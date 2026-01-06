FE CREDIT tiên phong khuyến khích khách hàng thanh toán khoản vay trực tuyến, an toàn

Ra mắt lần đầu vào năm 2024, đây là một trong số ít chương trình ưu đãi trên thị trường vay tiêu dùng tín chấp khuyến khích khách hàng thanh toán khoản vay đúng hạn và trước hạn. Đại diện FE CREDIT cho biết, khá nhiều khách hàng vì các lý do liên quan đến công việc, gia đình hoặc gặp phát sinh khó khăn tài chính khiến họ trễ hạn thanh toán, điều này làm ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng, điểm tín dụng và khả năng tiếp cận vốn tại các tổ chức tín dụng trong tương lai.

Là công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu Việt Nam, FE CREDIT nhận thấy phải có trách nhiệm trong việc truyền thông, trao đổi nhằm giúp khách hàng hiểu rõ tầm quan trọng của việc thanh toán đúng hạn. Đồng thời triển khai các chương trình hậu mãi với giải thưởng giá trị nhằm khích lệ khách hàng xây dựng thói quen này.

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh ngành tài chính - ngân hàng Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, FE CREDIT giữ vững vai trò tiên phong, chủ động đưa các giải pháp tài chính công nghệ đến gần hơn với khách hàng thông qua các hành vi tài chính hằng ngày, bắt đầu từ những thói quen nhỏ trong đời sống như thanh toán khoản vay trực tuyến.

"Thành công từ chương trình năm 2024 đã giúp FE CREDIT có thêm tự tin và đặt mục tiêu tham vọng hơn cho chương trình năm nay: Vừa khuyến khích khách hàng thanh toán đúng hạn vừa đồng hành cùng họ chuyển đổi số thông qua việc hướng dẫn khách hàng sử dụng các kênh thanh toán trực tuyến an toàn - nhanh chóng - tiện lợi", ông Parekh Yash Kumar Hasmukhlal, Giám đốc khối Xử lý Tín dụng, FE CREDIT nhấn mạnh.

Xem chi tiết thể lệ chương trình và tham gia ngay tại website vongquaymayman.fecredit.com.vn Ảnh: FE CREDIT

"Chuyển khoản liền tay - Lộc phát nhân hai" triển khai từ ngày 1.1.2026 đến hết ngày 30.4.2026, áp dụng trên toàn quốc cho tất cả khách hàng thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản đối với các sản phẩm tài chính tiêu dùng do FE CREDIT cung cấp, bao gồm: Vay mua xe máy trả góp; Vay mua điện thoại - điện máy trả góp; Tiền mặt linh hoạt; và Thẻ tín dụng.

Tham gia chương trình, khách hàng có cơ hội sở hữu nhiều giải thưởng thiết thực với tổng trị giá hơn 620 triệu đồng, gồm: 8 giải Đặc biệt, mỗi giải là 01 xe máy Honda Air Blade (phiên bản tiêu chuẩn); 48 giải Nhất, mỗi giải là 01 phiếu quà tặng Urbox trị giá 1.000.000 đồng; và 288 giải Khuyến khích, mỗi giải là 01 phiếu quà tặng Urbox trị giá 500.000 đồng.

Theo đó, với mỗi 500.000 đồng thanh toán cho khoản vay tiêu dùng hoặc thẻ tín dụng, khách hàng sẽ nhận ngay 01 lượt quay thưởng để tham gia vòng quay may mắn. Đối với khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản thông thường, số lượt quay sẽ được nhân 3 lần khi thanh toán trước hoặc đúng ngày đến hạn hằng tháng.

Đặc biệt, số lượt quay thưởng sẽ được nhân 4 lần khi khách hàng thanh toán bằng các hình thức chuyển khoản trên FE ONLINE 2.0 - ứng dụng tài chính đa nhiệm tích hợp nhiều chức năng từ vay tiền mặt linh hoạt, mở thẻ tín dụng, cung cấp dịch vụ ngân hàng số đến các tiện ích giúp theo dõi, quản lý và thanh toán khoản vay chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại.

Lượt quay sẽ được nhân 4 lần khi thanh toán bằng các hình thức chuyển khoản trên FE ONLINE 2.0 Ảnh: FE CREDIT

"Chuyển khoản liền tay - Lộc phát nhân hai" là cam kết của FE CREDIT trong việc đồng hành cùng khách hàng nâng cao nhận thức về thanh toán đúng hạn và thúc đẩy chuyển đổi số. Chương trình khuyến khích hình thành thói quen giao dịch không tiền mặt an toàn - tiện lợi, đồng thời, trang bị kiến thức tài chính cá nhân, hỗ trợ quản lý chi tiêu hiệu quả và xây dựng thói quen tài chính bền vững. Qua đó, FE CREDIT tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu thị trường vay tiêu dùng với các sản phẩm tài chính trách nhiệm, hỗ trợ người dân nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thông tin chi tiết về chương trình khách hàng vui lòng truy cập website https://vongquaymayman.fecredit.com.vn hoặc liên hệ hotline tổng đài 19006535 hoặc 19006939.