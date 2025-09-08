FE CREDIT đồng hành người trẻ mùa tựu trường với gói ưu đãi vay mua xe máy

Mùa tựu trường đã đến, đây là thời điểm nhiều bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên năm nhất hoặc người mới đi làm cân nhắc việc sở hữu chiếc xe máy đầu tiên. Với các bạn trẻ, chiếc xe máy không chỉ đơn thuần là phương tiện đi lại, giúp họ chủ động hơn khi học, đi làm, tham gia các hoạt động ngoại khóa, thực tập,… mà còn là cột mốc đánh dấu hành trình trưởng thành, bước đệm quan trọng trên con đường tự lập và khẳng định bản thân.

Để chọn lựa được chiếc xe phù hợp và tận dụng tốt các giải pháp tài chính khi mua xe trả góp, dưới đây là 4 điều quan trọng khách hàng cần lưu ý trước khi quyết định "rước xế" trong mùa tựu trường này:

1. Xác định nhu cầu sử dụng để chọn đúng loại xe

Không phải các mẫu xe đắt tiền đều phù hợp với nhu cầu thực tế. Trước khi quyết định mua xe, khách hàng cần xác định rõ mục đích sử dụng và ngân sách cá nhân. Nếu chủ yếu di chuyển trong nội thành hoặc quãng đường ngắn như đi học, những mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu - dù là xe số hay xe tay ga - đều có thể là lựa chọn hợp lý. Với người đi làm, đặc biệt trong môi trường yêu cầu sự chỉn chu, xe tay ga hiện đại sẽ thuận tiện hơn nhờ thiết kế tiện nghi, dễ sử dụng.

Với người làm dịch vụ giao hàng hoặc chạy xe công nghệ, việc ưu tiên các dòng xe số phổ thông có độ bền cao, tiết kiệm xăng và dễ bảo trì là lựa chọn tối ưu. Riêng với người thường xuyên đi đường dài, cần quan tâm đến khả năng vận hành ổn định, tính an toàn và sự thoải mái của xe. Chọn đúng dòng xe không chỉ giúp tối ưu chi phí mà còn đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài.

2. Tìm hiểu kỹ về xe và thương hiệu trước khi mua

Chiếc xe máy là khoản đầu tư lớn với nhiều bạn trẻ, vì vậy nên ưu tiên chọn xe máy từ các thương hiệu uy tín như Honda, Yamaha, Suzuki, Vinfast,… với chất lượng ổn định, độ bền cao và dịch vụ bảo hành tốt. Ngoài ra, khách hàng hãy dành thời gian đọc đánh giá từ người dùng thực tế, hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, người thân và đừng quên kiểm tra các yếu tố như mức tiêu hao nhiên liệu, chi phí bảo trì, phụ tùng thay thế. Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận hành trong suốt quá trình sử dụng.

3. Chọn điểm bán uy tín, có hợp tác với FE CREDIT

Giá cả là điều quan trọng, nhưng không nên là yếu tố duy nhất khi lựa chọn nơi mua xe máy. Một cửa hàng/đại lý bán xe uy tín, có hợp tác với FE CREDIT sẽ mang đến cho khách hàng các giải pháp tài chính phù hợp, đảm bảo quy trình trả góp minh bạch và đáng tin cậy. Tại các của hàng xe máy hợp tác, khách hàng sẽ được nhân viên FE CREDIT hỗ trợ tư vấn tận tình, hướng dẫn các thủ tục vay chi tiết và giải ngân nhanh chóng. Đặc biệt, việc mua xe tại hệ thống đối tác của FE CREDIT giúp khách hàng an tâm hơn về chất lượng, xuất xứ xe rõ ràng, đầy đủ các giấy tờ cần thiết và chế độ bảo hành.

4. Tận dụng các giải pháp tài chính và chương trình ưu đãi

Không phải ai cũng có sẵn tài chính để sở hữu một xe máy ngay lập tức. Đó là lý do giải pháp vay mua xe máy trả góp của FE CREDIT trở thành phương án được nhiều bậc phụ huynh và nhiều bạn trẻ chọn lựa. Chỉ cần CMND/CCCD/CC, khách hàng có thể hoàn tất thủ tục vay một cách đơn giản, nhanh chóng với hạn mức tối đa đến 100 triệu đồng.

FE CREDIT cũng thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng như ưu đãi lãi suất, tặng quà khi giải ngân,... Đặc biệt trong mùa tựu trường năm nay, FE CREDIT triển khai chương trình: "Rước xế về nhà - Rinh quà đến 300k" tại hơn 650 cửa hàng xe gắn máy hợp tác trên toàn quốc. Theo đó, khách hàng vay mua xe máy trả góp với khoản vay từ 15 triệu đồng trở lên tại các cửa hàng xe gắn máy hợp tác với FE CREDIT, sẽ được giảm ngay 200.000 hoặc 300.000 đồng, giúp tiết kiệm chi phí ngay từ bước đầu. Chương trình diễn ra từ nay đến hết ngày 25.9.2025 hàng trăm điểm bán trên toàn quốc, áp dụng với nhiều dòng xe máy phổ biến, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và lựa chọn.

FE CREDIT là một thành viên của hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Loạt chương trình ưu đãi mùa tựu trường 2025 là cam kết dài hạn từ FE CREDIT trong việc tạo cơ hội để hàng triệu người Việt Nam tiếp cận các giải pháp tài chính tiêu dùng chính thống dễ dàng, an tâm phát triển bản thân và hướng đến những mục tiêu xa hơn. Hãy đến ngay cửa hàng xe máy liên kết gần nhất, "rước xế - rinh quà" và bắt đầu mùa tựu trường thật rực rỡ cùng FE CREDIT!