để biết thêm chi tiết.