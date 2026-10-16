FE CREDIT sát cánh cùng nữ tài xế công nghệ xây dựng sinh kế bền vững

Từ bài toán chi phí hàng ngày đến nhu cầu tiếp cận khoản vay vừa sức

Đồng hành cùng coLoan, FE CREDIT sẵn sàng sát cánh cùng các nữ tài xế công nghệ xây dựng sinh kế xanh, bền vững

Với nhiều phụ nữ chọn nghề vận chuyển hành khách hay giao hàng, chiếc xe không đơn thuần là phương tiện đi lại mà còn là công cụ tạo thu nhập chủ lực. Khi "cần câu cơm" gặp vấn đề hoặc chi phí vận hành tăng cao, thu nhập hàng ngày của họ cũng chịu tác động trực tiếp.

Câu chuyện của chị Khiêm Thị Thanh, một nữ tài xế công nghệ có 7 năm kinh nghiệm tại Hà Nội, là một ví dụ. Một ngày làm việc của chị có thể kéo dài từ 8 giờ sáng đến 22 giờ, xen giữa thời gian chạy xe là việc đưa đón con và chăm lo gia đình. Với cường độ sử dụng cao, chi phí nhiên liệu trở thành một khoản đáng kể trong bài toán thu nhập hàng ngày.

"Cơ hội tiếp cận xe điện với chi phí trả góp hợp lý giúp những người tài xế như chúng tôi tiết kiệm được chi phí, có thêm thu nhập để chăm lo cho gia đình", chị Thanh chia sẻ.

Đây cũng là bài toán mà mà nền tảng coLoan với hệ sinh thái xung quanh hướng tới giải quyết. Với một lao động có thu nhập phụ thuộc vào số ngày làm việc như nữ tài xế công nghệ, khoản tiết kiệm từ chi phí vận hành có thể giúp giảm bớt áp lực tài chính hàng tháng, đồng thời tạo thêm dư địa cho các khoản chi tiêu gia đình.

Tuy nhiên, tiếp cận vốn vẫn là một trong những thách thức đối với phụ nữ kinh doanh và lao động tự do. Theo nghiên cứu của UN Women được chia sẻ tại sự kiện ra mắt coLoan, 93,2% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam thuộc nhóm siêu nhỏ hoặc nhỏ, trong đó 79,2% hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ. Khả năng tiếp cận nguồn vốn hạn chế là một trong những rào cản đối với nhóm này.

Với nữ tài xế công nghệ, khó khăn có thể rõ nét hơn khi thu nhập đến từ hoạt động hàng ngày nhưng không phải lúc nào cũng có bảng lương cố định, hợp đồng lao động hoặc tài sản thế chấp theo yêu cầu của các hình thức tín dụng truyền thống.

Tài chính xanh gắn với sinh kế bền vững, lan tỏa giá trị tử tế

Với FE CREDIT, thúc đẩy tài chính xanh không chỉ dừng ở việc hỗ trợ khách hàng chuyển đổi sang phương tiện thân thiện với môi trường, mà còn hướng đến việc đưa nguồn vốn đến gần hơn với những nhu cầu tạo thu nhập thực tế. Đây cũng là lý do FE CREDIT đồng hành cùng coLoan, kết nối giải pháp tài chính với xe máy điện, góp phần giảm áp lực chi phí vận hành và tạo thêm cơ hội để nữ tài xế chủ động xây dựng sinh kế bền vững. Thông qua chương trình, FE CREDIT cung cấp giải pháp vay mua xe máy điện dành cho khách hàng nữ có nhu cầu sử dụng phương tiện để tạo thu nhập với lãi suất chỉ từ 0,46%/tháng.

Đặc biệt, phương án thanh toán trước từ 0% có thể giảm áp lực vốn ban đầu, tạo điều kiện để nữ tài xế cân nhắc chuyển đổi sang xe điện mà không phải chuẩn bị một khoản tiền lớn ngay từ đầu. Khi phương tiện vừa phục vụ công việc, vừa là tài sản tạo thu nhập, giải pháp tài chính phù hợp có thể góp phần giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch chi tiêu và duy trì sinh kế, qua đó từng bước xây dựng nền tảng tài chính bền vững.

FE CREDIT cung cấp giải pháp vay mua xe máy điện với lãi suất ưu đãi chỉ từ 0,46%/tháng

"Với FE CREDIT, tài chính toàn diện và có trách nhiệm bắt đầu từ việc thấu hiểu nhu cầu thực tế. Khi khoản vay gắn với phương tiện tạo thu nhập và góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh, tài chính có thể mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng, môi trường và cộng đồng. Tham gia coLoan là cách FE CREDIT cụ thể hóa tinh thần 'Sát cánh cộng đồng, hiện thực hóa ước mơ', qua đó lan tỏa những giá trị tử tế bằng hành động thiết thực, đồng hành cùng phụ nữ chủ động tạo thu nhập và xây dựng sinh kế bền vững cho bản thân, gia đình", bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Tổng giám đốc FE CREDIT chia sẻ.

Điểm đáng chú ý của coLoan là kết nối các tổ chức tài chính, nhà sản xuất xe điện và nền tảng di chuyển trong cùng một hệ sinh thái. Mô hình này hướng đến việc gắn nguồn vốn với phương tiện tạo sinh kế, đồng thời khuyến khích người vay từng bước xây dựng lịch sử tín dụng thông qua việc thanh toán đúng hạn. Đây là nền tảng quan trọng để mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thức trong tương lai.

Trong giai đoạn đầu, coLoan đặt mục tiêu huy động khoảng 50 tỷ đồng nguồn vốn xanh tại Hà Nội và TP.HCM, hỗ trợ phụ nữ làm công việc vận chuyển hành khách và giao hàng tiếp cận xe máy điện, hướng tới giảm khoảng 5.000 tấn CO₂ phát thải mỗi năm. Thông qua sáng kiến này, mục tiêu chuyển đổi xanh được đặt song hành với cơ hội phát triển sinh kế, cho thấy tài chính bền vững có thể tạo ra giá trị thiết thực khi đáp ứng đồng thời nhu cầu của người dân, lợi ích môi trường và sự phát triển của cộng đồng.