FE CREDIT tăng tốc chuyển đổi số trong quản trị nguồn nhân lực

Trong bối cảnh thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, nhu cầu nâng cao năng lực vận hành và chất lượng dịch vụ ngày càng trở nên cấp thiết. Theo số liệu từ FiinGroup, tổng dư nợ cho vay tiêu dùng năm 2025 tăng khoảng 26% so với năm trước. Qua đó, cho thấy sức mua và niềm tin tiêu dùng của người dân đang phục hồi mạnh mẽ, mở ra không gian tăng trưởng cho các công ty tài chính.

Một khảo sát khác của Vietnam Report cũng chỉ ra rằng, người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến lãi suất, chi phí vay ưu đãi (78,9%) hay thủ tục thuận tiện (63,2%), mà còn ưu tiên tính minh bạch (73,7%), chất lượng dịch vụ và bảo mật dữ liệu (52,6%). Sự mở rộng nhanh chóng và nhu cầu ngày càng cao của khách hàng vừa mở ra cơ hội lớn, vừa đặt ra áp lực buộc các doanh nghiệp phải tối ưu hóa quy trình, nâng cao uy tín, trải nghiệm khách hàng và quản trị rủi ro hiệu quả để giữ vững vị thế cạnh tranh.

Là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ để phục vụ hơn 17 triệu khách hàng trên toàn quốc, FE CREDIT, công ty thuộc hệ sinh thái tài chính VPBank, thấu hiểu rằng để tối ưu hóa dịch vụ bên ngoài, doanh nghiệp cần một bộ máy vận hành nội bộ vững chắc. Với định hướng xây dựng tổ chức số và nâng cao năng lực quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế, FE CREDIT liên tục đầu tư vào các hệ thống quản trị nhân sự tiên tiến như một phần trong chiến lược đổi số toàn diện, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong dài hạn.

Vì vậy, từ giữa tháng 6.2026, FE CREDIT đã hợp tác cùng đối tác công nghệ uy tín là FPT nhằm triển khai giải pháp SAP SuccessFactors. Đây là bước đi chiến lược giúp FE CREDIT chuẩn hóa và số hóa toàn bộ quy trình nội bộ trên một nền tảng thống nhất. Việc ứng dụng SAP SuccessFactors không đơn thuần là nâng cấp công cụ quản trị mới, mà là cam kết dài hạn của doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực, chủ động đầu tư vào trải nghiệm của cán bộ nhân viên nhằm xây dựng một môi trường làm việc hiện đại, minh bạch và gắn kết hơn.

Theo đó, hệ thống sẽ được thiết lập và đưa vào vận hành trong vòng 7 tháng, tập trung vào 5 phân hệ cốt lõi: Quản lý thông tin nhân viên, Tuyển dụng, Hội nhập nhân viên, Quản lý hiệu suất, Chấm công và Quản lý thời gian làm việc.

Hệ thống quản trị nhân sự SAP SuccessFactors là một trong những dự án trọng điểm của FE CREDIT trong năm 2026

FE CREDIT hiện có hơn 12.000 cán bộ công nhân viên trên toàn quốc. Thông qua SAP SuccessFactors, doanh nghiệp hướng tới xây dựng một nền tảng quản trị nhân sự tập trung, giúp chuẩn hóa và đồng bộ toàn bộ hành trình của nhân viên trên một hệ thống duy nhất. Bên cạnh đó, giải pháp này còn sở hữu khả năng tích hợp AI cùng thiết kế tối ưu trên thiết bị di động, được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm nhân viên, tăng tính minh bạch trong vận hành và hỗ trợ tối ưu hiệu quả quản trị trong dài hạn.

Đại diện FE CREDIT chia sẻ: "FE CREDIT đang theo đuổi chiến lược chuyển đổi hướng tới mô hình lấy khách hàng làm trọng tâm, trong đó đội ngũ nhân viên đóng vai trò quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tổ chức. Vì vậy, việc xây dựng một nền tảng quản trị nhân sự hiện đại, đồng bộ và nâng cao trải nghiệm nhân viên là một trong những ưu tiên quan trọng của FE CREDIT trong giai đoạn mới".

FE CREDIT kỳ vọng sẽ tạo ra một cú hích về văn hóa làm việc tự chủ, nơi mỗi nhân viên có thể chủ động quản lý năng lực, đánh giá hiệu suất và kết nối sự hoàn thành của cá nhân với sự hoàn thành của tổ chức ngay trên nền tảng số. Trong các giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tối ưu hóa năng lực hệ thống thông qua việc khai thác sâu dữ liệu số, chuẩn bị sẵn sàng cho những bước chuyển mình dài hạn.

Con người là yếu tố quan trọng để FE CREDIT tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành tài chính tiêu dùng

Đáp lại những kỳ vọng từ FE CREDIT, ông Đặng Trường Thạch - Phó chủ tịch Điều hành kiêm Phó tổng giám đốc FPT IS, Tập đoàn FPT cho biết: "Với các dự án chuyển đổi, công nghệ chỉ là một phần; yếu tố quyết định thành công còn đến từ khả năng quản trị thay đổi, sự đồng hành của các bên liên quan và cam kết của đội ngũ trong quá trình triển khai. FPT cam kết đồng hành cùng FE CREDIT để xây dựng một đội dự án thống nhất, huy động nguồn lực tốt nhất, đảm bảo tiến độ triển khai và đưa hệ thống vào vận hành thành công theo mục tiêu đề ra".

Trước đó, FE CREDIT và FPT đã có quá trình hợp tác gắn bó lâu dài với loạt dự án triển khai các giải pháp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn FPT như: Hệ thống quản trị nhân sự FPT.iHRP, chữ ký số điện tử FPT.eSign, Hệ thống quản lý đánh giá kết quả công việc PMS… Năm 2024, FPT cũng là đơn vị thực hiện đánh giá chứng nhận bảo mật PCI DSS 4.0 Level 1, qua đó FE CREDIT trở thành đơn vị đầu tiên trong ngành tài chính tiêu dùng tại Việt Nam đạt được chứng nhận này tại thời điểm đó.

Dự án SAP SuccessFactors một lần nữa chứng minh sự kiên định của FE CREDIT trong chiến lược phát triển bền vững. Bước đi này không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực nội tại, sẵn sàng bứt phá trước những cơ hội mới của thị trường, mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc xây dựng một môi trường làm việc hiện đại, minh bạch và số hóa toàn diện tại Việt Nam.